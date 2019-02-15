Приговор экс-главе управления здравоохранения Гродненской области: 7 лет и 6 месяцев лишения свободы

15 февраля в суде Центрального района собрались коллеги и близкие Андрея Стрижака, бывшего начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома - ему вынесут приговор. Обвиняемый в клетке выглядит спокойным и сосредоточенным, смотрит на тех, кто пришел его поддержать. Напряжение возрастает, когда в зал входит судья.

- Суд постановил: признать виновным в получении взяток повторно и назначить наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 6 месяцев в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, - зачитывает постановление судья.

Услышав приговор, Андрей Стрижак остался спокойным. У него конфискуют серебряные и золотые слитки, 6 памятных монет, нагрудные знаки, 4 картины, мобильный телефон, 7 ложек для чаепития.

- Ай, что тут комментировать! - расстроенно говорит друг Андрея Стрижака. - Конечно, мы ждали другого приговора. Семь с половиной лет - это слишком много. У него же не лежало 500 тысяч долларов в гараже, за что такой срок?

Напомним, дело Андрея Стрижака начали рассматривать 10 января. Под стражей Стрижак находится с 19 июня 2018 года, его задержали в числе прочих по «делу медиков». Его обвиняют в получении взяток. По версии следствия, с 2014 по 2018 год Андрей Стрижак принимал благодарность от бизнесменов, которые поставляли в больницы и полклиники Гродненской области медоборудование. Платили предприниматели за то, чтобы с ними вовремя рассчитались. Один из свидетелей рассказывал в суде, что плату за товар в сфере здравоохранения часто задерживают, фирма-поставщик несет из-за этого убытки. Иногда взятки передавали и не за какую-то услугу, а как задел на будущее.

- Обстоятельства простые: такой ранг руководителя иметь в друзьях всегда дорогого стоит. Цели были деловые - заинтересовать человека, чтобы в дальнейшем сотрудничать, - говорит свидетель Владимир Ладутько, директор «Геол-М».

Андрея Стрижака задержали в числе прочих по «делу медиков»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Суммы, которые получал Андрей Стрижак, варьировались от 100 до 10 тысяч долларов - всего он получил около 35 тысяч долларов.

Прокурор просила назначить Стрижаку 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Защитник обвиняемого во время прений обратил внимание на заслуги медика:

- Мой подзащитный всю жизнь отдал системе здравоохранения Гродненщины - сначала помогал людям как врач, потом как управленец. Он много сделал для развития и совершенствования системы здравоохранения региона. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, прошу признать явки с повинной, чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба и назначить исполнение наказания с отсрочкой.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело медиков: общая сумма взяток гродненского чиновника - 35 тысяч долларов

По версии следствия, глава здравоохранения области брал деньги с поставщиков медицинского оборудования в больницы и поликлиники (читать далее)

Арестовали картины, набор ложек, золотые и серебряные слитки: бывшего медицинского чиновника судят за взятки

Бывший глава здравоохранения Гродненской области попался на взятках в 35 тысяч долларов (читать далее)