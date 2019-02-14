«Мы не Запад, мы Беларусь». Зачем детскому хоспису автомобиль

Построила гостиницу для родителей, постоянно приобретает жизненно важное оборудование, спонсировала строительство дома для волонтеров и реализовала много других социально значимых проектов. Все это благодаря акции «МакХэппиДень», которая проводится вот уже 17 лет.

В ноябре 2018 года проект поддержали звезды белорусского спорта, музыки, популярные блогеры и влиятельные медиаперсоны: Александра Герасименя, Анна Гуськова, Александра Саснович, Мелитина Станюта и Наталья Цилинская, игроки команд ФК «Динамо Минск» и БК «Цмокi-Мiнск», популярные ведущие Евгений Перлин, Анна Бонд, Тамара Лисицкая и Антон Мартыненко, лидер группы «J:МОРС» Владимир Пугач и многие другие известные соотечественники. Знакомая многим ноябрьская благотворительная акция, в рамках которой часть выручки от продажи большой порции картофеля фри идет на благотворительность, на этот раз побила все рекорды. Во время ноябрьской акции было продано 265 133 больших порций картофеля фри. На вырученные средства хоспис получил крайне необходимый для их деятельности автомобиль.

- Зачем Белорусскому детскому хоспису машина? - говорит директор ОБО «Белорусский детский хоспис» Анна Горчакова. - Сейчас, после того как мы построили всем миром при помощи многих граждан Республики Беларусь новое здание хосписа, как мы плотно стали работать с государством, и теперь на базе нового здания кроме хосписа есть и государственный центр, который взял на себя ответственность за стационар, после того как много лет назад с нашей легкой руки появились координаторы паллиативной помощи в Минске, и кабинет которой активно работает, мы не хотим дублироваться. Мы делаем новые проекты в тех направлениях, которые еще не развиты. Это регионы. Поэтому мы потихоньку уходим туда. В регион пешком ходить нельзя. Надо ездить. Если брали западный вариант, то там все люди на машинах. Но мы не Запад, мы Беларусь. И у нас не все медсестры и не все врачи могут ездить на машинах. Но и не это главное. Когда едешь далеко, то еще надо смотреть за ребенком. Легче, когда есть водитель. Поэтому у нас существует такая программа, где есть медсестра и при этом - водитель. Нужна машина. У нас были машины, но все б/у. Нам их дарили. Спасибо людям, которые это делали. Но автомобилей сегодня не хватает, они имеют обыкновение ломаться, а самое главное - нам нужна машина, в которую можно положить все необходимое. Это расходные материалы, коляски и так далее. «МакДональдс» решил эту проблему и поддержал нас, купив такой большой автомобиль, который позволяет обеспечить и присутствие специалистов, и наличие оборудования и нужных вещей.

Владимир Пугач с удовольствием участвовал в благотворительной акции «МакДональдс».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К слову, это уже далеко не первая помощь, оказанная представительством известной корпорации Белорусскому детскому хоспису. Директор Анна Горчакова видит в этом глобальный подход к благотворительности.

- У нас давние традиции сотрудничества. Мы этому очень рады. Почему? Потому что есть у некоторых компаний акции как в благотворительности, так и в бизнесе: вот сделали подарочки на Новый год детям, все похлопали, все довольны, поставили себе плюсик в графе «благотворительность» и забыли на год. А есть серьезные коммерческие структуры, которые делают социальную активность как программу. «МакДональдс» относится к таким. Они выбрали это направление и всегда рядом. К примеру, у нас есть центр отдыха под названием «Аист», и они там построили домик. Это не больница, а домик для волонтеров. У нас большой проект, к нам приезжает много волонтеров как из Беларуси, так и из-за рубежа. Спасибо им большое!