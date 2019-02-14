2019-02-14T17:22:50+03:00
Экономика
КП Беларусь

В этом году МАРТ проверит цены на мобильную связь и городской транспорт

После введения регистрации предельных отпускных цен на лекарства некоторые из них подешевели на 60%
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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В этом году МАРТ проверит цены на мобильную связь и городской транспортВ этом году МАРТ проверит цены на мобильную связь и городской транспортФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В этом году инфляция не должна оказаться больше 5%. Над тем, чтобы рост цен не превысил этот прогноз, работают Нацбанк и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Причем МАРТ отвечает за те цены, которые регулирует государство.

- Ключевая задача - формирование понятных и прозрачных методик установления цен. Мы провели работу и сделали методику по грузовым перевозкам железнодорожным транспортом. Такую же работу в 2019 году мы планируем провести по другим сферам - это сотовая связь, городские пассажирские перевозки и другие регулируемые позиции, - рассказал замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец после коллегии МАРТ, которая прошла в среду, 13 февраля. Его слова приводит belta.by.

Кроме того, сейчас в ведомстве готовят указ, который позволит МАРТ согласовывать все цены и тарифы, которые регулируются административно. Во многом так происходит и сейчас, но в формировании некоторых цен министерство участия не принимает. В итоге они могут расти быстрее, чем в среднем по стране. Например, в прошлом году так произошло с образованием: его стоимость выросла на 20,9%, хотя цены на услуги в целом выросли на 8,1%.

- Все это формирует инфляционные ожидания, поэтому МАРТ подготовил проект указа, предусматривающий согласование с министерством всех регулируемых цен и тарифов, влияющих на инфляцию, - пояснил Иван Вежновец.

В ведомстве рассказали, как сказалась на ценниках инструкция о формировании предельных отпускных цен на лекарства. Она начала действовать с этого года и касается 37 международных наименований лекарств для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Если лекарство относится к этому списку, но предельная отпускная цена на него не зарегистрирована, то и продавать его нельзя. На данный момент в МАРТ поступило 275 заявок на согласование цен. Цена на 27 препаратов не изменилась, на 76 - повысилась (но максимум на 5,5%), а на 101 - снизилась.

- По отдельным позициям снижение составило до 60%. На основании анализа эффективности инструмента регистрации предельных отпускных цен будем вносить предложения о его расширении на другие группы лекарств, - рассказал Иван Вежновец.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Прослушивание разговоров, переписка»: МАРТ хочет договориться с силовиками и доказывать случаи ценовых сговоров

Министерство хочет подписать соглашения об обмене информацией с МВД и Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля. Без этих данных невозможно доказать, действительно ли производители или продавцы договорились о ценах.

- В Беларуси нет ни одного случая доказательства конкретного ценового сговора. Эти нарушения являются особенными, потому что мы должны доказать кроме всего прочего еще один пункт - что все участники ценового сговора заранее договорились и знали о его результатах, - рассказал глава МАРТ Владимир Колтович.

В качестве примера министр привел российскую Федеральную антимонопольную службу, которая взаимодействует с силовиками.

- Это прослушивание телефонных разговоров, переписка и так далее. Только таким образом можно установить картель или ценовой сговор, - подытожил Владимир Колтович.

Напомним, прошлым летом МАРТ начал антимонопольное расследование после того, как цены на курицу в течение двух месяцев подскочили до 28%. В ведомстве заподозрили ценовой сговор между семью крупнейшими производителями, но результаты проверки так и не были озвучены, и доказать его пока не удалось.

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