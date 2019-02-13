Лукашенко и Путин вместе покатались на горных лыжах, обсудили водку и закуску

Президент Беларуси прилетел в Сочи вечером 12 февраля и был явно в хорошем настроении. Пресс-служба опубликовала видео прилета в аэропорт, где Александра Лукашенко встречали вице-губернатор Краснодарского края, мэр Сочи, а также посол России в Беларуси Михаил Бабич и посол Беларуси в России Владимир Семашко. Приветствуя Бабича, Лукашенко похлопал его по спине со словами «Привет, Миша!»

«Для меня Сочи - родной дом»

Днем 13 февраля президент России выразил надежду, что его коллеге удастся выделить время на горнолыжный отдых в Сочи.

На горнолыжном курорте. Фото: kremlin.ru

- У нас будет возможность встретиться и сегодня, поговорить и завтра, и послезавтра. Надеюсь, у вас будет время, чтобы хоть немножко отдохнуть, хотя бы несколько часов, - цитирует Владимира Путина перед началом переговоров с Лукашенко агентство ТАСС.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил горнолыжный курорт. Фото: kremlin.ru

Александр Григорьевич сообщил, что уже с утра прокатился на горнолыжных трассах.

- Спасибо за те трассы, которые были подготовлены, и сопровождающие лица, которые вместе со мной приехали, очень довольны были. Мы уже прокатились по трассам сочинским: для меня это родной дом, - сказал президент Беларуси. И вспомнил дорогу из аэропорта накануне. - Я ехал по новой дороге вчера поздно вечером и вспоминал ту тяжелую советскую трассу, по которой мы перемещались. Страшно было смотреть вниз. Сегодня это совсем другой курорт, другая территория. И я рад, что в свое время белорусы построили здесь свой дом. У нас тут две гостиницы, особняки, которые заполнены туристами, и работаем не в убыток.

Лидеры России и Беларуси покатались на лыжах. Фото: kremlin.ru

«Наши отношения незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил»

На переговорах в Красной поляне президенты поговорили о белорусских продуктах. Лукашенко подчеркнул высокое качество белорусского продовольствия и отметил, что по-прежнему существует проблема некачественной воды и продовольствия, от чего страдают люди.

- Исследования и у вас, и у нас проведены. Мы имеем все возможности для того, что накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это четко должны понимать, - сказал Александр Лукашенко, его слова приводит belta.by.

Владимир Путин на сочинском склоне. Фото: kremlin.ru

Президент Беларуси отметил, насколько отношения двух стран важны.

- Вы должны знать, что в контексте международных отношений отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил, - сказал Александра Лукашенко. - Да и не надо вас в этом убеждать. По крайней мере, мы с вами это хорошо знаем. (…) Что касается поддержки нашей экономики, я также вам благодарен. При этом я часто говорю, что экономика Беларуси - это финишное производство российской экономики. Мы сырье, комплектующие - 60 - 70% по основной машиностроительной продукции, нефтепереработке - покупаем в России. Поэтому это наша общая экономика. И поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете те примерно 35 - 40 млн людей (вместе с семьями), которые работают на российских предприятиях, поставляют в Беларусь продукцию. Если кто-то там в России и Беларуси не понимает это, я думаю, поймут.

Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко состоялась в Сочи. Фото: kremlin.ru

Лукашенко признал, что есть вопросы.

- Конечно, всегда вопросы есть и будут. Но мы всегда находили развязки этим вопросам. Думаю, не является это большой проблемой для нас, - добавил он.

После завершения деловой встречи президенты сделали небольшой перерыв и отправились на одну из популярных горнолыжных трасс. Для туристов это стало сюрпризом - их снимали на видео и делали селфи.

Путин и Лукашенко на сочинском склоне. Источник: twitter.com/Kremlinpool_RIA

КСТАТИ

Александр Лукашенко встретится с президентами Ирана и Турции

По словам Пескова, общение двух лидеров в ближайшие дни пройдет в формате с глазу на глаз. А при необходимости будут привлекаться к беседе профильные министры и кураторы тех или иных направлений.

- Большую часть времени президенты имеют в виду общаться вдвоем, привлекая к разговору по мере необходимости профильных кураторов, - сказал Песков. - Планируется (общение двух лидеров. - Ред.) фактически на целый день, при этом оно не ограничится одним днем. (…) Уже запланировано, что так или иначе контакты будут продолжаться между Путиным и Лукашенко завтра (14 февраля, - ред.) и даже послезавтра (15 февраля. - Ред.).

С белорусской стороны на переговорах присутствуют вице-премьеры Игорь Ляшенко, Игорь Петришенко, Михаил Русый, министр финансов Максим Ермолович, министр экономики Дмитрий Крутой и посол в России Владимир Семашко.

С российской - первый заместитель председателя правительства - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента Ушаков, министр экономического развития Максим Орешкин, посол Михаил Бабич.

Кстати, Путин пригласил Лукашенко поговорить с президентами Ирана и Турции, трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции по Сирии состоится 14 февраля.

Лукашенко отметил, что во время его визита в Россию будет возможность поговорить не только о вопросах экономики, но и о гуманитарной тематике во время посещения образовательного центра «Сириус».