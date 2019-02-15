2019-02-15T14:33:38+03:00
Минск
КП Беларусь

Разместить объявление в городской газете «Ва-банкъ» теперь можно и через интернет

Эта услуга доступна на сайте vabank.by как для частных лиц, так и для компаний
Поделиться:
Сейчас газета «Ва-банкъ» за месяц приходит в почтовые ящики 300 тысяч минских квартир.Сейчас газета «Ва-банкъ» за месяц приходит в почтовые ящики 300 тысяч минских квартир.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

На сайте vabank.by теперь можно не только виртуально полистать свежий номер рекламно-информационной минской городской газеты «Ва-банкъ», но и оставить заявку на размещение в ближайшем номере рекламы своей услуги в рубрике «Платные объявления». Воспользоваться этой удобной опцией могут как физические, так и юридические лица. Приходить в редакцию не нужно - к заявке сразу можно прикрепить свидетельство о госрегистрации и указать свои банковские реквизиты.

Кроме того, на сайте сразу можно заказать обратный звонок для уточнения интересующих вопросов. И это еще не все. Специалист по рекламе обработает вашу заявку, заполнит специальный купон, подсчитает стоимость объявления, а счет на оплату сразу вышлет на электронную почту или в Viber.

Примерную стоимость объявления можно увидеть сразу: на сайте работает калькулятор. Оплатить объявление удобно через систему ЕРИП.

Кстати, для тех, кто подает платные объявления в газету «Ва-банкъ», размещение объявления на сайте vabank.by станет приятным бонусом и не потребует дополнительных средств. Вот примерный перечень рубрик частных объявлений: «Ремонт бытовой техники», «Ремонт помещений», «Бытовые услуги для населения», «Ритуальные услуги», «Аренда», «Сдача», «Обмен недвижимости» и даже «Знакомства».

Надо сказать, что газета «Ва-банкъ» 23 года назад начиналась как рекламная газета частных объявлений. Именно потому эта рубрика до сих пор в приоритете и даже, несмотря на развитие интернета, пользуется популярностью как у читателей, так и у рекламодателей.

Сейчас газета каждый месяц приходит в 300 тысяч почтовых ящиков минских домов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Министр экономики Дмитрий Крутой: «Начало года оцениваю как позитивное»
Министерство обороны: «Выражаем соболезнование родным и близким военнообязанного Василия Поплавского»
Фирма из Подмосковья фирма не заплатила белорусам почти $180 000 за молочную продукцию
Александра Друзя отстранили от участия в «Что? Где? Когда?»
В метро Минска могут ввести скидки для тех, кто платит за проезд бесконтактно
Пьяный 54-летний мужчина без прав устроил в Житковичах ДТП: вытолкнул на встречку микроавтобус
Зрителей, которые приедут в Раубичи на «Гонку легенд» и чемпионат Европы по биатлону, проверят дважды
Полузащитника БАТЭ Станислава Драгуна включили после гола «Арсеналу» в символическую сборную недели Лиги Европы
Во дворе дома в Слуцке взорвался газ и выбил стекла до четвертого этажа
Тренер БАТЭ Алексей Бага о победе над «Арсеналом»: «Это было лучше, чем секс»
Третий день в Сочи: сегодня Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество в сферах образования, культуры и спорта
В Академии наук сделали жевательный шоколад с витаминами для дошкольников
Сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Лукашенко поблагодарил аграриев за стойкость и преданность профессии