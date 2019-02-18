Что подарить на 23 февраля и на 8 Марта - 10 подсказок из ЦУМа

ЦУМ как место предпраздничного шопинга мы выбрали не просто так. Здесь можно буквально в одном месте найти интересные подарки для всех, кому хочется выразить свое уважение: любимым, родителям, друзьям, коллегам, независимо от возраста и статуса. Выбор и без того огромный - десятки тысяч наименований товаров. А к праздникам ассортимент только увеличивается. На многие товары действуют скидки и программы рассрочки. Так что, покупая подарки в таком месте, как «ЦУМ Минск», можно сэкономить и время и деньги!

Вместе с товароведами и продавцами ЦУМа мы заранее прошли по всем отделам и выбрали наиболее интересные варианты подарков для Него и для Нее.

1. Подарки на долгую память

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Если задаться целью купить наручные часы модному подростку, состоявшемуся мужчине, стильной женщине, консервативной маме, то в ЦУМе найдутся модели для всех! Выбор потрясающий: от белорусских до швейцарских производителей, часы от изысканных золотых до брутальных спортивных в массивном корпусе, от классики до необычных оригинальных моделей.

1-й этаж. От 40 рублей.

2. Подарки, которых никогда не бывает много

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

В ЦУМе очень большой выбор средств по уходу для мужчин и для женщин. Праздничные упаковки превращают обычный крем и шампунь в очаровательный нарядный подарок.

Наборов по уходу за лицом и телом, которые станут достойным знаком внимания для мужчины к 23 февраля, много. Комплектация и цены разные. Можно выбрать как недорогой набор отечественного производства от 7 рублей, так и импортный вариант подороже в прочной косметичке, которая прослужит не один год.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Для женщин к 8 Марта вариантов таких наборов еще больше. И еще масса приятных косметических штучек вроде нежного мыла в форме розочек либо многочисленных средств по уходу за лицом из самой новой косметической линии «Белита».

1-й и 2-й этажи. Праздничные наборы - от 5,7 руб.

3. Подарки для дорогих людей

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Запонки, зажим для галстука из золота и серебра - джентльменский набор, который порадует любимого мужчину и поможет женщине сказать о своих чувствах больше чем красивые слова.

Для того чтобы сделать столь же красноречивый подарок любимой женщине к 8 Марта, выбор у мужчин еще больше - целый отдел ювелирных изделий. Советуем обратить внимание на золотые броши: красиво, модно и примерка не требуется!

А может, пришло время подчеркнуть, как дороги вам семейные ценности? Тогда ваш выбор - изящные серебряные бокалы или столовые приборы.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Салон меха - еще один отдел ЦУМа, где можно выбрать беспроигрышный подарок для любимой женщины. Причем тот, который ее порадует и согреет.

1-й этаж. Броши - от 52 руб., зажимы для галстука - от 92 руб.

4. Подарки для современных и продвинутых

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Один из самых полезных и желанных подарков для современного человека, который все время в движении, - фитнес-браслет. Внимание! Этот популярный гаджет марки Хiaomi в ЦУМе можно купить очень выгодно!

Любители музыки будут рады получить в подарок Bluetooth-колонку, а сторонники безопасного бритья - электробритву.

1-й этаж. Фитнес-браслет - от 47 руб.

5. Подарки для хозяйственных

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Что бы ни говорили скептики, а сковородки остаются одним из самых популярных подарков к 8 Марта. Еще бы! Современные функциональные сковородки, каждая из которых имеет свои преимущества, - мечта хозяйки.

В отделе посуды легко выбрать и нейтральный подарок для коллеги, и что-то особенное для дорогого человека: здесь и богемский хрусталь, и наборы посуды из стекла, фарфора, глины и всевозможные вазы. Для мужчин с чувством юмора можно подобрать оригинальные сувенирные кружки с шуточными надписями, вызывающими улыбку.

1-й этаж. Набор стаканов - от 7,50 руб.

6. Подарки для мастеров и мастериц

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Дарить мужчинам на 23 февраля набор инструментов - мудрое и полезное для дома решение. Смелее! Продавцы-консультанты ЦУМа в этом отделе помогут определиться с выбором. А он в специализированном отделе достойный: наборы инструментов, шуруповерты, электролобзики, перфораторы, сварочные аппараты и т. д.

Раз уж говорим о полезных для дома подарках, то ассортимент техники, способной превратить домашние заботы в удовольствие, в ЦУМе великолепный. Мультиварки, грили, блендеры, мясорубки (в том числе паровые швабры и беспроводные пылесосы), тостеры, вафельницы, утюги, швейные машинки и многое другое.

5-й этаж. Набор инструментов.

7. Подарки для самых близких

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Мужские носки в банке уже несколько лет остаются хитом среди подарков к 23 февраля. Но вот вам еще несколько «законсервированных» вариантов: комплект носки и трусы, пара носков и один запасной. В ближайшие месяцы все еще актуальным подарком для мужчин будет термобелье.

А красивое женское белье не теряет своей ценности никогда! Смущающимся мужчинам, которые хотят подарить его своим любимым, с радостью помогут продавцы-консультанты.

2-й этаж. Носки мужские в банке - от 3,32 руб.

8. Подарки для тех, кто любит себя

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Все больше мужчин отдают предпочтение спортивным хобби. И выбрать им подарок в отделе спорттоваров не составит труда. Ориентируемся на предпочтения мужчин и свои возможности и выбираем, что будет помогать снимать психоэмоциональную нагрузку на рабочем месте или дома: стол-шахматная доска или офисный гольф, боксерская груша с перчатками или набор для покера.

Подсказка мужчинам, которые ломают голову, что бы подарить своим барышням, которые больше всего любят постить фотографии в соцсетях: подарите ей медвежонка из розочек для новых романтичных кадров.

2-й этаж. Гольф офисный - от 81 руб.

9. Подарки для деловых мужчин

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Галстук-бабочка или обычный галстук, строгая рубашка классического фасона или приталенная, стильный кожаный ремень, добротный швейцарский нож, качественный чемодан для путешествий или статусный портфель для бумаг, фирменная ручка Parker - для мужчин, предпочитающих деловой стиль, в ЦУМе большой выбор подарков!

2-й этаж. Галстук-бабочка - от 11 руб.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

КСТАТИ

Сумочки, кошельки, ключницы и прочая кожгалантерея может стать хорошим подарком для женщины. И выгодным приобретением, если покупать с 4 по 10 марта - в эти дни на часть галантерейного ассортимента и женской одежды будут скидки до 30%.

10. Подарки для дачников и ценителей домашнего уюта

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Добро пожаловать на 5-й этаж ЦУМа, если вы ищете для подарка близким или друзьям то, что может украсить их дом или дачную жизнь. Выбирайте: набор полотенец «неделька» с шуточными надписями, соблазнительный фартук, стильные картины, интерьерные подушки, большой выбор разнообразной пряжи для вязания и аксессуаров для рукоделия и т. д.

«Садовый центр» ЦУМа - это место, откуда сложно уйти без покупки дачнику-огороднику и любителю отдыха на свежем воздухе. И подарок, за который вам будут бесконечно благодарны, здесь обязательно найдется: мангал, декоративные уличные фонарики, ручной культиватор, мотокоса, садовые качели, саженцы цветов и еще много-много интересного.

5-й этаж. Фартук - 36 руб.

БУДЬ В КУРСЕ!

Все электротовары, фото- и радиотовары, ювелирные изделия и изделия из натурального меха можно купить в рассрочку на 12 месяцев без первого взноса! Из документов требуется только паспорт.

КСТАТИ

Детские подарки к 23 февраля и 8 Марта можно найти в самых разных отделах: канцтоваров, посуды, одежды. И, конечно, в отделе игрушек. Советуем обратить внимание на сборные модели из дерева. Это сразу и занятие для ребенка, и украшение для дома, и приобщение к экологичным материалам. Замечательным подарком могут стать всевозможные наборы для рукоделия. А хотите выбрать что-то символическое и оригинальное - спрашивайте… самозашнуровывающиеся шнурки.

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