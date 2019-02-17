Белорусам стало проще и быстрее пересекать границу с Литвой

Комплекс придорожного сервиса SI COMPLEX «Котловка» называют уникальным для Беларуси объектом, который интегрирован в систему электронной очереди транспортных средств для въезда в одноименный автодорожный пункт пропуска через государственную границу. В строительство комплекса инвестировал турецкий бизнесмен Седат Игдеджи.

Комплекс расположен в Островецком районе Гродненской области на 222-м километре автотрассы Р-45 у границы Литовской Республики.

В состав SI COMPLEX входят все необходимые для путешественников и водителей объекты инфраструктуры:

- АЗС SI COMPLEX LUKOIL;

- Автомобильная газозаправочная станция;

- Автомобильная электрозаправочная станция;

- Электронная очередь транспортных средств и зона ожидания;

- Парковка на 250 машиномест для грузовых и 50 машиномест для легковых автомобилей;

- Автомойка для грузовых автомобилей;

- Мотель SUN HOTEL «Котловка» на 20 мест, лобби-бар;

- Кафе-бар;

- Продуктовый магазин;

- Аптека.

SI COMPLEX «Котловка» принадлежит белорусской инвестиционной компании ООО «СНТ-Инвест», которая построила объект в рамных инвестиционного договора, заключенного с Гродненским областным исполнительным комитетом. Инвестиционный проект объединил три очереди строительства:

1. Коммуникации и первая автозаправочная станция (левая сторона);

2. Вторая автозаправочная станция со стоянкой на 36 автомашин и зона ожидания электронной очереди (правая сторона);

3. Мотель с магазином и кафе, мойка грузовых автомобилей с шиномонтажом и автостоянка для грузовых автомашин до 250 машиномест.

Реализация инвестиционного проекта и последующая эксплуатация комплекса «Котловка» стали возможными благодаря инвестору и бизнесмену Седату Игдеджи, который вложил собственные деньги в SI COMPLEX.

Бизнесмен Седат Игдеджи.

Кстати, турецкий инвестор и уважаемый человек Седат Игдеджи осуществил более дюжины проектов как в нашей стране, так и за ее пределами.

Директор управляющей компании Свириденко Людмила Николаевна и турецкий инвестор Седат Игдеджи.

АЗС SI COMPLEX LUKOIL

Автозаправочная станция SI COMPLEX LUKOIL отвечает европейским стандартам как по ассортименту, так и по качеству реализуемых товаров и услуг. АЗС является частью придорожного сервиса, расположенного на территории автодорожного пункта пропуска Котловка. АЗС - АГЗС SI COMPLEX работает под брендом «Лукойл» на основании партнерского договора, заключенного ООО «СНТ-Инвест» с ИООО «Лукойл Белоруссия».

Комплекс придорожного сервиса предлагает следующие услуги:

- Продажа автомобильного топлива (АИ 92, АИ 95, ДТ, ГАЗ);

- Бронирование электронной очереди пропуска через государственную границу;

- Бесплатный wi-fi;

- Бесплатный паркинг;

- Кафе;

- Душ.

Электронная очередь

В международном автодорожном пункте пропуска Котловка на белорусской стороне границы с Литвой с ноября 2017 года работает система электронной очереди транспортных средств. Проезд государственной границы осуществляется как в порядке живой очереди, так и по заранее забронированному времени.

Алгоритм действий для бронирования времени прохождения границы:

1. Пройти процедуру электронного бронирования на сайте https://belarusborder.by/ или у оператора АЗС SI COMPLEX LUKOIL;

2. Оплатить услугу;

3. Приехать к въезду в зону ожидания перед пунктом пропуска Котловка до начала забронированного интервала времени;

4. Зарегистрироваться и после открытия шлагбаума въехать по определенному каналу в зону ожидания на отведенное парковочное место;

5. Дождаться появления регистрационного номера автомобиля на электронном табло;

6. Выехать из зоны ожидания в забронированное время и проследовать к пункту пропуска.

Система электронной очереди определяет время въезда в пункт пропуска. Пограничный, таможенный и иные виды контроля каждый пересекающий границу проходит в установленном порядке.

SI COMPLEX работает круглосуточно, без выходных.

https://www.sunhotel.by

https://www.sedat.by

https://www.igdedji.by

Контакты

Гродненская обл., Островецкий р-н, Р-45, 222-й км, 2

+37529 115 80 80

+37529 323 66 83

+37544 710 80 80

siofis18@gmail.com

si-oil@tut.by

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