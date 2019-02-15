Александр Лукашенко: Зачем нам поднимать вопросы суверенитета Беларуси и России? Это икона, это святое

- Мы еще позавчера начали наши контакты на межправительственном уровне, и тогда встречались коллеги, которые занимаются экономикой, финансами, промышленностью, сельским хозяйством. А сегодня мы договорились с Александром Григорьевичем, что дадим возможность поработать тем нашим коллегам, которые трудятся в гуманитарных сферах, занимаются образованием, наукой, спортом, искусством, - сказал Владимир Путин.

Александр Лукашенко, знакомясь с опытом «Сириуса», где получают знания одаренные дети со всей России, заявил, что Беларусь должна взять и скопировать все лучшее.

- Сегодня мы уже готовы открыть технопарк примерно по образцу "Сириуса", - сказал Александр Лукашенко. - Опыт "Сириуса" для нас очень важен по отбору. И, естественно, по программам, по обучению, по проживанию для молодых людей. Россия прошла очень интересный и важный для нас путь, которым мы воспользуемся.

Президенты посетили лабораторные занятия по генетической инженерии и осмотрели научно-исследовательские лаборатории.

После главы государств ответили на вопросы журналистов. Александр Лукашенко рассказал о…

…объединении и суверенитете

«Зачем нам поднимать вопросы суверенитета Беларуси и России? Это икона, это святое. Нет у нас проблемы суверенитета (в отношениях двух стран. - Прим. БелТА). Мы даже в этом контексте не обсуждаем эти проблемы».

«Я вам выскажу свое мнение. Думаю, мой коллега и мой друг согласится с этим. Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий государств и народов, насколько вы готовы. Мы и завтра можем объединиться вдвоем. У нас проблем нет. Но готовы ли вы (россияне и белорусы) на это - вопрос. Поэтому это вам надо адресовать вопрос к себе. Насколько вы готовы, настолько мы и будем выполнять вашу волю. А если не готовы, какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать кому-то волю. Тем более мы, нам это и не нужно".

"Поэтому готовьтесь вы. В своем сознании, в своем поведении, цели ставьте перед собой. Я имею в виду народы России и Беларуси. А мы будем их реализовывать. Мы ваши слуги".

"Мы откровенно друг другу говорим о том, что мы же не вечные. Мы когда-то уйдем. Что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас, как политиков, не может не волновать".

…налоговом маневре

"Мы только что говорили, что выйдем, нас журналисты встретят, и я чувствую, что обязательно этот вопрос зададут, как будто это (налоговый маневр. - Ред.) важнейшая проблема в отношениях между Беларусью и Россией. Она действительно существует. Но я вам исключительно искренне и честно говорю: мы, по-моему, даже это слово не промолвили за эти три дня".

"К налоговому маневру мы подойдем, но кроме налогового маневра у нас еще много проблем, которые, кроме нас, никто не решит. По крайней мере, толчок к этому мы должны были дать".

…переходе россиян в белорусские сборные

Александр Лукашенко выразил заинтересованность в поддержке России для развития в Беларуси некоторых видов спорта.

Президент озвучил соответствующую просьбу на примере фигурного катания, сообщает БелТА.

"В России избыток если не тренеров, то спортсменов точно". "Поскольку у нас вакансий в Беларуси предостаточно, могли бы эти ребята выступать и за Беларусь. Мы просим, чтобы спектр россиян был побольше здесь. Пусть выступят за Беларусь. Ну а если они подготовятся, то пусть и поконкурируют с российскими ведущими звездами". "То же самое и по тренерам, особенно по специалистам. Мы предоставляем достаточно льда, если говорить о фигурном катании. Неплохо было бы, если бы россияне поделились талантами, чтобы поднять этот спорт на соответствующий уровень".

КСТАТИ

«Завтра я планирую на трассу Домрачевой сходить с винтовкой»

- Мы с Владимиром Владимировичем вышли на гору (президенты катались на горных лыжах. - Ред.), сегодня еще какую-то спортивную площадку, завтра я планирую на трассу Домрачевой сходить с винтовкой, - так Александр Лукашенко обрисовал спортивную программу своего пребывания в Сочи, где четыре года назад проходила Олимпиада.

Сразу после посещения «Сириуса» президенты вышли на хоккейную площадку. Оба президента в красно-белой форме сыграли за команду «Тигры», а противостояла им команда «Медведи». Владимир Путин играл под номером 11, а Александр Лукашенко - 01. На лед вышел также Николай Лукашенко.

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