Лыжи Лукашенко: ручная работа и цена 2.300 евро

13 февраля президент покатался на горных лыжах в Сочи. А мы посмотрели, какое он предпочитает снаряжение. Александр Лукашенко был в черном лыжном костюме японской фирмы Descente. Правда, несколько «тюнингованным»: на груди пришит герб Беларуси, а на плече – логотипа белорусского Национального олимпийского комитета. Президент катался без шлема – на голове была темно-синяя шапочка из линии одежды Дарьи Домрачевой – такая стоит всего 40 рублей. Маска – именитой немецкой фирмы Bogner.

Лукашенко предпочитает лыжный костюм японской фирмы Descente, маску немецкой фирмы Bogner и шапочку белорусского производства. Фото: РБК.

Отдельного внимания заслуживают горные лыжи, на которых катался президент. Они – ручной работы. Их произвела австрийская фирма Volant – это подразделение известного производителя лыж Atomic.

Помощник президента держит лыжи Александра Лукашенко. Кадр БелТА.

- Самые лучшие материалы и инновационные дизайны превращаются в шедевры уникальной красоты, - заявляет производитель.

Лыжи Volant Pure Black коллекции сезона 2014/2015. Фото производителя.

Модель, на которой катался президент, называется Volant Pure Black модельного ряда 2015 года. В их конструкции – натуральное дерево, нержавеющая сталь, карбоновые вставки. Такие лыжи позволяют достичь непревзойденной плавности на высоких скоростях и сложном рельефе, обеспечивая легких спуск. Цена таких лыж – 2.300 евро. Для сравнения: обычные лыжи именитых производителей – таких как Atomic, Fischer, Head, Rossignol - стоят 200-400 евро.

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