Афганистан: 30 лет спустя

15 февраля исполняется 30 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. Воспоминания и оценки войны в Афганистане мы увидим в специальном фильме Тенгиза Думбадзе «Суровая память Афгана».

ОНТ представляет специальный фильм Тенгиза Думбадзе «Суровая память Афгана»

«В фильме переплетаются судьбы участников войны, простых людей, которые героически сражались на афганской земле. Один из них - Виктор Шейман, который на протяжении двух лет под Кандагаром командовал 38-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой, - говорит автор фильма Тенгиз Думбадзе. - Мы побывали в Афганистане и пообщалась с очевидцами событий, происходивших 30 лет назад. Кому-то может показаться невероятным, но жители этой страны с ностальгией вспоминают 80-е, время присутствия советских людей, потому что, как бы ни было сложно, но в то время строились школы, заводы, дороги, у людей была работа…».

Съемочная группа побывала в Афганистане

ОНТ

«Суровая память Афгана»

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