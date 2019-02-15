Фестиваль гигантских китайских фонарей в Минске

Выставка гигантских китайских фонарей открылась в Минске в дни "Праздника фонарей", который отмечают в Китае уже более двух тысяч лет.

Дети с удовольствием фотографируются у светящихся композиций.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Более 25 световых композиций можно увидеть в ботаническом саду.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Более 25 световых композиций можно увидеть в ботаническом саду. Дети с удовольствием гуляют и фотографируются среди светящихся бегемотов, жирафов и драконов.

Фестиваль гигантских фонарей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гигантский дракон смотрится внушительно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Посетители сада в восторге от экспозиции.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских китайских фонарей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Более 25 световых композиций можно увидеть в ботаническом саду.Фото: Павел МАРТИНЧИК