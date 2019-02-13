ПСЖ опустил «Манчестер Юнайтед» с небес на землю

Игра 1/8 финала Лиги чемпионов представлялась загадкой. МЮ отвратительно начал сезон, но с приходом Сульшера на пост тренера выдал серию из 10 побед и одной ничей.

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У ПСЖ более мощный состав, но из-за травм не могли сыграть Неймар, Кавани и Менье. Но без них парижане сыграли компактно и реализовали все тренерские задумки, что помогло победить. Коварные контратаки МЮ перекусывались на корню, набравший завидную форму Поль Погба был нейтрализован опорными полузащитниками, хозяева на «Олд Траффорд» нанесли всего один удар в створ (такого в матчах Лиги чемпионов не было с 2005 года).

Тренер ПСЖ Томас Тухель отметил роль центральных полузащитников Верратти и Маркиньоса:

- Именно благодаря такому дуэту мы хорошо справились с давлением. Два полузащитника действовали вместе, были двумя шестерками, контролировали ритм и останавливали оппонентов. Я говорил команде, что мы должны быть терпеливыми. И во второй половине матча наши парни стали более уверенными.

Дани Алвес, который в ПСЖ играет как в защите, как и в полузащите, выдал мотивационную речь:

- Если мы победим в Лиге чемпионов, будет здорово. Думаю, пора бы нам потерять девственность в этом турнире раз и навсегда.

Еще никогда в истории Лиги чемпионов команда, проигравшая дома в первом матче плей-офф 0:2 или крупнее, не проходила дальше.

«МЮ» впервые проиграл еврокубковый матч на «Олд Траффорд» больше чем в один мяч. Но этот результат показал другое: с приходом Сульшера команда получила импульс и свежесть. Но чтобы рубиться с топ-командами в Лиге чемпионов, предстоит много работать. Как тренерам, так и ответственным за трансферы. Сульшер согласился, что для него этот матч стал первой серьезной проверкой:

- Возможно. Это тот уровень, которого мы хотим добиться. Да, сейчас мы говорим о топ-4 в АПЛ. Это одно дело, но мы хотим быть на вершине. «Юнайтед» всегда должен быть на вершине. Мы играли против очень хорошей команды, их уровень выше. Они одни из фаворитов Лиги чемпионов, у них невероятно качественные игроки – от вратаря до нападающих.

Буффон провел 50-й сухой матч в Лиге чемпионов - это третий результат в истории. Столько же у Ван дер Сара, лидер - Касильяс (57).

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