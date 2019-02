«Белый квадрат – 2019»: объявлен состав жюри

17-19 апреля в Минске состоится XI Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», в котором ежегодно участвуют представители более 30 стран мира и свыше тысячи конкурсных работ. С 2018 года «Белый Квадрат» включен в глобальный рейтинг креативности AdForum Business Creative Report. Жюри «Белого Квадрата» ежегодно представлено креативными директорами ведущих международных сетей и лидеров рейтингов креативности разных стран, с многочисленными наградами, в том числе Каннского фестиваля. Оценка конкурсных работ проходит в режиме оффлайн в Минске. Представители The Gunn Report, посетившие «Белый Квадрат», отмечают высокий уровень состава жюри и организации фестиваля.

СОСТАВ ЖЮРИ «БЕЛОГО КВАДРАТА» 2019

В настоящее время и до 29 марта на официальном сайте фестиваля adfest.by происходит прием конкурсных работ. С полным перечнем конкурсных номинаций и подробными условиями участия можно также ознакомиться на сайте.

Ежегодно организатор фестиваля - АКМА - предоставляет агентствам-победителям фестиваля возможности продвижения в индустриальных медиа СНГ и Европы, насчитывая более 30 публикаций на adforum.com, marketingdirecto.com, delfi.lt, iqads.ro, marketingtribune.nl и других ресурсах в апреле-мае в преддверии главного события мировой индустрии креатива.

Деловая и образовательная программа «Белого Квадрата» проходит в течение трех дней и включает более 70 мастер-классов, дискуссионных панелей о креативе, брендинге, digital, маркетинговой эффективности. У аккредитованных участников также будет возможность пообщаться с профессиональным сообществом из разных стран в неформальной обстановке. До открытия XI «Белого Квадрата» в Минске остается всего два месяца. Your Moment is Now! Регистрация к участию в фестивале доступна на adfest.by.