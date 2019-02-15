Раннее бронирование: как отдохнуть и не разориться

Приятно думать о солнце и теплом море, когда уже подустали от зимы. Но есть и конкретная польза - сейчас турфирмы активно предлагают своим клиентам раннее бронирование. И это не просто маркетинговый ход, который позволяет турфирмам получить деньги задолго до выполнения услуги. Сейчас, в феврале, реально купить тур на хороший курорт по привлекательной цене. «Комсомолка» разбиралась, в чем плюсы и минусы раннего бронирования и куда в сезоне - 2019 будут ездить на отдых.

Сколько можно сэкономить на раннем бронировании?

Раннее бронирование - это как бы обратная сторона термина «горящие путевки». В первом случае вы покупаете тур за полгода до отпуска, а во втором - выбираете в последний момент, практически сидя на чемоданах. Оба варианта позволяют здорово сэкономить.

Обычно в стоимость путевки входят авиаперелет, трансфер от аэропорта до отеля и обратно, проживание и питание в отеле, ну и разные сопутствующие услуги. Отель - одна из самых затратных составляющих.

В межсезонье гостиницы пустуют: делают ремонт, готовятся к наплыву туристов. И с декабря по апрель на бронирование номеров предлагают большие скидки - иногда до 40 - 50%. От этого выигрывают все. Отель получает быстрые деньги, которые может пустить на реновацию или зарплаты сотрудникам, и заодно обеспечивает себе занятость на сезон. А турист экономит на путевке, ни в чем себя не ущемляя. Вот и весь секрет.

Конечно, с такими скидками возникает соблазн забронировать отель напрямую, без посредников, чтобы сэкономить еще больше и не платить турагентству. Только загвоздка в том, что популярные отели предпочитают работать с турфирмами и иногда совсем не принимают индивидуальных туристов - им это проще.

Привлекательная цена - не единственный плюс раннего бронирования. Те, кто покупает путевку заранее, могут выбирать. Как говорится, кто раньше встал, того и тапки. Жить в отеле на первой береговой линии или ближе к центру курорта, в тихом семейном отеле или в большом туристическом комплексе с развлечениями для взрослых и детей, ехать на отдых в середине лета, а может, в мае или сентябре? В разгар сезона такого выбора не будет.

Путевки в лучшие отели разлетаются как горячие пирожки. Фото: pixaby.com

- Во время раннего бронирования самый высокий спрос на популярные, проверенные отели, отели с идеальным сочетанием цена-качество. В сезон в такие отели не попасть вовсе. Но важно учитывать не только спрос со стороны белорусского рынка - мы составляем лишь малую долю среди тех, кто бронирует заранее. Европейцы давно уже оценили выгоду раннего бронирования. Иногда уже в ноябре мы не можем попасть в определенные отели, так как номера уходят на другие рынки и нам становятся недоступны, - комментирует Ольга Авдошко, менеджер по работе с агентствами туркомпании «Ростинг».

Нет денег? Можно в рассрочку!

Раннее бронирование при всех его преимуществах доступно не всем, а только гениям планирования. Хотя перспектива уехать на отдых на хороший курорт по выгодной цене может стать поводом для самосовершенствования!

Во-первых, уже за полгода до того, как наступит отпуск, вы должны быть уверены в том, что он состоится. И что придется именно на те даты, которые вы выбрали. Мало того: нужно умудриться согласовать графики отпусков с членами семьи или с друзьями, с которыми вы едете отдыхать. Правда, немало и таких работников, кто может взять только в определенное время. Это повторяется из года в год, так что для них распланировать жизнь на полгода вперед не составляет труда.

Во-вторых, деньги на путевку. Предполагается, что они у вас есть и приобретение путевки задолго до выдачи отпускных не опустошит ваш семейный бюджет. Правда, некоторые турфирмы сейчас предлагают рассрочку: от 10 до 30% от суммы путевки можно внести сразу, а остальное - за месяц до вылета.

Все же есть смысл научиться заранее планировать отпуск!

- Мне очень хотелось в Грецию, поэтому пришлось научиться планировать бюджет. Я подсчитала, сколько нужно откладывать с каждой зарплаты - и за год насобирала на путевку! На двоих с подружкой она обошлась нам в 900 евро - по 450 с каждой, не так и дорого, учитывая, что в сезон она бы стоила в полтора или два раза больше, - говорит минчанка Екатерина.

Выбирать путевку к морю в феврале - то, что прибавляет оптимизма! Фото: Артем БАЗАРОВ

Какие страны наиболее сладки при раннем бронировании?

На самом деле ранее бронирование открыто почти для всех популярных курортов: Египет, Турция, Болгария, Черногория, Греция, Италия, Испания, Грузия, Кипр, Тунис...

Путевку на Кипр, в Грецию, Турцию или Италию можно купить иногда на 300 - 400 долларов дешевле, чем в сезон.

Если вы мечтаете отдохнуть в Испании, имеет смысл озаботиться этим вопросом уже сейчас. Новые отели на популярных курортах не строят - их просто некуда ставить, поэтому места в тех, что есть, разлетаются как горячие пирожки. Путевка на август на курорт Коста-Бланка на 10 ночей сейчас стоит 1100 - 1300 евро на двоих.

То же касается отдыха в Черногории. Там популярны небольшие отели-аппартаменты, и они бронируются заранее, потому что потом мест попросту не будет.

- В прошлом году мы купили тур в начале лета на сентябрь. И 5 дней жили в одном отеле, а еще 5 дней - в другом: иначе турфирма нас не могла никак поселить, свободных мест не было, - делится опытом Светлана.

Путевку в Грецию или Италию с вылетом из Беларуси при раннем бронировании можно купить за ту же цену, что и с вылетом из Варшавы или Москвы. А это экономия не только денег, но и комфорт.

- Вот прошлогодний пример. Семья - двое взрослых, двое детей до 12 лет - бронировала тур в феврале. Путевка в Турцию в июле с вылетом из Бреста обошлась им в 2000 долларов - 4 звезды, 10 ночей. Накануне вылета я проверила, насколько выросли цены - оказалось, на 500 долларов, - рассказывает Татьяна Каминская, специалист по туризму турагентства «Артинтур» в Бресте. - Или такая ситуация. Семья летела на отдых в Турцию в сентябре, двое взрослых и ребенок, вылет из Львова. В феврале их путевка стоила 1800 доларов. Она подорожала всего на 200 долларов, но уже в апреле мест в их отеле не было. Если бы они покупали тур перед вылетом, то отдыхали бы в худшем отеле.

То же касается и отдыха в Болгарии - к началу лета уже все хорошие отели на курортах распроданы. А сейчас путевку «все включено» в 3- или 4-звездочный отель в июне в Золотые Пески или Солнечный Берег можно купить за 500 - 700 евро на двоих.

- Цена путевки - не всегда решающий фактор при раннем бронировании. За 1500 долларов на двоих мы можем отправить вас отдыхать и в июле - никаких проблем. Но я всегда объясняю туристам, что в феврале мы на эти деньги выберем отличный отель, например 4 звезды, на первой береговой линии, на развитом курорте, вылететь можно будет из Минска или областного центра. В разгар сезона вы тоже отдохнете, но в гораздо худших условиях, - добавляет Маргарита Шестернева, представительница одного из турагентств Минска.

ВОПРОС РЕБРОМ

А что, если в последний момент перед вылетом случится форс-мажор и путевка пропадет? Для таких ситуаций существует страховка от невылета. Стоит она около 10 - 20 евро и компенсирует потери, если отпуск сорвется по уважительной причине - например, из-за болезни или смерти родственника.