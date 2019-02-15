2019-02-15T17:39:53+03:00
Экономика
КП Беларусь

Эксперт о ситуации с вкладами: «Белорусы стали больше доверять национальной валюте. Но это не означает, что разлюбили доллары»

В рост пошли не только рублевые, но и валютные депозиты
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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В рост пошли не только рублевые, но и валютные вклады.В рост пошли не только рублевые, но и валютные вклады.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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По данным Нацбанка на 1 февраля, на рублевых вкладах у белорусов хранилось 4 млрд 103 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем это на 92 млн рублей больше. И тенденция это давняя: рублевые вклады прирастают каждый месяц уже почти три года, с апреля 2016-го! Небольшой отток случился только раз, в прошлом октябре. Всего за это время рублевые вклады увеличились более чем на 1,6 млрд рублей.

С валютными депозитами тенденция была обратной: они снижались 16 месяцев подряд, с сентября 2017-го по декабрь 2018-го. За это время копилки в «зеленых» прохудились на 719 млн долларов. Но вот уже второй месяц подряд валютные депозиты тоже потихоньку растут. По данным на 1 февраля, на валютных вкладах хранилось 6 млрд 146 млн долларов. Это на 48 млн больше, чем на 1 января.

Почему белорусы когда-то стали отдавать предпочтение рублям и что изменилось сейчас?

- Это можно объяснить тремя факторами: снижением доходов населения, процентной политикой Нацбанка и ростом доверия к национальной валюте, - объясняет Жанна Кулакова, руководитель проекта Broker.by. - В течение последних лет белорусы активно продавали свои валютные сбережения, выступали в роли чистых продавцов валюты, причем брали эти деньги не только из-под матрасов, но и с депозитов. В том числе потому, что людям просто не хватало денег на жизнь. А если оставались какие-то деньги на сбережения, люди начинали отдавать предпочтение депозитам в рублях. Во-первых, это связано с изменением ставок по депозитам. Они сильно снизились по всем валютам, но ставки по рублевым вкладам по-прежнему позволяют защитить сбережения от инфляции, в то время как ставки по валютным вкладам сейчас ниже инфляции доллара и евро. Во-вторых, благодаря стабильности на валютном рынке девальвационные ожидания за последние несколько лет снизились. Белорусы стали больше доверять национальной валюте. Но это не означает, что они разлюбили доллары. Наряду с тенденцией к сокращению валютных депозитов населения наблюдался сильный рост переводных депозитов в валюте. Это, по сути, деньги, лежащие на карточках или обычных счетах. Например, за прошлый год такие переводные депозиты физлиц в валюте выросли на 48,5%. Это подтверждает, что ставки по валютным вкладам стали недостаточно интересными для того, чтобы брать на себя ограничения по свободному пользованию деньгами, которые могут быть предусмотрены вкладами.

- Но сейчас люди опять стали класть больше денег на валютные депозиты. Почему?

- Первая причина - это рост реальных доходов населения. Белорусы заметно снизили свою активность в части продаж валюты и стали больше откладывать. Вторая - незначительный рост ставок по вкладам в валюте, что тоже стимулирует привлекательность сбережений. Кроме того, из-за напряженности на внешних рынках могли усилиться девальвационные ожидания. Хотя нельзя сказать, что у нас начался переток вкладов из рублей в валюту, ведь и рублевые депозиты приросли. Просто население стало более равномерно распределять свои сбережения между двумя валютами.

Сколько денег белорусы хранили на вкладах. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сколько денег белорусы хранили на вкладах.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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