2019-02-15T17:39:53+03:00
Экономика
КП Беларусь

Минтруда составило топ самых востребованных в Беларуси профессий

В городах нужны водители и врачи, а в деревнях - трактористы и ветеринары
Таисия САВИНА
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Штукатур - одна из самых востребованных профессий в деревнях.Штукатур - одна из самых востребованных профессий в деревнях.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Минтруда на днях опубликовало очередной рейтинг вакансий, которые больше всего нужны на рынке труда. Данные приведены на 1 декабря прошлого года, причем исследовали как город, так и село.

Итак, по традиции востребованы в Беларуси рабочие профессии. Больше всего в городе нужны водители - для них есть 2721 вакансия. Затем идут швеи, продавцы и повара (см. «ПОДРОБНОСТИ»). Среди специалистов чаще всего разыскивают сотрудников больниц - врачей, медсестер и фельдшеров. Логично, учитывая, что им обычно предлагают зарплату в размере около минималки - 330 рублей. Они же часто работают на 1,75 ставки или меняют профессию.

Но бюджетникам обещают к концу 2019 года уровень зарплат не ниже 80% от средней по стране. А с 19 января повысили доплаты к тарифным окладам врачам-специалистам (с 20% оклада до 24%), медработникам со средним специальным образованием (с 13% до 16%) и установили доплаты фармацевтам со средним специальным образованием в размере 1% оклада.

На селе ситуация немного иная. В первую очередь нужны трактористы (1404 вакансии), водители и операторы машинного доения. Среди специалистов первые три места занимают ветврачи и ветфельдшеры, зоотехники и медсестры.

Что интересно, в топе востребованных профессий на селе также оказались переводчик (аж 101 вакансия!) и педагог-психолог. Мы заглянули в банк вакансий, чтобы посмотреть, сколько предлагают таким работникам.

Оказалось, не все так просто. Например, в городе Чаусы Могилевской области разыскивается переводчик с китайского языка со своей клиентской базой по реализации текстильной продукции в Беларуси и Китае. И это все - за 350 рублей в месяц. Остается только пожелать нанимателю удачи в нелегком поиске такого специалиста. А в деревне Дитва Гродненской области ищут педагога-психолога с высшим образованием на зарплату в 334 рубля 25 копеек в месяц. Впрочем, в Минске зарплаты несильно отличаются - практически по всем вакансиям педагога-психолога указана зарплата 330 рублей. Максимальная из найденных по этой профессии в банке вакансий была в яслях - 500 рублей.

ПОДРОБНОСТИ

Кого больше всего ищут работодатели?

В ГОРОДЕ

НА СЕЛЕ

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