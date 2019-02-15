Выходные в Минске 16 и 17 февраля: огромный китайский дракон, стритбаскет и любовь на картине

- В Ботаническом саду Минска до конца марта поселился 20-метровый китайский дракон. Его высота - 3 места. Дракон (а в темное время суток он подсвечивается изнутри) - часть светового шоу «Фестиваль гигантских китайских фонарей», которое открылось 14 февраля. Всего шоу состоит из более чем 25 масштабных композиций, включающих больше 500 светящихся объектов. Это животные, птицы, растения и другие существа на стыке реальности и фантазии. Создатель проекта - китайская компания Haitian Culture. Посмотреть огромные китайские фонари можно будет каждый день с 18.00 до 23.00 (вход до 22.30). Билеты: дети - 10 руб., взрослые - 16 руб., дети до 4 лет - бесплатно.

- Первый в этом году экомаркет «Пастернак» организаторы планируют сделать безотходным или почти безотходным и настойчиво рекомендуют гостям приходить со своей кружкой, контейнером и с холщовой авоськой. Если все же вы по какой-то причине не взяли кружку, вы сможете ее взять в залог на входе за 5 рублей, на выходе вернуть и получить свои деньги. А еще здесь можно будет потанцевать, вкусно перекусить, порисовать, обменяться вещами и высадить цветочки. Приносите сюда использованные батарейки и крышки от пластиковых бутылок и обменяйте на вкусняшки и игрушки. Экофестиваль «Пастернак» ищите 17 февраля с 12.00 до 20.00 в Cotton Hall (ул. Сторожевская, 15а). Вход свободный.

- Приходите посмотреть на участников Международного турнира по стритбаскету Palova. Snowball 3x3. Он состоится 16 и 17 февраля с 10.00 до 17.00 на нижнем уровне ТЦ «Столица». В турнире примут участие женские и мужские команды из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии. Для зрителей (а они смогут прийти и посмотреть соревнования бесплатно) предусмотрена развлекательная программа и мастер-классы по красивым броскам в баскетбольное кольцо.

- 16 февраля последний день работы выставки «Образование и карьера», на которую стоит заглянуть выпускникам школ и гимназий и их родителям. Во Дворце искусства представлено более 100 университетов, колледжей, лицеев, школ по изучению иностранных языков, образовательных курсов. Среди стран-участниц - Беларусь, Россия, Казахстан, Чехия, Польша, Израиль, Германия, Франция, Латвия. Все выставочные дни - не только презентация образовательных программ, но и мастер-классы «Ловушки и лайфхаки ЦТ» с разбором типовых заданий тестов по математике и другим предметам. Вход свободный в пятницу, 15 февраля - с 10.00 до 18.00, в субботу, 16 февраля - с 10.00 до 16.00.

Национальный художественный музей 16 февраля в 14.00 приглашает на занятие по цвету и визуальной выразительности «Письмо Ван Гогу». Вам понадобится мягкий простой карандаш и материал на выбор: акварель, гуашь, акрил или масляная пастель; скетчбук, альбом для рисования или просто бумага и картон, кисти, в том числе тонкие, баночка для воды. Занятие проводит Сергей Пилипович - художник, фотограф, арт-директор, преподаватель. Билеты: 4 - 8 руб. Зарегистрируйтесь на арт-урок на сайте www.artmuseum.by

Обряд «Грамніцы» можно увидеть и даже поучаствовать в нем 16 февраля с 14.00 до 15.00 в Музее народной архитектуры и быта в Озерце (4 км от МКАД). Наши предки считали, что Грамніцы - день встречи зимы и лета, праздник свечи и живого огня, который обороняет человека от злых духов. Этот праздник католики отмечают 2 февраля, православные - 15-го. В программе - и хоровод вокруг костра, и весенние песни. Билеты: 4 - 6,5 руб., дошкольники - бесплатно.

- Известный в Минске экскурсовод Никита Монич 17 февраля в 18.00 во Дворце искусства (вход с левого торца здания, зал #2) ко Дню всех влюбленных проводит новую лекцию про любовь и искусство. Можно услышать бессмертные любовные истории и их воплощения в произведениях искусства различных эпох и сентиментальный, местами драматичный коктейль из страстей. Билет: 15 - 20 руб.