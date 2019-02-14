2019-02-14T13:10:10+03:00
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КП Беларусь

Афганистан: 30 лет спустя

ОНТ покажет фильм, посвященный юбилею вывода советских войск из этой горячей точки планеты
Иван ПЕТРОВ
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В фильме переплетаются судьбы участников войныВ фильме переплетаются судьбы участников войны
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15 февраля исполняется 30 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. Воспоминания и оценки войны в Афганистане мы увидим в специальном фильме Тенгиза Думбадзе «Суровая память Афгана».

ОНТ представляет специальный фильм Тенгиза Думбадзе «Суровая память Афгана»

ОНТ представляет специальный фильм Тенгиза Думбадзе «Суровая память Афгана»

«В фильме переплетаются судьбы участников войны, простых людей, которые героически сражались на афганской земле. Один из них - Виктор Шейман, который на протяжении двух лет под Кандагаром командовал 38-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой, - говорит автор фильма Тенгиз Думбадзе. - Мы побывали в Афганистане и пообщалась с очевидцами событий, происходивших 30 лет назад. Кому-то может показаться невероятным, но жители этой страны с ностальгией вспоминают 80-е, время присутствия советских людей, потому что, как бы ни было сложно, но в то время строились школы, заводы, дороги, у людей была работа…».

Съемочная группа побывала в Афганистане

Съемочная группа побывала в Афганистане

ОНТ

«Суровая память Афгана»

15 февраля / 21.10

16 февраля / 16.20

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