Мама раненого в Столбцах мальчика: «Сын сказал, если бы сейчас такое опять случилось, снова бы бросился защищать учителя»

- Во вторник, 12 февраля, мальчиков перевели в хирургическое отделение. Их жизни ничего не угрожает. Состояние их здоровья мы оцениваем как удовлетворительное. Мальчики ходят, общаются. С ними работают наши психологи, проводятся реабилитационные мероприятия, - рассказывает заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Столбцовской центральной районной больницы Чеслава Уласик.

- Когда мальчиков выпишут?

- Курс лечения - 10 дней. Предположительно, выпишут через неделю.

Говорить с мальчиками нам не разрешают. Родители тоже против общения детей с журналистами. Переживают за их спокойствие и психику.

- Телефоны и соцсети буквально разрываются все эти дни. Все пытаются узнать, как ребенок, хотят узнать подробности произошедшего, предлагают помощь, поддерживают. Очень устали за эти дни, морально измотаны. И за детей переживаем, - рассказывает мама раненого Владислава Цвирко Анжела Владимировна. Мальчик учился в одном классе с Вадимом. Во время нападения на учительницу Влад вместе с одноклассником Русланом Шутько бросился защищать Марину Михайловну.

- Как Влад себя чувствует?

- Слава Богу, хорошо. Он под тщательным контролем врачей. Перевязки каждый день. У Влада рана в области шеи. Когда провдили операцию, из Минска приехали сосудистые хирурги, чтобы помочь столбцовским коллегам. Повезло, артерии не задеты. Все более-менее нормально. Операция длилась больше часа. После того как все это произошло, нас даже не хотели пускать к сыну. Упрашивали врачей разрешить пройти в реанимацию, хотя бы взглянуть на ребенка. Пустили на несколько минут.

- Что Влад рассказывает о произошедшем?

- Он говорит: «Мама, не хочу это вспоминать». Я спрашивала: «Сынок, почему ты не убежал, почему бросился защищать учительницу?». А он: «Оно само так получилось, я даже не задумался в тот момент, что это опасно и что со мной что-то может случиться». Я интересовалась: «А если бы такое опять случилось, что бы сделал?» Не задумываясь, ответил: «Сделал бы то же самое. Я хотел помочь учительнице и не дать в обиду одноклассников». Больше ничего не рассказывает. И я тоже расспрашивать у него о деталях не тороплюсь. Если захочет, сам поделится, когда придет время. А учитель Марина Михайловна действительно была золотым человеком и очень талантливым педагогом. Дети ее обожали.

- О нападавшем Вадиме что-нибудь рассказывал? Они ведь были одноклассниками, общались…

- Говорил: «Мама, он такой же, как и все мы. Хороший мальчик. Спокойный. И семья у него очень хорошая. Он даже не ругался ни с кем в классе». До сих пор не может поверить, что Вадим на такое вообще мог решиться. Лично я мальчика не знаю и родителей его тоже. Влад только в этом году в их класс перешел.

- Как Влад держится?

- Первую ночь не мог уснуть, был сильный шок. А вчера даже пошутил один раз и начал хорошо кушать. Думала, после того, что он увидел, ему будет страшно и в школу ходить, и на улице бывать. Но нет. Он у нас молодец. Надеюсь, быстро пойдем на поправку. С ним занимаются психологи, но лично мне никаких рекомендаций пока еще не давали.

Мама второго раненого мальчика - Руслана - Светлана Шутько тоже рассказала, что сын активно идет на поправку. У него более тяжелая травма. Сам Руслан, по рассказам матери, сейчас тоже старается не вспоминать о произошедшем.

Напомним, утром 11 февраля стало известно о ЧП в школе в Столбцах. 10-классник напал с ножом на учительницу и школьников. Женщина и 11-классник погибли. Еще двое подростков оказались в реанимации.

Нападавший был задержан через несколько часов. Он никак не объяснил свои действия.

13 февраля Столбцы простились с учительницей Мариной Михайловной Пархимович и 11-классником Сашей. Город нес цветы и плакал…

Следственный комитет заявил, что нападавший не был под воздействием алкоголя, наркотиков или психотропов.

Душещипательный комментарий парня, раненого в Столбцах. Источник: Телеканал ОНТ

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