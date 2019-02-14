Ситуация с отмененным голом «Аякса» в ворота «Реала» расколола мир на две части

Раньше в матче «Аякса» и «Реала» мадридский клуб был бы безусловным фаворитом. Но в нынешнем сезоне «сливочные» хандрят, сменили тренера, но прежнем мощи в игре пока нет. Амстердамцы на старте владели преимуществом, сотрясли штангу и забили (после удара Тальяфико). Но рефери Дамир Скомина отменил гол после просмотра спорного момента. Титр во время трансляции объяснил это тем, что другой игрок «Аякса» находился в офсайде. Хотя у многих было предположение, что Тальяфико в момент удара повис на Рамосе.

- Это позор. Судьи дали нам несколько разных объяснений – помеха вратарю, офсайд. Я видел повтор, но, возможно, нужно посмотреть еще один – под другим углом. Я не считаю, что это вне игры, - сказал после игры тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. Кто-то был с ним согласен, другие замечали, что формально рефери прав. Казалось, что мир футбола разделилась на два лагеря.

Эпизод с первым голом.

На следующий день УЕФА выступила с заявлением:

- Судья констатировал, что одноклубник Тальяфико Душан Тадич находился «вне игры» и препятствовал вратарю, мешая сыграть в мяч в момент удара головой или лишая его возможности сделать это. Решение было принято в соответствии с инструкцией VAR. Гол был отменен верно, а за офсайд назначен свободный удар.

Но был еще один момент.

Васкес уложил де Йонга на глазах Скомины.

При счете 1:1 «Реал» разогнал стремительную атаку и Асенсио забил решающий гол – 2:1. Комбинация получилась красивой, только до взятия ворот Васкес борцовским приемом уложил на газон Френки де Йонга, который мог успеть в защиту и помешать атаке. Все было на глазах судьи. Де Йонг просил посмотреть повтор, но Скомина был непреклонен. Интересно, что судить матч в поле должен был поляк Шимон Марчиняк, но за несколько дней до игры его заменил Скомина, а Марчиняк стал главным видеорефери.