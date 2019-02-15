Водители троллейбусов пожаловались в Минтруда: «Тормоза плохие, кабинки дырявые, кондиционеры не работают»

«Мы говорим на собраниях о проблемах - никто не хочет их решать»

Скандал разразился в столичном троллейбусном парке №3. Больше 60 водителей написали жалобу в департамент госинспекции труда Минтруда и в прокуратуру на условия работы и отдыха.

На нескольких листах они описали нарушения. Например, на замену водителя и проверку троллейбуса отводится всего 4 - 5 минут, при 9-часовом рабочем дне на обед - меньше получаса. Водителям уменьшили плату за сверхурочные, работу в выходные, убрали доплату за час пик.

- Они просто убрали само понятие час пик! Доплачивали за него рублей 20, но и это деньги, - говорит Руслан, один из водителей, подписавших обращение. Вскоре он и вовсе уволился.

Как говорят водители, последней каплей стала аттестация рабочих мест по условиям труда:

- Все было по бумажке, никто не проверял троллейбусы, водителей не привлекли. В результате снизили класс вредности работы, якобы условия работы стали лучше! Парадокс: в 2013 году, когда троллейбусы были новее, наши рабочие места не признавали удобными, а в 2018 вдруг признали. Из-за этого уменьшили количество дней дополнительного отпуска, доплаты, - объясняет водитель. - Руководство нас не слышит. Мы говорим на собраниях о проблемах, но никто не хочет их решать.

«Вынуждены ехать с риском для безопасности движения»

В обращении водители рассказали и о других неудобствах.

- Время на рейс сократили, и, чтобы соблюдать регулярность, мы вынуждены ехать с риском для безопасности движения. Приходится не стоять на станциях положенное время, а ехать без перерывов, на пределе технических возможностей троллейбуса, чтобы нагнать отставание от расписания. Время непрерывного управления троллейбусом может составлять до 4 - 5 часов в интенсивном городском движении, - указано в обращении. - Не всегда устраняются неисправности. После записи водителя в книге троллейбуса о неисправности ставится роспись и штамп мастера о выполнении ежедневного техобслуживания. И троллейбус с теми же неисправностями выезжает на линию. У многих троллейбусов плохие тормоза. Износ резины выше нормы практически на всех троллейбусах.

- Есть беспокойство и за пассажиров, - подтверждает Руслан. - Сколько сейчас ДТП с троллейбусами: то током ударит, то врежется в автобус. Это все - техническое состояние подвижного состава.

Водители жалуются, что зимой в кабине до +5 градусов, а летом до +36.

- Так в 20 - 30% от общего состава, - говорит водитель. - В моей машине было +10…+12 при условии, что на улице минус 10. Когда стоишь, вроде нормально, но начинаешь движение - сразу мерзнешь. Кабинки дырявые, ветер подует - сквозняк! Когда дождь, кабины текут. Кондиционеры не работают: кнопки оторваны, компрессора и проводки нет.

Минтруда: «Решения будут приняты на следующей неделе»

Коллективное обращение водители отправили 20 января.

- По данному обращению сейчас совместно работают прокуратура, комитет по труду занятости и социальной защите Мингорисполкома и департамент государственной инспекции Министерства труда и социальной защиты. Идет разбирательство по фактам, изложенным в обращении. Истребуются необходимые документы и пояснения от нанимателя (администрации троллейбусного парка. - Авт.). Конкретные решения по жалобе будут приняты на следующей неделе, - сказали нам в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты.

Водители направили коллективную жалобу в прокуратуру и департамент госинспекции труда Минтруда Фото:telegram «Транспортная Беларусь»

КОММЕНТАРИЙ ДРУГОЙ СТОРОНЫ

«Доплаты снизились, но зарплата стала больше»

В администрации троллейбусного парка №3 подтверждают, что возмущение водителей вызвала та самая аттестация.

- Она показала, что вредность работы снизилась. Изменились подходы к оценке, но не мы их придумываем. Проводилась аттестация рабочего места, данные отправили на экспертизу, она пришла к такому заключению, - объясняет директор Николай Кривой. - Так как класс вредности работы снизился, водителям предоставляется не 14 дней дополнительного отпуска, а 7. Это вызвало возмущение, которое вылилось в такое обращение. 50 из этих 60 водителей уже сказали, что их ввели в заблуждение бывшие работники. И отказались от своих слов.

- А что касается 4 - 5 минут на замену водителей, проверку троллейбуса?

- Основная проверка проходит в первую смена, на это отводится 20 - 25 минут. Во вторую смену водитель принимает сменщика, сообщает ситуацию на дороге, много времени не нужно. Что касается получасовых перерывов на обед. Из 167 карточек расписания такое было в двух, и то был еще один перерыв в рабочее время. То есть водитель за 9 часов работы отдыхал не 28 минут, а 50.

- Водители жаловались на снижение сверхурочных и отсутствие доплаты за час пик.

- В январе на 12% увеличилась часовая тарифная ставка на предприятии «Минсктранс». Зарплата водителей повысилась на 7 - 8%. Произошло упрощение системы заработной платы, тарифы объединились. Чтобы сохранить это повышение, часть доплат отменена или уменьшилась. Но в целом зарплата стала больше.

- В обращении упоминалось, что некоторые троллейбусы выезжали на рейс неисправными.

- Мы хотим, чтобы они были исправными. Но это техника, и ей свойственно ломаться. Случаев, чтобы неисправный троллейбус выехал на линию, я не знаю. У нас две ступени проверки троллейбуса перед выездом: сначала работники техотдела проверяют, затем водители. Если водитель заметил, что после технического контроля есть неисправности, он не должен выезжать на линию! Что касается кабин водителей. К нам на днях приезжали из Санэпидемстанции, и, по предварительной оценке, нарушений температурного режима не было. Были жалобы от водителей на температуру в кабинах, но мы их оперативно исправляли.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Водитель автобуса на глазах у пассажиров спрыгнул в реку

В 2017 году водитель автобуса в Гродно спрыгнул с моста в реку на глазах у пассажиров. Он остался жив, долгое время провел в больнице. Одной из версий такого поступка было то, что он мог сорваться из-за напряженного графика работы. После этого случая в автопарке начались проверки, которые выявили, что водители здесь перерабатывали норму в два раза. Тот самый водитель, к слову, оттуда уволился.