Алексей Бага о победе над «Арсеналом»: Это круче, чем секс!

1. Бага - мощный мотиватор

По большому счету мало кто-то рассчитывал, что БАТЭ способен зацепить очки с «Арсеналом» (не говоря уже о выходе в следующий этап). Даже с учетом того, что это не тот грозный «Арсенал», как в начале 2000-х, когда «канониры» выигрывали Премьер-лигу и доходили до финала Лиги чемпионов. Сейчас они идут в чемпионате шестыми и мечтают всего лишь о четвертом месте. Да и в составе пусть и хватает звезд, но все-таки не первой величины в мировой иерархии.

Но ведь и такой «Арсенал» надо обыграть. БАТЭ же вышел из отпуска 21 января, несколько лидеров отправились в другие клубы, последний официальный матч борисовчане провели 63 дня назад. Так что в победу мало кто верил. Кроме тренера и команды.

- Мы с тренерским штабом ловили себя на ощущении: те мгновения, когда стоишь в тоннеле в майке своего клуба перед еврокубковыми поединками с топ-конкурентами, нужно сохранить навсегда, - говорил перед игрой Алексей Бага. - И ни в коем случае нельзя проиграть еще до выхода на поле, хотя рядом стоят настоящие звезды континентального футбола. Как бы ни складывалось, необходимо быть единым кулаком. Есть выражение о том, что человеческий организм не имеет пределов. Именно с такими мыслями БАТЭ завтра и будет играть - это сто процентов.

После игры Бага припомнил эти слова, но был внешне спокоен, отметил дисциплинированную игру в обороне. Сами собой напрашивались параллели с победой над «Баварией» в 2012-м.

- Не мне судить. Но и тогда, и сейчас обыгран мировой топ-клуб, это вам скажет кто угодно, - спокойно сказал Алексей Бага.

Максим Скавыш напрягал оборону "Арсенала".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алексей Бага о победе над «Арсеналом»: «Не мне проводить параллели с «Баварией», но и тогда, и сейчас обыграли мировой топ-клуб» (комментарии + 25 фото)

2. «Арсенал» слабо играет в гостях

В начале матча гости имели несколько реальных моментов забить, но БАТЭ выстоял. А во второй половине «канониры» отчаянно пытались взломать защиту БАТЭ, но реальных голевых моментов не создали. Когда прозвучал финальный свисток, Гендузи схватил мяч и агрессивно выбил его вверх, тот ударился о крышу и срикошетил на трибуны. Несколькими минутами ранее Ляказетт за отмашку заработал красную карточку. Кажется, это была агония. За последние 9 игр в гостях «канониры» одержали лишь две победы. Проблемы в защите и с креативом в нападении очевидны. Но и комплимент БАТЭ не забудем - своим порядком в обороне они побили класс «Арсенала».

3. У БАТЭ сыграли козыри

Если кто-то забыл: Игорь Стасевич - лучший распасовщик Лиги Европы, прямо сейчас у него 7 голевых передач (у ближайших преследователей по 4). Именно он ассистировал Станиславу Драгуну, когда тот забил победный мяч. И снова забил головой! При росте 182 см он один из лучших белорусских футболистов в этом компоненте игры. Именно голами головой Драгун проложил путь БАТЭ в Лигу Европы (забил важный мяч «Карабаху») и сборной Беларуси - в плей-офф Лиги Европы. Кстати, это первая победа белорусских клубов на стадии плей-офф еврокубков (если не считать старые розыгрыши, которые сразу начинались с матчей на выбывание).

Слагаемые удачной игры объяснил Александр Глеб:

- Выглядели достойно, победили. Спасибо болельщикам. Если честно, настолько уставший сейчас, что эмоций вообще нет. Поначалу попытались прессинговать, но быстро поняли, что это может обернуться большими проблемами. Поняли, что противники в два-три паса разрезают нашу оборону. Решили выждать, сесть немного ниже и начать обороняться «низким блоком». Это решение оказалось верным, - сказал Глеб в эфире «Беларусь 5».

4. Февральское поле на «Борисов-Арене»

Специалисты стадиона выжали почти максимум при подготовке газона, учитывая пору года. Но созидать на таком тяжелом и неровном поле было трудно, что на руку БАТЭ. К чести «Арсенала», они не пеняли на это обстоятельство.

- Поле было одинаковым для обеих команд. На более качественном газоне, вероятно, у игроков нашей группы атаки было бы преимущество, поскольку класс парней выше. Но повторюсь: у нас и так было достаточно шансов, которые не использовали. Мы должны быть уверены, что сможем выиграть домашний поединок. Я уверен, что у нас все получится, - сказал Петр Чех. - Это была одна из тех встреч, в которой, сыграй хоть еще пару часов, все равно не забьешь. В футболе такое бывает. Вы стараетесь, играете, но уезжаете домой с результатом, который вас не устраивает. Нужно взять себя в руки и убедиться, что ты готов к ответной встрече. В этом преимущество двухраундовой стадии плей-офф: если одна игра не удалась, во второй все еще можно исправить.

Легендарный Петр Чех.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5. Помогла любовь болельщиков

Матч проходил в День всех влюбленных.

День всех влюбленных на футболе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

До игры Алексей Бага говорил, что каждый, кто придет на футбол, - настоящий мужик. Еще подсказывал, где в Минске ночью в любое время купить цветы. После игры у Игоря Стасевича спросили, увеличит ли эта победа рождаемость в Беларуси (где-то к ноябрю):

- Надеюсь, это хорошо увеличит, думаю, люди с хорошим настроением будут проводить вечер и ночь. Только вперед!

Алексей Бага, уходя из зала для пресс-конференций, выдал такую фразу:

- Да простят меня присутствующие здесь дамы, это (победа над «Арсеналом») было лучше, чем секс.

Ответная игра состоится 21 февраля в Лондоне. Игроки БАТЭ понимают, что расклад сил не изменился, к тому же высока вероятность, что через неделю с первых минут сыграют Рэмзи, Озил, Торрейра и Обамеянг.

А В ЭТО ВРЕМЯ

БАТЭ наутро после победы улетел в Англию

Главного тренера БАТЭ спросили, как победа над «Арсеналом» должна быть зафиксирована в клубной истории. Немного подумав, Алексей Бага выдал ответ в излюбленной манере с долей иронии:

- Был бы завтра выходной, мы бы ее сами зафиксировали. Но надо лететь в Лондон и готовиться к ответной игре.

Уже утром 15 февраля БАТЭ взял курс на Англию. Там команда на базе в пригороде Лондона пройдет мини-сбор перед ответной игрой, которая состоится 21 февраля. После нее БАТЭ планирует еще сыграть товарищеский матч незадолго до возвращения в Минск. Ведь уже 2 марта матч за Суперкубок Беларуси с брестским «Динамо». Ожидается, что на сборе в Англии к БАТЭ могут присоединиться новички-легионеры.

КСТАТИ

Как отреагировали на результат в Англии?

Коуч «Арсенала» Унаи Эмери выглядел обескураженным и через предложение повторял, мол, невыразительно сыграли, в Лондоне будет другая игра и результат. В Англии говорили слова пожестче.

- Из того, что я помню, это худшая игра при Эмери. Нужно отдать должное БАТЭ, это замечательный результат для них, учитывая, что они сидели в своей штрафной. «Арсеналу» не хватило глубины, они играли небрежно. Можно во всем винить плохой газон, но это сомнительное оправдание. Нужно играть лучше: ведь это «Арсенал», - сказал легенда этого клуба Мартин Киоун для DailyMail.

В соцсетях болельщики не стеснялись в выражениях: «За бюджет БАТЭ не купишь и пары кроссовок». Болельщики «Манчестер Юнайтед» подбрасывали масла в огонь: «Представьте. Вы проигрываете клубу, потом ржете над этим клубом, потому что он уступил ПСЖ, и на этой же неделе вы везете основной состав в Беларусь и сливаете кучке любителей».

ПОБЕДНЫЙ МАТЧ БАТЭ С «АРСЕНАЛОМ» ОТКРЫЛ СЛАБОВИДЯЩИЙ МАЛЬЧИК

Матч БАТЭ – «Арсенал» открыл двенадцатилетний Руслан Кашковский из «Молодечненской школы-интерната №2». Больше пяти лет Руслан увлекается футболом, усердно тренируется и мечтает стать профессиональным спортсменом. Но несколько лет назад произошел несчастный случай, в результате которого ребенок потерял зрение на одном глазу. При этом мальчик очень целеустремленный: он мечтает о профессиональном спорте и ради своей цели готов тренироваться без каких-либо поблажек. История Руслана получила огласку благодаря футбольному тренеру Алексею Филиппову. Он написал письмо в компанию KIA Motors, которая является партнером Лиги Европы, с предложением сделать воспитанника школы-интерната своим «юным арбитром». И, к большой радости тренера, компания согласилась.

Все мальчишки в школе-интернате знают, что Руслан мечтает быть таким же ловким, как Месут Озил из “Арсенала” и Александр Глеб из БАТЭ.

- До момента, когда открылись двери стадиона и нужно было выйти на поле, я не волновался, наверное, не верил, что это происходит со мной, — делится впечатлениями Руслан Кашковский. — Но потом вокруг меня стали собираться спортсмены, среди них были наш Игорь Стасевич и Александр Глеб, Петр Чех из «Арсенала», и я наконец-то понял, что именно мне доверили открыть такой крутой матч. Ребята из команды сказали, что в этот день на «Борисов-Арене» было около 13 тысяч человек.

БУДЬ В КУРСЕ

Некоторые другие результаты первых матчей Лиги Европы:

«Лацио» (Италия) – «Севилья» (Испания) - 0:1, «Олимпиакос» (Греция) – «Динамо» (Киев) - 2:2, «Краснодар» - «Байер» (Германия) - 0:0, «Рапид» (Австрия) – «Интер» (Италия) - 0:1, «Мальме» (Швеция) – «Челси» (Англия) - 1:2, «Цюрих» (Швейцария) – «Наполи» (Италия) - 1:3, «Шахтер» (Донецк) – «Айнтрахт» (Германия) - 2:2.