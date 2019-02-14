2019-02-14T17:09:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Последнее слово Белецкого: «Здесь я принесу больше пользы, чем на нарах»

Академик просит не лишать его работы
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Прокурор запросил Александру Белецкому 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имуществаПрокурор запросил Александру Белецкому 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имуществаФото: Павел МАРТИНЧИК
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- Всю свою рабочую, сознательную деятельность я посвятил лечению и диагностике самой тяжелой патологии, которая существует в травматологии и ортопедии - это детская ортопедия. А именно лечение и профилактика врожденных заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей. Известный врач вспоминает, что в 29 лет стал кандидатом наук, в 40 профессором, является членом-корреспондентом НАН Беларуси, академиком, лауреатом Госпремии.

- Но самое главное - это количество спасенных от инвалидности пациентов и детей... - отмечает обвиняемый. - Белорусская травматология и ортопедия вышла на мировой уровень - это заслуга коллектива, возглавляемого мной, и целой школы ортопедов-травматологов.

Свою вину Белецкий признает.

- Признаю вину в том, что я брал деньги, считая это за подарки. Проявил слабость, не возвратив их. Но то, что я ничего для этого не сделал - обещаний никаких не давал, не продвигая, не лоббируя ничьи интересы, это я тоже думаю доказали и предварительное следствие, и наше судебное заседание.

Белецкий попросит не лишать его работы.

- Здесь я принесу гораздо больше пользы, чем буду на нарах вместе с другими проводить это время... За то, что я совершил, мне стыдно, очень стыдно. Жалко, что нельзя вернуть все это. Но я обещаю впредь никогда никого не подвести, ни из моих близких, ни вас.

Приговор будет оглашен завтра, 15 февраля.

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