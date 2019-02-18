2019-02-18T15:23:08+03:00
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КП Беларусь

«Светлана Лобода своих подопечных из детского «Голоса» и покормит, и обнимет»

Арина Пехтерева из Могилева прошла в 6-й сезон - и к ней повернулась Светлана Лобода [фото, видео]
Эвика ОТТО
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Арина Пехтерева из Могилева прошла в 6-й сезон - и к ней повернулась Светлана Лобода. Фото: кадр из видео.Арина Пехтерева из Могилева прошла в 6-й сезон - и к ней повернулась Светлана Лобода. Фото: кадр из видео.
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Шестой сезон популярного шоу стартовал на канале ОНТ в пятницу, 15 февраля. В первом же выпуске мы увидели белоруску - энергичную девочку из Могилева Арину Пехтереву. 10-летняя артистка выбрала непростую композицию для слепых прослушиваний - песню Эллы Фицджеральд It Don't Mean A Thing. Опытные наставники Пелагея и Валерий Меладзе не повернулись к могилевчанке, а вот Светлана Лобода, которая впервые заняла тренерское кресло, нажала на заветную кнопку на последних секундах.

- Талантливо исполнила, молодец! Когда мне было 15 лет, я слушала только джаз: Эллу Фицджеральд, Луи Армстронга… Думаю, твои вокальные навыки можно филигранно использовать и в других направлениях. Добро пожаловать в команду! - похвалила Арину Светлана Лобода.

Арина счастлива, что попала в команду Светланы Лободы. Фото: личный архив.

Арина счастлива, что попала в команду Светланы Лободы. Фото: личный архив.

Арина Пехтерева стала серьезно заниматься музыкой после встречи с певицей Наргиз. На концерте артистки в Могилеве Арина случайно спела с ней в дуэте. Видео этого выступления собрало 6 миллионов просмотров на YouTube. Два года назад Арина пробовалась на украинское шоу «Голос краiны. Дiти». Но не прошла в проект: наставник Монатик, у которого было одно вакантное место, не выбрал белоруску. Также девочка участвовала в национальном отборе на детское «Евровидение».

- Арина счастлива! Она два дня не могла поверить, что попала в команду Светланы Лободы - мечтала именно о таком наставнике. Арина такая же зажигательная, как Светлана, - рассказывает сестра и менеджер девочки Инара Саванец. - Мы уже два раза ездили в Москву на репетиции и еще раз убедились, что нам очень повезло с тренером. Светлана репетирует с детьми с 9 утра до 22 вечера. Она занимается с ними не только вокалом, но и хореографией - придумывает для них движения. Даже своих стилистов пригласила! Ко всем детям относится как к своим: и покормит, и обнимет, и пожалеет.

Сейчас Арина учится в гимназии №1 г. Могилева, помимо музыки занимается рисованием. Фото: личный архив

Сейчас Арина учится в гимназии №1 г. Могилева, помимо музыки занимается рисованием. Фото: личный архив

Сейчас Арина учится в гимназии №1 г. Могилева, помимо музыки занимается рисованием. Обещала даже написать портрет любимой наставницы Светланы Лободы.

Арина Пехтерева. It's Don't Mean a Thing - Слепые прослушивания. Источник: The Voice Kids Russia/Голос Дети

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