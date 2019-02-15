Алексей Бага о победе над «Арсеналом»: «Не мне поводить параллели с «Баварией», но и тогда, и сейчас обыграли мировой топ-клуб»

Перед игрой 1/16 финала между БАТЭ и лондонским «Арсеналом» все расклады говорили не в пользу борисовской команды. Все-таки борисовчане только 21 января вышли из отпуска, расстались со значимыми игроками. А «канониры» и в своем нынешнем состоянии остаются топ-клубом.

Матч прошел по такому сценарию: «Арсенал» начал с лихих атак, но БАТЭ отбился, а потом оказал зубы.

Денис Щербицкий не раз спасал команду в первом тайме.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Все шло к тому, что команды продолжать бодаться после перерыва при счете 0:0, но перед антрактом Стас Драгун ударом головой открыл счет после подачи Игоря Стасевича со штрафного.

Только что Стас Драгун забил мяч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Гол Драгуна добавил психологической уверенности, сил. Физически мы изначально были готовы не так, как соперник. Но, как говорил до этого, возможности человеческого организма безграничны, - сказал после игры Алексей Бага.

Алексей Бага дает наставления.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во втором тайме БАТЭ грамотно оборонялся, «Арсенал», по сути, не создал реальных голевых моментов. Да, забил, но взятие ворот отменили из-за положения вне игры. Победа БАТЭ 1:0 – это сенсация. Пусть БАТЭ периодически что-то такое подбрасывает, пусть «Арсенал» сейчас нестабилен, все равно футбольная Европа с любопытством и удивлением посмотрит на этот результат. И ассоциации с легендарной победой над «Баварией».

- Проводить параллели с «Баварией» - не мне судить. Но и тогда, и сейчас обыгран мировой топ-клуб, это вам скажет кто угодно, - спокойно сказал Алексей Бага. Но вообще был спокоен, словно только что-то завершилась очередная игра чемпионата Беларуси.

Алексей Бага до матча говорил, что возможно играть в мировыми грандами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Багу спросили, как надо было бы записать эту победу в клубной истории. Немного подумав, Алексей Анатольевич выдал фирменный ответ с долей иронии:

- Был бы завтра выходной, мы бы ее сами зафиксировали. Но надо лететь в Лондон и готовиться к ответной игре.

Нижний брейк.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренеру сказали, что во втором тайме у соперника было меньше моментов.

- Моментов, может, было меньше. Но давление оказывали прилично, гости контролировали мяч даже на таком матче, у нас были проблемы на правом фланге. Нам надо было реагировать. Выходить из такого давления с таким результатом – это огромный рост. Я и раньше говорил, сейчас убедился, что и с такими соперниками можно и играть.

Унаи Эмери озадачен.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коуч «Арсенала», сложилось такое впечатление, был растерян. Отвечая на каждый вопрос он повторял, что на следующей неделе в Лондоне будет другая игра и другой результат.

- Мы проиграли, это не может радовать. Впереди еще ответный матч. Впереди еще 90 минут и они будут другими. Мы хорошо начали матч, были шансы забить. После гола БАТЭ хорошо оборонялся. Надеюсь, на следующей неделе результат будет другим. Я верю в своих игроков и болельщиков, верю, что нам по силам перевернуть ситуацию.

Удаление Ляказетта: показалось, игрок повел себя по-хамски.

- Это печальное событие, в следующей игре он нам не поможет в следующей игре. Эпизод я не видел, пока не могу прокомментировать его действия. В любом случае ему надо быть сдержаннее, - сказал Эмери.

День всех влюбленных на футболе удался. Тренер БАТЭ считает, что это было круче, чем секс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уходя из зала для пресс-конференций, Алексей Бага сказал: "Это было круче, чем секс". В общем, футбол на 14 фквраля удался.

Ответная игра 21 февраля в Лондоне.

Захар Волков сдерживает соперника.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гендузи и Александр Глеб.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ дисциплинированно сыграл в обороне.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис Щербикий - мячу: "Мой ты родной".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики упрашивали подарить им майки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возможно, этот супергерой помог БАТЭ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Горячие болельщики.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Make some noise.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь Стасевич в ударе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алексей Риос взглядом контролирует мяч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алексей Риос благодарит болельщиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис Щербицкий делится эмоциями.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Интернационал за "Арсенал".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Внимание к деталям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Баннер для Унаи Эмери.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ хорошо держал оборону.Фото: Святослав ЗОРКИЙ