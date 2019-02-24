2019-02-24T21:23:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Как сэкономить на своем сайте в Беларуси

Уникальное доменное имя в системе БЕЛ.РУС всего за 1,5 BLR
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С сегодняшнего дня интернет для Беларуси становится роднее. Теперь каждый желающий может зарегистрировать домен на кириллице в системе БЕЛ.РУС. Что это дает? Во-первых, приобретая имена типа стройка.бел.рус, вы получаете преимущество в SEO-продвижении своего сайта, так как кириллические названия чаще выдаются поисковиками в ответ на кириллические же поисковые запросы пользователей. А это уже хорошая экономия на маркетинге.

Во-вторых, размещая сайты в системе БЕЛ.РУС, вы напрямую обращаетесь к целевой аудитории. Например, сайты с доменным именами барбер.минск.рус, выпечка.гомель.рус или кофе.гродно.рус сразу указывают на географическую принадлежность, что помогает пользователю быстро найти нужную информацию.

И, наконец, в-третьих, это просто выгодно. Стоимость таких доменных имен составит всего 1,5 BLR за первый год регистрации. Притом что альтернатива на доменном рынке страны стартует с отметки 11 BLR.

Помимо доменных имен, проект предусматривает возможность создания профессионального и функционального сайта всего в несколько кликов без обращения к программистам и затрат на разработку.

Также в рамках проекта имеется возможность подбора хостинга: будь то сайт-визитка, крупный бизнес или интернет-магазин. Всем читателям данного материала предоставляется промо-код (ONLINEKP) на дополнительную скидку 50% на все тарифы хостинга при заказе на год. Скидка действительна до 7 марта.

Никогда перспективы старта нового бизнеса не бывали настолько доступны, как сегодня. Открыта редкая возможность занять любое нужное имя уже сейчас, даже про запас. Ведь общепринятые «понятия» и «ключевые слова» - это конкурентное преимущество, которое понадобится многим уже завтра. Регистрация до 10 лет. Мечта может подождать своего часа, года, момента, благоприятной возможности.

Как показывает практика, все самые «вкусные» имена раскупаются очень быстро. Поэтому не упустите свой шанс и поспешите зарегистрировать своё имя в системе БЕЛ.РУС.

ООО "Русские Имена". ИНН 6319732289.

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