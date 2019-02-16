2019-02-16T01:06:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Олег Скрипка из «Воплей Видопляссова» в Минске интересовался ЗАГСом

А у единственных найденных на концерте Валентина и Валентины требовал справку, подтверждающую их имя [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Хореографические пируэты Олег Скрипки - отдельное зрелище на концертах "Воплей Видопляссова".Хореографические пируэты Олег Скрипки - отдельное зрелище на концертах "Воплей Видопляссова".Фото: Павел МАРТИНЧИК
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«Воплей Видопляссова» стабильно выступают в Минске раз в год в феврале. В 2019-м концерт в Prime Hall сразу после Дня святого Валентина была посвящен песням о любви за очень малым исключением. «Песни будут только про любовь и только про любовь», - сказал вокалист команды Олег Скрипка. Правда, потом добавил, что «лирика – размазня». Но это не помешало сыграть лирические «Чио-чио-сан» и «Хвилі амура».

Концерт "ВВ" под День всех влюбленных уже минская традиция. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Концерт "ВВ" под День всех влюбленных уже минская традиция.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В чем "Воплям..." не откажешь, так это в трансформации народных мелодий в бешенный драйв! Фото: Павел МАРТИНЧИК

В чем "Воплям..." не откажешь, так это в трансформации народных мелодий в бешенный драйв!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Конечно, все выступление команды пронизывали украинские народные мелодии. Они органично звучат и в рок-составе, и с привычной для «ВВ» краской – баяном или трубой. Но у Олега Скрипки эти инструменты если звучат, то на разрыв! «Беларусь поет с нами», - так лидер «Воплей…» описал совместное с залом исполнение «Несе Галя воду», но не хуже подпевали и в «Галю приходь» или «Горіла сосна».

Олегу Скрипке подпевал весь зал. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Олегу Скрипке подпевал весь зал.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отдельным номером концерта о любви стал поиск в зале Валентина и Валентины, «Валентиночки» - по определению Скрипки. Имена, как оказалось редкие (или минчане излишне скромничают). Наверное, потому Олег Юрьевич у приглашенных на сцену спросил даже справку об имени. А вызвал их на сцену лидер «Воплей Видопляссова» для медленного танца под знаменитую Tombe la neige, которую он частенько исполняет сольно. Во время номера певец советовал целоваться, а уже после страстных танцев поинтересовался: «А ЗАГСы в Минске по вечерам работают?».

В этот раз "Галю, приходь", навеянную группой AC/DC, распевали уже на первых минутах концерта. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этот раз "Галю, приходь", навеянную группой AC/DC, распевали уже на первых минутах концерта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусов Олег Скрипка называл «дарагія сябры і сяброўкі». По традиции, на белорусском прозвучали «Танцы» и «Краіна мрой», переведенные, соответственно, поэтами Алесем Плоткой и Андреем Хадановичем для одного из этапов проекта «Тузін. Перазагрузка» несколько лет назад.

Гитарист Евген Рогачевский - один из сторожилов команды. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гитарист Евген Рогачевский - один из сторожилов команды.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кроме того «Вопли…» в Минске отметились дуэлью на гитарах в песне «Ты», новенькой «Аяяй» (правда, команда призналась: это вещь из загашников), впервые исполненной у нас вживую «Кобітай» и, конечно, едва не порванным баяном на «Маруся, раз, два, три, калина» и фирменными танцами Скрипки от бедра в «День народження».

В этом году на концерте, в отличие от многих прошлых, были считанные украинские флаги. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году на концерте, в отличие от многих прошлых, были считанные украинские флаги.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под тему «Краіны…» Олег Скрипка в финале концерта в который раз за его время представил своих коллег гитариста Евгена Рогачевского, бас-гитариста Миколу Усатого и ударника Сергея Сахно, неизменно отмечая их сексуальную и эротичную манеру игры. А еще поблагодарил белорусов за то, что они слушают украинскую музыку, вспоминал тепло сердец, ангелов и архангелов и гармонию.

Олег Скрипка блистал и как звезда конферанса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Олег Скрипка блистал и как звезда конферанса.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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