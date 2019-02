«Светлана Лобода своих подопечных из детского «Голоса» и покормит, и обнимет»

Шестой сезон популярного шоу стартовал на канале ОНТ в пятницу, 15 февраля. В первом же выпуске мы увидели белоруску - энергичную девочку из Могилева Арину Пехтереву. 10-летняя артистка выбрала непростую композицию для слепых прослушиваний - песню Эллы Фицджеральд It Don't Mean A Thing. Опытные наставники Пелагея и Валерий Меладзе не повернулись к могилевчанке, а вот Светлана Лобода, которая впервые заняла тренерское кресло, нажала на заветную кнопку на последних секундах.

- Талантливо исполнила, молодец! Когда мне было 15 лет, я слушала только джаз: Эллу Фицджеральд, Луи Армстронга… Думаю, твои вокальные навыки можно филигранно использовать и в других направлениях. Добро пожаловать в команду! - похвалила Арину Светлана Лобода.

Арина Пехтерева стала серьезно заниматься музыкой после встречи с певицей Наргиз. На концерте артистки в Могилеве Арина случайно спела с ней в дуэте. Видео этого выступления собрало 6 миллионов просмотров на YouTube. Два года назад Арина пробовалась на украинское шоу «Голос краiны. Дiти». Но не прошла в проект: наставник Монатик, у которого было одно вакантное место, не выбрал белоруску. Также девочка участвовала в национальном отборе на детское «Евровидение».

- Арина счастлива! Она два дня не могла поверить, что попала в команду Светланы Лободы - мечтала именно о таком наставнике. Арина такая же зажигательная, как Светлана, - рассказывает сестра и менеджер девочки Инара Саванец. - Мы уже два раза ездили в Москву на репетиции и еще раз убедились, что нам очень повезло с тренером. Светлана репетирует с детьми с 9 утра до 22 вечера. Она занимается с ними не только вокалом, но и хореографией - придумывает для них движения. Даже своих стилистов пригласила! Ко всем детям относится как к своим: и покормит, и обнимет, и пожалеет.

Сейчас Арина учится в гимназии №1 г. Могилева, помимо музыки занимается рисованием. Обещала даже написать портрет любимой наставницы Светланы Лободы.

Арина Пехтерева. It's Don't Mean a Thing - Слепые прослушивания. Источник: The Voice Kids Russia/Голос Дети