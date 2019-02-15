Разместить объявление в городской газете «Ва-банкъ» теперь можно и через интернет

На сайте vabank.by теперь можно не только виртуально полистать свежий номер рекламно-информационной минской городской газеты «Ва-банкъ», но и оставить заявку на размещение в ближайшем номере рекламы своей услуги в рубрике «Платные объявления». Воспользоваться этой удобной опцией могут как физические, так и юридические лица. Приходить в редакцию не нужно - к заявке сразу можно прикрепить свидетельство о госрегистрации и указать свои банковские реквизиты.

Кроме того, на сайте сразу можно заказать обратный звонок для уточнения интересующих вопросов. И это еще не все. Специалист по рекламе обработает вашу заявку, заполнит специальный купон, подсчитает стоимость объявления, а счет на оплату сразу вышлет на электронную почту или в Viber.

Примерную стоимость объявления можно увидеть сразу: на сайте работает калькулятор. Оплатить объявление удобно через систему ЕРИП.

Кстати, для тех, кто подает платные объявления в газету «Ва-банкъ», размещение объявления на сайте vabank.by станет приятным бонусом и не потребует дополнительных средств. Вот примерный перечень рубрик частных объявлений: «Ремонт бытовой техники», «Ремонт помещений», «Бытовые услуги для населения», «Ритуальные услуги», «Аренда», «Сдача», «Обмен недвижимости» и даже «Знакомства».

Надо сказать, что газета «Ва-банкъ» 23 года назад начиналась как рекламная газета частных объявлений. Именно потому эта рубрика до сих пор в приоритете и даже, несмотря на развитие интернета, пользуется популярностью как у читателей, так и у рекламодателей.

Сейчас газета каждый месяц приходит в 300 тысяч почтовых ящиков минских домов.