КП Беларусь
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Минске
В Центральном ботаническом саду открылась экспозиция из 25 световых композиций высотой от 2 до 5 метров [фото]
Фестиваль гигантских китайских фонарей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Выставка гигантских китайских фонарей открылась в Минске в дни "Праздника фонарей", который отмечают в Китае уже более двух тысяч лет.
Дети с удовольствием фотографируются у светящихся композиций.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Более 25 световых композиций можно увидеть в ботаническом саду.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Более 25 световых композиций можно увидеть в ботаническом саду. Дети с удовольствием гуляют и фотографируются среди светящихся бегемотов, жирафов и драконов.
Фестиваль гигантских фонарей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Гигантский дракон смотрится внушительно.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Посетители сада в восторге от экспозиции.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Более 25 световых композиций можно увидеть в ботаническом саду.Фото: Павел МАРТИНЧИК