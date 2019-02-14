Прокурор запросил травматологу Белецкому 7 лет и 6 месяцев колонии

В четверг, 14 февраля, в Мингорсуде начались прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего директора РНПЦ травматологии и ортопедии 61-летнего академика Александра Белецкого. Напомним, медика обвиняют по ч. 3 ст. 430 УК РБ «Получение взятки».

- Работая директором РНПЦ травматологии и ортопедии, он неоднократно получал взятки, - говорит гособвинитель и перечисляет суммы, которые брал Белецкий: 3 тысячи долларов, два раза по 1 тысяче евро и 2 тысячи евро. Все названные суммы обвиняемый оставил себе. Тратил их на разные цели, в том числе на проведение мероприятий. В содеянном раскаивается. (...) Проанализировав материалы дела, я полагаю, что вина обвиняемого нашла подтверждение полностью.

Прокурор рассказал, как именно Белецкий получил взятки. Так, например, предприятие «Медисфера» выполнила ремонт дорогостоящего медоборудования в РНПЦ. И весной 2018 года директор этого предприятия Борис Ранчинский решил отблагодарить Белецкого, так как расчеты за их работу были выполнены своевременно. Деньги Белецкому - 2 тысячи евро - он положил в карман халата врача. От него же медик ранее получил дважды 1 тысячу евро.

Гособвинитель отмечает, что «объективных данных об активных действиях (обвиняемого. - Ред.), направленных на ускорение оплаты», не было получено. Прокурор также говорит о «повторности совершения преступления, совершенного с корыстным мотивом».

Говоря о мере наказания, гособвинитель упоминает исключительно положительную характеристику Белецкого, который является лауреатом Госпремии, заслуженным деятелем медицины. Он также упоминает чистосердечное раскаяние в содеянном, уплату незаконно полученного дохода. В то же время прокурор обращает внимание на то, что санкция статьи предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы.

Из зала суда.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Прошу, Высокий суд, Белецкого признать виновным и назначить ему наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, - говорит в конце своего выступления гособвинитель. Он также просит оставить под арестом имущество обвиняемого.

Защитник Белецкого считает, что виновность ее подзащитного не доказана.

Приговор будет оглашен завтра, 15 февраля.

КСТАТИ

«Белецкий - известный ученый в области травматологии и ортопедии»

В суде показали видео допроса Белецкого во время следствия. Он говорил, что в конце 2016-го он получил от директора предприятия «Медисфера» Ранчинского конверт с 1000 евро. В декабре 2017 года Ранчинский снова вручил ему 1000 евро «за решение вопросов, связанных с техобслуживанием (медоборудования. - Ред.)». А в 2018 году он получил от него 2000 евро. Еще 3000 долларов передала ему Шалькевич. Деньги он нашел в конверте, который лежал во врученном ему пакете.

Свидетель Оганесян, который, к слову, был задержан и помещен под стражу в 2017 году, сейчас находится за пределами Беларуси. В суде огласили его показания, которые были даны в ходе предварительного расследования.

В своих показаниях Оганесян рассказал, что является директором предприятия «Белреамед», Белецкому он передал 3000 долларов.

- Денежные средства Белецкому решил передать, так как хотел привлечь его интерес к фирме. (...)

По словам Оганесяна, деньги он положил заблаговременно в бумажный конверт. Он собирался посетить Белецкого.

Судья Валентина Зенькевич приобщила к материалам дела некоторые характеристики на Белецкого, которые передала защитник обвиняемого.

Так, президент украинской Ассоциации ортопедов-травматологов пишет, что с Белецким познакомился на Всемирном конгрессе почти 20 лет назад: «Был искренне впечатлен его широкой эрудицией, конкретной, грамотной аргументации... Даже завидовал авторитету белорусской науки в мире... Искренне надеюсь, что снова увижу Александра Валентиновича на съезде и авторитетнейший ученый, организатор и соратник снова принесет пользу как медицине, так и науке Беларуси».

Судья Зенькевич зачитала также характеристику президента украинской Ассоциации спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии Александра Коструба:

- Профессор Белецкий имеет высокий личный авторитет в Украине и на международной арене.... Александр Валентинович сыграл значимую роль в развитии травматологии-ортопедии Беларуси, надеюсь, еще принесет пользу нашей специальности.

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии (БГМУ. - Ред.), доктор медицинских наук Макаревич написал в характеристике, что Белецкий «зарекомендовал себя как трудолюбивый, добросовестный врач, эрудированный преподаватель, целеустремленный научный работник». По словам Макаревича, обвиняемый пользовался уважением среди сотрудников кафедры и клиники, студентов и пациентов. Внес большой вклад в развитие белорусской школы травматологов-ортопедов.

В еще нескольких характеристиках говорится, что Белецкий известный ученый в области травматологии и ортопедии, является национальным секретарем Всемирного конгресса травматологов-ортопедов по Беларуси, в 2011 году он награжден дипломом Международной ассоциации травматологов-ортопедов за вклад в развитие мировой травматологии и ортопедии.

Судья объявила о начале судебных прений сторон во второй половине дня. Адвокат попросила время на их подготовку, так как ее подзащитный обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.

- Я думаю, данного времени будет достаточно на подготовку судебных прений, поскольку все знакомы с материалами дела, - сказала утром судья Валентина Зенькевич, объявив о начале судебных прений в 14.00.