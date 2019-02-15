2019-02-15T08:46:56+03:00
Минск
КП Беларусь

Фестиваль гигантских китайских фонарей в Минске

В Центральном ботаническом саду открылась экспозиция из 25 световых композиций высотой от 2 до 5 метров [фото]
Павел МАРТИНЧИК
Поделиться:
Фестиваль гигантских китайских фонарей.Фестиваль гигантских китайских фонарей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка гигантских китайских фонарей открылась в Минске в дни "Праздника фонарей", который отмечают в Китае уже более двух тысяч лет.

Дети с удовольствием фотографируются у светящихся композиций. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием фотографируются у светящихся композиций.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Более 25 световых композиций можно увидеть в ботаническом саду. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Более 25 световых композиций можно увидеть в ботаническом саду.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Более 25 световых композиций можно увидеть в ботаническом саду. Дети с удовольствием гуляют и фотографируются среди светящихся бегемотов, жирафов и драконов.

Фестиваль гигантских фонарей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских фонарей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гигантский дракон смотрится внушительно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гигантский дракон смотрится внушительно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Посетители сада в восторге от экспозиции. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Посетители сада в восторге от экспозиции.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Более 25 световых композиций можно увидеть в ботаническом саду. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Более 25 световых композиций можно увидеть в ботаническом саду.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Третий день в Сочи: сегодня Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество в сферах образования, культуры и спорта
В Академии наук сделали жевательный шоколад с витаминами для дошкольников
Сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Лукашенко поблагодарил аграриев за стойкость и преданность профессии
В пожаре в Бресте сгорели отец и сын
БАТЭ сенсационно обыграл «Арсенал» в 1/16 финала Лиги Европы
Лукашенко пригласили на чаепитие с главами России, Ирана и Турции
В Гродно диспетчер службы "102" отговорила мужчину, который расстался с девушкой, от самоубийства
Пенсионера, который пропал в октябре в Оршанском районе, жестоко убили
Фотофакт: в Гомеле троллейбус въехал в частный дом
Кто выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт» в День влюбленных?
Видеофакт. В Жлобине построили снеговика ростом выше 9 метров
Стали известны стартовые составы БАТЭ и «Арсенала». Глеб начнет игру с первых минут
СК: Школьница, выпавшая из окна многоэтажки в Минске, погибла
«Белпочта» поднимает тарифы до 5%
На бульваре Шевченко в Бресте сбили мужчину на электровелосипеде
Фотофакт: в Гомеле бездомные собирают милостыню с собакой в куртке
Борисовчанина будут судить за посылку с героином из Нидерландов
В Минске найден 92-летний ветеран, который ушел из дома и не вернулся
В Житковичах водителя придавил к воротам его же автомобиль
Россия и Беларусь вновь не смогли договориться об отмене роуминга
Опасным для сердца признали популярное лекарство от кашля
Внимание: в пятницу оранжевый уровень опасности из-за тумана
Побежала за собакой и поскользнулась: в Новогрудке авто наехало на девочку