2019-02-14T17:05:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Экс-начальник Уголовного розыска БССР: «С 70-х до середины 90-х такого зверства среди детей не было»

Случались ли в советские годы ЧП, подобные произошедшему в Столбцах, - экс-глава уголовного розыска БССР Николай Сергеевич Губский рассказал «Комсомолке»
Татьяна ШАХНОВИЧ
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Начальник уголовного розыска рассказал, какие преступления совершали подростки в советское времяНачальник уголовного розыска рассказал, какие преступления совершали подростки в советское времяФото: Сергей ГАПОН
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- Николай Сергеевич, вы много лет возглавляли уголовный розыск Беларуси. Приходилось ли сталкиваться с ситуациями, подобными той, что произошла 11 февраля в столбцовской школе?

- В своей практике - а я работал в уголовном розыске с 74-го по 96-й годы - таких случаев не помню. Были воришки, иногда старшеклассники из районного центра отнимали копейки у школьников из деревень. Разное было, но таких зверств точно не было.

- Редактор милицейской газеты того времени рассказал нам, что однажды, в те советские годы, курсант военного училища, приехав домой на побывку, зарезал девушку - нанес ей 12 ударов ножом…

- Это взрослые. Были и курсанты, случалось, и офицеры разбоем занимались. Но чтобы дети, в школе, - такого не было.

Не секрет, что сейчас общество разделилось на богатых и бедных, много обиженных. Но невозможно комментировать данную ситуацию без дополнительной информации... В уголовном розыске я начинал старшим инспектором по делам несовершеннолетних. Однажды случилась кража в одной из центральных минских школ. Мы взяли на заметку троих учеников, на которых пало подозрение, и начали с ними разговаривать. Но как выяснить, где украденное, если они изначально от всего открещиваются? Беседовали три дня, вошли в доверие, чуть ли не подружились (улыбается). В итоге один из парней через трое суток мне не без гордости заявил: «А вы это дело никогда не раскроете!» - «Почему?» - «А потому, что это совершил я!..» Оказалось, украденное они спрятали в милицейском подвале, отделение милиции тогда находилось на площади Якуба Коласа. Главный вывод, который я сделал после многолетнего общения с разными подростками, - ребенок должен тебе поверить. Дети должны доверять, не важно - милиционер ты, учитель или родитель. Если ты на него цыкнул, тем более криком или угрозами - ничего не добьешься. С детьми надо не только разговаривать, но уметь внимательно слушать, расположить к себе.

- Тогда, исходя из многолетней практики, посоветуйте, как действовать в критической ситуации, когда жизни угрожает опасность? В Америке советуют спасаться самому и лишь потом подумать о других…

- Мы проходили стажировку в Америке, но это другой мир, иная психология. Их правила, на мой взгляд, у нас не работают, как и наоборот. Да, у них на первом месте «Спасайся!», нас же всю жизнь учили другому - помоги ближнему, вперед на амбразуру. Возможно, потому что долгое время все было общее, мы не разделяли на свое и чужое.

- В Столбцах учительница погибла, два ученика бросились ей на помощь. Некоторые теперь обсуждают, что это бессмысленные жертвы - ее все равно убили, а парни в реанимации…

- Универсального ответа на этот вопрос нет и быть не может. Если в конкретной ситуации понимаешь, что твоя жертва будет наверняка бессмысленной - может, и не стоит лезть на рожон. С другой стороны, как броситься наутек, если рядом кричат о помощи? Кто тогда в другой ситуации, которая угрожает уже твоей жизни или жизни твоих близких, поспешит на помощь тебе и твоим детям?

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