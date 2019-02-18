Темнокожий финалист нацотбора «Евровидения-2019» Mirex: «В душе я белорус - у меня такая любовь к Витебску!»

Зрителям нацотбора наверняка запомнился голосистый темнокожий исполнитель Mirex. Оказалось, финалист нацотбора живет в Витебске уже 6 лет и планирует стать врачом-кардиологом.

Эммануэль Имагбе приехал в Беларусь из Лондона. Сейчас 24-летний нигериец учится на последнем курсе в Витебском медицинском университете.

В финал нацотбора Эммануэль прошел не один: вместе с ним на сцену выйдет его друг и витебский композитор Александр Юрьев (выступает под псевдонимом BLGM). Ребята дружат уже несколько лет, но совместный проект сделали ради «Евровидения».

В финал нацотбора Эммануэль прошел не один: вместе с ним на сцену выйдет его друг и витебский композитор Александр Юрьев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я хотел жить далеко от семьи, тем более мои родные разбросаны по всему миру: мама и сестра в Лондоне, папа в Нигерии, старший брат в Париже, средний брат в Канаде. Друг посоветовал приехать в Витебск, где он жил. Первое, что помню, - жуткий холод. В Лондоне тоже бывает холодно, но в -20 все сидят дома, а не ходят в школу, на работу, - объясняет Эммануэль, как попал в Беларусь. К слову, говорит нигериец на прекрасном русском.

- Почему тогда не сбежал обратно в Лондон?

- Мне кажется, я белорус внутри. Дом - это место, где тебе комфортно. У меня такая любовь к Витебску…Если бы можно было любить так девушку, как этот город! - продолжает заразительно хохотать Mirex. - Люди здесь очень классные. Помню, моя бабуля-соседка (Эммануэль снимает квартиры) пришла ко мне со словами: «Сынок, ты голодный?» Конечно, я всегда голодный! Так она меня не только накормила, а даже угостила самогонкой. Кстати, очень люблю белорусские блюда - и драники, и борщ.

Эммануэль Имагбе приехал в Беларусь из Лондона. Парень признался, что внутри он... белорус.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- И что, никаких любопытных взглядов? Витебск не мегаполис…

- Первое время люди оборачивались, когда я проходил мимо. Даже просили потрогать волосы - они на ощупь как мочалка. Экзотика для белорусов! Но меня это не смущает, - улыбается иностранец.

- Да, не смущает! «Может, не поедем на нацотбор? Вдруг они скажут, зачем им нужны африканцы?» - пародирует Саша друга-иностранца.

- Если что-то в моей жизни происходит не так, начинаю писать. Грусть - моя муза. А когда все хорошо, писать ничего не хочется, - рассказывает Mirex. - Сначала писал рэп, но мне больше нравится петь, чем читать рэп. Когда поешь, душу лучше чувствуешь. Если вы видели, вначале исполнения Champion на нацотборе я даже закрыл глаза. Мне всегда нужно настроиться на песню, на зрителей.

Mirex мечтает стать хорошим кардиологом, музыка - его вторая страсть.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ваша песня Champion так понравилась членам жюри, что Тео даже разбил чашку, отбивая ритм по столу…

- Серьезно? Это круто! Если честно, мы не ожидали, что пройдем в финал. Песню написали за три дня до окончания срока подачи заявок. Я еще и заболел накануне - голос почти пропал. Долго думали, ехать или не ехать. И только за 4 часа до поезда решили: попробуем! - вспоминает Эммануэль.

- До песни Champion записали только три совместных трека. Пробовали отдать их в ротацию на белорусские радиостанции. Но оказалось, что там никто не заинтересован в новых именах, особенно из Беларуси. Тогда мы отправили наши треки в звукозаписывающую студию в Лос-Анджелес. И ребята сказали: «Круто! Мы вас запишем!» Но пока не знаем, к чему приведет наше сотрудничество. Потому что Mirex собирается стать кардиологом, - вздыхает Саша.

До песни Champion записали только три совместных трека. Все они записаны на американском лейбле.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Да, я хочу быть врачом. Возможно, даже останусь в Витебске. Поэтому учу русский язык - чтобы понимать пациентов. Заниматься музыкой мне тоже нравится, но сейчас это больше хобби. Мои родители в детстве буквально заставили пойти в хор, потому что вся моя семья поет и играет на разных инструментах. Но кто знает, что ждет в будущем…

БУДЬ В КУРСЕ

Финал национального отбора пройдет не позднее 8 марта. В этом году зрители не будут голосовать за понравившегося исполнителя. Представителя на «Евровидение-2019» от Беларуси выберет фокус-группа.

Ребята дружат уже несколько лет, но совместный проект сделали ради «Евровидения».Фото: Святослав ЗОРКИЙ