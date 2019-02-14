2019-02-14T16:25:53+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларусь вернулись первые перелетные птицы

В Беловежской пуще уже ощущается скорая весна
Оксана БРОВАЧ
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В Беловежскую пущу на места своего гнездования прилетели серые гуси и серые журавли.В Беловежскую пущу на места своего гнездования прилетели серые гуси и серые журавли.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Птицы лучше людей прогнозируют погоду, уверяют орнитологи. И как только заметили, что на родину вернулись птицы-мигранты, поспешили обрадовать: весна идет!

В Беловежскую пущу на места своего гнездования прилетели серые гуси и серые журавли. Их видели уже 10 февраля на юго-западе национального парка. Эти птицы могут оставаться на зимовку и у нас, но во время зимних учетов птиц в Беловежской пуще ни одной пары замечено не было. И это не единственные предвестники весны.

В пойме реки Лесной появились большая белая цапля и гуси-гуменники. А жителей деревни Панасюки в Каменецком районе разбудили лебеди-кликуны. Птицы трубили о том, что уже вернулись из теплых краев, хотя торфоплощадка, где они приземлились, была еще замерзшей. Кроме них почти на три недели раньше закончили командировку полевые жаворонки. Их видели даже в Гродно.

Мало того что птицы стали возвращаться в еще холодную Беларусь - они активно готовятся к брачному сезону! Грачи старательно поправляют гнезда, вороны разбиваются на пары, запели синицы, засвистели поползни, стали ухать по ночам совы…

- Теплая солнечная погода в Беловежской пуще позволила с уверенностью констатировать приход весны света. Именно так называют время между зимой и весной ученые-фенологи. Часть птиц сразу реагирует на первые яркие солнечные дни. Их реакцию нельзя еще назвать настоящим брачным поведением - это пока репетиция. Может наступить похолодание, и птицы сделают перерыв. Но в целом холода для них не страшны: длинный световой день - это уже весна, - рассказывает орнитолог «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Вадим Прокопчук, который наблюдает за птицами в Беловежской пуще.

Исследования птиц помогают ученым проследить, как изменяются климат и времена года - животные очень чувствительны к переменам в окружающей среде. Ученые давно говорят о том, что на юго-западе Беларуси в последние несколько лет образовывается новая агроклиматическая зона - это самое теплое место в стране. На ближайшие выходные в Бресте прогнозируют до +9 градусов тепла, а в Минске - +4…+5.

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