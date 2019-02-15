Сколько можно сэкономить, если ходить за продуктами с дисконтной карточкой?

Всевозможные бонусные и скидочные карточки сейчас есть практически везде: от кафе и магазинов до аптек и медицинских центров. И уж точно они есть в крупных торговых сетях, в которые мы все регулярно ходим за продуктами. Что нужно знать о дисконтных карточках и сколько на них получится сэкономить? Попытаемся разобраться.

Как получить дисконтную карту?

Проще всего обратиться к кассиру или поинтересоваться в инфоцентре, если он есть. В продовольственных сетях дисконтные карточки платные, до 2 руб. Иногда получить карту бесплатно можно во время специальных акций или если вы потратите больше определенной суммы за раз (см. таблицу).

С карточкой можно будет получить скидку на все, что продается в магазине?

Не всегда. У магазинов примерно одинаковый список товаров, на которые не распространяется действие дисконтных карт. Это алкогольные напитки и пиво, табачные изделия, упаковка (например, пакеты), акционные товары, на которые магазин уже сделал скидку для всех, а также подарочные сертификаты и сами дисконтные карты. Нужно учитывать еще и то, что очень часто скидку по дисконтной карте вы не получите, если расплачиваетесь картой рассрочки.

Можно ли отдавать карточку другим, чтобы накопить скидку побольше?

Здесь торговые сети единодушны: карточка не именная (хоть при получении вы и заполняете анкету с личными данными), так что пользоваться ею может любой человек. Главное - помните: когда отдаете карту другому человеку, что он может потратить и уже накопленные вами бонусы.

Если я потеряю дисконтную карту, смогу ли восстановить ее?

У многих торговых сетей дисконтная система накопительная: чем больше вы потратили, тем большую скидку или количество бонусных баллов получите. Так что, потеряв карточку, потеряете и возможность сэкономить.

К счастью, большинство магазинов дают возможность восстановить карту со всеми накоплениями. В этом случае нужно сразу ее заблокировать (сделать это можно звонком в инфоцентр), а потом написать заявление на восстановление. Очень важно, чтобы при первом оформлении карты вы указали в анкете правильные личные данные, иначе восстановить ее не получится. После этого нужно купить новую дисконтную карту, и все скидки и баллы уже будут на ней.

Некоторые торговые сети дают возможность сделать все самому в «личном кабинете» на сайте. Там можно зарегистрировать новую карточку и перенести на нее бонусы с предыдущей.

Тем не менее некоторые магазины дисконтные карты не восстанавливают. Но это, как правило, те, где скидка предоставляется именно в момент покупки и не зависит от того, сколько вы потратили раньше. Так что в этом случае можно просто приобрести новую карту.

Зачем заполнять анкету? А если я не хочу указывать свои данные?

Иногда короткую анкету нужно заполнить в магазине, иногда это нужно сделать в «личном кабинете» на сайте (если вы не зарегистрируете свою карточку, то и работать она не будет). Данные нужно указать стандартные: ФИО, дата рождения, номер телефона, электронная почта, иногда еще и домашний адрес. Конечно, многим делиться информацией с магазинами не хочется. Для чего это вообще нужно?

- Мы делаем рассылку со специальными акциями и предложениями на номера и электронные адреса, указанные в анкетах. К дате рождения покупателям предоставляется дополнительная скидка. Для иных целей эту информацию мы не используем, - рассказали нам в одной из торговых сетей.

Достоверность информации, которую вы указываете в анкете, магазины не проверяют. То есть теоретически вы можете указать выдуманные данные о себе, но тогда не получите специальные скидки и не сможете восстановить карточку.

Если я что-то купил, а потом вернул, что будет с баллами или скидкой?

И здесь магазины все предусмотрели. Если вы возвращаете какой-то товар, то его стоимость спишется с вашего бонусного счета. А значит, пропорционально уменьшится и количество бонусов или размер скидки.

СЧИТАЛКА «КП»

Чем отличаются карточки разных магазинов и торговых сетей?

Скидочные или бонусные карты сейчас есть во всех продовольственных торговых сетях. Экономить на продуктах точно имеет смысл, ведь и покупаем мы их практически каждый день. Но в каких магазинах делать это выгоднее? Мы решили посчитать. Представим, что на продукты у вас уходит 500 руб. в месяц, и всю эту сумму вы тратите в магазинах одной сети. При этом за один заход в магазин вы тратите 50 руб.

Сразу скажем, что подсчеты наши очень примерные, и итоговая экономия очень сильно зависит от того, сколько и как тратите лично вы. Кроме того, во многих сетях для некоторых слоев населения есть отдельные дисконтные программы (пенсионеры, студенты, многодетные семьи, инвалиды), в рамках которых скидки получаются еще больше. Их мы в расчет не брали. Кроме того, не учитывали разовые скидки для именинников, которые тоже есть во многих магазинах.