2019-02-14T00:15:59+03:00
Спорт
КП Беларусь

Тренер «Арсенала» Унаи Эмери: «У БАТЭ большая мотивация»

Лондонская команда приехала в Беларусь почти в оптимальном составе [фото]
Владимир КРИУЛИН
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Унаи Эмери перед игрой с БАТЭ.Унаи Эмери перед игрой с БАТЭ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В четверг на «Борисов-Арене» БАТЭ и лондонский «Арсенал» сыграют первый матч 1/16 финала Лиги Европы. О предматчевых раскладах мы уже писали.

БАТЭ в игре с «Арсеналом» верит в невозможное

«Арсенал» не стал проводить в Минске предматчевую тренировку. «Канониры» потренировались у себя на базе в пригороде Лондона и потом взяли курс на Минске. В 19.15 главный тренер Унаи Эмери и легендарный вратарь Петр Чех давали пресс-конференцию в аэропорту «Минск».

В Беларусь прилетели почти все ключевые игроки, лишь Аарон Рэмзи и Месут Озил остались в Лондоне, так как не набрали кондиции после травм. Зато в составе Обамеянг и Петр Чех. Увидеть Чеха в игре будет большой удачей для белорусского зрителя. Когда-то он уже приезжал в Беларусь: в 2003 году в составе сборной Чехии. Впереди в его карьере были большие матчи и победы.

На игру в БАТЭ прилетели эти игроки "Арсенала". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На игру в БАТЭ прилетели эти игроки "Арсенала".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У Эмери сразу спросили о составе.

- Мы взяли игроков, которые готовы играть, - сказал коуч. - Рэмзи пока не готов играть. Сократис начал тренироваться, но пока не в оптимальной готовности, у Месута Озила такая же ситуация. Обамеянг начал тренировки в понедельник, я думаю, что он готов к матчу.

Тренеру предложили порассуждать о БАТЭ, мол, для команды этот матч своего рода приключение, нет давления в плане результата, а «Арсенал» может недооценить соперника.

- В прошлом году «Арсенал» выиграл здесь со счетом 4:2. В этом году на групповом этапе БАТЭ проиграл «Челси» со счетом 1:0, но имел шансы забить и вырвать ничью или даже выиграть. Сейчас они не играют в своем чемпионате, но они готовились на предсезонном сборе. Это очень организованная команда, у них есть хорошие игроки. Я думаю, что их мотивация очень высока. Я их уважаю. Для нас важна Лига Европы, амбиции у нас велики.

Эмери готов к трудным погодным условиям. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эмери готов к трудным погодным условиям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После матча БАТЭ – «Челси» в ноябре Маурицо Сарри сетовал на то, что поле было не в лучшем состоянии, и это сказалось на характере игры, более мастеровитым игрокам «синих» было сложнее созидать и пользоваться своим преимуществом. Газон «Борисов-Арены» в феврале явно будет не лучше. Готов ли к этому «Арсенал»? Петр Чех, не дожидаясь перевода вопроса, с улыбкой ответил: «Нет проблем».

Петр Чех улыбается, если он выйдет на поле, то для зрителей это будет большая удача. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Петр Чех улыбается, если он выйдет на поле, то для зрителей это будет большая удача.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эмери сказал, что все нормально, ведь его команда на групповой стадии играла в Киеве с «Ворсклой».

- Мы играли против «Ворсклы» в Киеве, когда шел снег и температура была ниже нуля. Это не оправдание для нас: погода или поле. Мы играем 90 минут, условия одинаковы для них и для нас. Я слышал, что поле в более-менее хорошем состоянии.

"Арсенал" верит, что погода и поле не скажутся на результате. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Арсенал" верит, что погода и поле не скажутся на результате.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Легендарный Петр Чех после этого сезона завершить карьеру. Наверняка ему было хотелось сделать эффектно, победив в Лиге Европы.

- Это было бы здорово. Победа была бы важная для всего клуба. К тому же победа в Лиге Европы – это путевка в Лиге чемпионов на следующий год, - сказал Чех.

Счастливчики смогли сделать селфи с титулованным тренером. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Счастливчики смогли сделать селфи с титулованным тренером.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, «Арсенал» пока делит 5-6-е место в чемпионате Англии. Только попадание в топ-4 гарантирует участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. А победитель Лиги Европы получается путевку в Лиге чемпионов.

- Наша цель ясна - играть в Лиге чемпионов, но мы знаем, что это трудно, - сказал Эмери. - Каждый матч важен. У нас есть два пути. Победить в Лиге Европы – это сложно, трудные матчи уже со стадии 1/16 финала. В премьер-лиге у нас тоже есть такая возможность. Мы знаем, что нам нужно много работать, думать только на следующей игре, совершенствовать индивидуально и коллективно.

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