2019-02-15T15:36:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Академика Александра Белецкого приговорили к 7,5 года колонии

В Мингорсуде огласили приговор бывшему директору РНПЦ травматологии и ортопедии 61-летнему Александру Белецкому
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Академика Александра Белецкого приговорили к 7,5 года колонии.Академика Александра Белецкого приговорили к 7,5 года колонии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Известного медика, академика НАН Беларуси осудили за взятки. Срок дали такой, какой и запросил гособвинитель, - 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Белецкий просил не лишать его возможности работать. Однако суд поддержал сторону обвинения. Прямо в зале суда на известного врача надели наручники.

На известного врача надели наручники прямо в зале суда. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На известного врача надели наручники прямо в зале суда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Памятные монеты, деньги на банковских счетах, автомобиль БМВ, гараж, дом в Ратомке, машино-место в Минске, квартира, 354 600 долларов, 65 тысяч евро, облигации Беларусбанка обратить в счет конфискации имущества, - зачитала судья.

- Это шок, - говорит родственник Белецкого. - Это человек-глыба как вообще в жизни, так и в медицине. Работая врачом, он бы принес только пользу. Там (в колонии) он не принесет никакой пользы. Это просто будет потерянное время как для человека, так и для страны.

Приговор может быть обжалован.

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