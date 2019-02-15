У Сергея Михалка родился третий сын!

«Люблю. Скоро радость тебе подарю!» - написала Светлана в соцсетях 14 февраля, адресуя этот пост мужу Сергею Михалку. А уже утром 15 февраля она родила сына в Одессе. Этот город ей посоветовали врачи из-за климата благоприятного климата. А Михалок сейчас находится на гастролях в родной Беларуси, и из Речицы поедет на выписку жены.

Сергей и Светлана еще решают, как назовут новорожденного. Но известно, что у мальчика рост 53 см и вес 3800 г.

Напомним, что у Сергея уже есть два сына. Старшему, от первого брака, Павлу 23 года, он тоже музыкант и играет в новом проекте отца Drezden. Средний Макар родился в браке с известной актрисой Светланой Зеленковской, ему 5 лет. У Светланы от первого брака также есть дочь Аксинья, ей 18 лет.

У Сергея и Светланы есть сын Макар, теперь он уже не младший. Фото: личный архив

Интересно, что осенью мы общались со Светланой, в том числе и о перспективе родить еще одного ребенка.

- Ты говорила, что задумываешься еще о детях…

- О, да. Мы договорились с Сергеем, что я должна прийти в форму, отдохнуть и набраться сил. Все-таки сорокет! А там можно родить еще ребенка, а может, и не одного. Дети - это прекрасно. У меня сейчас ощущение, что для всего есть время. Не только Михалок, но и Украина помогла мне расправить крылья.

На прогулке. Фото: личный архив

- Не смущает, что к совершеннолетию детей ты можешь оказаться уже на пенсии (сейчас Сергею 47 лет, а Светлане 41)?

- Вообще не смущает. Время активной жизни у людей становится дольше, ее качество улучшается, да и в плане медицины появилось много новых идей. Посмотри, вон Сергей в своем возрасте даст фору 20-летним в плане активности.

- Ну, это если постоянно спортом заниматься...

- А кто мешает заниматься спортом в 60? Я какая-то поздняя, у меня вот только сейчас появилось ощущение, будто я встала на рельсы. И силы есть, и желание тоже.

Светлана Зеленковская с дочерью Аксиньей и сыном Макаром. Фото: личный архив

- Ты занимаешься спортом вместе с Сергеем?

- Раньше могли пробежаться вместе, но у нас разные силы, он больше бегает, чем я. Поэтому мы разделили тренировки. Хотя тренеры могут быть одни и те же. Я хожу в спортзал и хочу вернуться к тайскому боксу. Сергей нашел мне в Киеве парня, который помогает с ЗОЖ, правильным питанием, с ним очень интересно общаться. Сергей, как мне кажется, умеет направлять людей, дать дельный совет как по спорту, так и в творчестве. Он и сам во многом является примером. Были спады, только когда он пил, и то умудрялся быть интересным публике. Но со спиртным он давно завязал… И теперь постоянно на пике интереса.

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