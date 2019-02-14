Новый вид мошенничества. «Позвонили из банка, попросили данные карты. И со счета исчезли 2,5 тысячи рублей!»

В сводках милиции то и дело появляются истории, когда преступления совершают с помощью банковских карт, паролей и интернета. Очередные такие случаи произошли в Минске, причем мошенники применяют все более технически продвинутые методы.

На днях в милицию обратились мужчина и женщина. Между собой они не знакомы, но история с ними произошла схожая: обоим позвонили якобы представители банка и просили сообщить их паспортные данные и реквизиты банковских карт.

Но исход событий был разный. Мужчина сразу отказал в сомнительной просьбе и обратился в банк, где ему объяснили, что оттуда никто не звонил.

А вот женщина оказалась более доверчивой, хотя и не сразу. Ей, как выяснилось, звонили дважды, и в первый раз злоумышленник просил данные якобы для усовершенствования системы безопасности. Минчанка проявила бдительность, не поверила и отказала. Но второй раз мошенник оказался более изобретательным и позвонил с номера… службы безопасности банка. Женщина проверила: номер совпадает с тем, что указан на сайте банка. Решив, что аргумент железный, она назвала свои данные. И в итоге у нее с карт-счета исчезли 2,5 тысячи рублей.

- Это один из способов хищения денег, когда используются сервисы или программы подмены телефонных номеров в сочетании с методами так называемой социальной инженерии. Преступники под различным предлогом входят в доверие к людям и получают от них конфиденциальные сведения, посредством которых воруют деньги. Это могут быть банковские реквизиты, логины и пароли системы интернет-банкинга, а также коды, поступающие на телефон в виде смс-сообщения, - рассказал замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Владимир Зайцев.

Получив реквизиты, злоумышленники в считаные минуты переводят деньги на свои счета и потом их обналичивают.

ЕСТЬ ВОПРОС

Как понять, что звонит мошенник, а не сотрудник банка?

Белорусские банки подтверждают: проблема действительно есть. Сразу на нескольких официальных сайтах банков появились сообщения-предупреждения о таких случаях мошенничества.

- В большинстве случаев номера телефонов звонящих могут быть скрыты либо принадлежать операторам связи других государств, - сообщают в пресс-службе Национального банка. - В отдельных случаях мошенниками используются программы-анонимайзеры, IP-телефония. При этом номера телефонов, с которых осуществляются звонки, определяются как официальные номера, указанные на сайте банка.

Получается, не стоит верить никому на слово, даже если номер звонящего и совпадает с настоящим номером на сайте банка.

Запомните: когда клиенту звонит настоящий сотрудник, он заранее знает все необходимые ему данные, ваше имя, номер карты. Он не станет об этом у вас спрашивать. То есть сообщать кому-то реквизиты карты и паспортные данные нельзя!

Если же вам поступил такой звонок, лучше сразу самому перезвонить в контакт-центр вашего банка, и там объяснят, что нужно делать. Если же вы все-таки сообщили незнакомцу ваши реквизиты и у вас списали деньги, немедленно заблокируйте карту и обратитесь в милицию.

В ТЕМУ

Как не стать жертвой продвинутых преступников?

В милиции напоминают простые правила, которые помогут избежать таких случаев:

1. Никому не передавайте, не размещайте и не сообщайте платежные реквизиты и иную персональную информацию (даже если в соцсетях написал знакомый или друг, перезвоните ему и уточните, он ли вам пишет).

2. Нужно использовать все доступные способы защиты: двухфакторная авторизация, смс-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств и так далее.

3. Используйте сложные пароли! То есть с буквами (прописными и строчными), цифрами.

4. Не открывайте электронные сообщения, полученные от неизвестных отправителей, не переходите по неизвестным ссылкам и не посещайте сомнительные сайты.

5. Если неизвестный сайт предлагает вам установку какой-то программы, ни в коем случае не соглашайтесь.

6. Не используйте неизвестные мобильные приложения, где требуются платежные реквизиты, данные аккаунтов электронной почты, интернет-банкинга, социальных сетей и др.

7. Не передавайте банковскую карту посторонним лицам и не сообщайте никому ее реквизиты.

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В милиции предупреждают, что нельзя сообщать другим реквизиты банковской карты, фотографировать ее или отправлять данные по электронной почте или в соцсетях (читайте далее)