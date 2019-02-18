«Все Ружаны в шоке»: под бревнами с лесовоза погибли 6-месячный ребенок и его бабушка

Ужасная новость всколыхнула Ружаны в воскресенье, 17 февраля. Груженный бревнами прицеп лесовоза МАЗ перевернулся на пешеходов. Младенец в коляске и его бабушка погибли на месте, 25-летнюю мать ребенка забрали в больницу.

- Она в стабильном средней степени тяжести состоянии. Жизни ничего не угрожает, но у нее сильнейшая психологическая травма. С женщиной работают психологи. Ее можно уже переводить в отделение, но с учетом того, в каком стрессе она находится, решили пока оставить пациентку в реанимации, - комментирует Виктор Шевченя, замглавврача по медицинской части Пружанской районной больницы.

Виктория в один момент потеряла и мать, и маленькую дочь. Ее муж Александр занимается грузоперевозками. О том, что в семье произошла трагедия, узнал в рейсе - и срочно вернулся.

- Он в ужасе и растерянности, плачет… Все Ружаны в шоке. Такая внезапная смерть! Люди просто оказались не в том месте и не в то время… - говорит близкая родственница.

Авария случилась на улице Коссовской на выезде из городского поселка. По предварительной информации ГАИ, семья шла по краю проезжей части. МАЗ хотел объехать пешеходов, но во время маневра прицеп опрокинулся и бревна упали на людей.

Водители говорят, что там, где произошло ДТП, дорога закругляется. Фото: МВД

- В этом месте нет тротуара плюс опасный S-образный перекресток, небольшая горка и узкая дорога, - объясняют местные водители.

За рулем лесовоза был 55-летний водитель. Медицинское освидетельствование после ДТП показало, что мужчина был трезв. Известно, что он вез бревна на «Ивацевичдрев».

- К нам приезжали представители «Ивацевичдрева» - организации, где работает водитель, совершивший ДТП. Гендиректор предприятия предложил семье оплатить все расходы, связанные с погребением. Муж пострадавшей женщины не соглашается принять помощь, он расстроен, в сильном стрессе, но сотрудники «Ивацевичдрева» оставили свои координаты, готовы помогать, - рассказывает «Комсомолке» председатель Ружанского сельисполкома Оксана Манчик.

По слухам, семья отказывается от помощи, потому что переживает, что виновный избежит ответственности. Тем не менее водитель лесовоза задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

- Следователи изучат, правильно ли перевозился и был закреплен груз, а также будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению указанного происшествия. Если следователи установят нарушения законодательства, будут незамедлительно предприняты все меры к их устранению, - комментирует официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.