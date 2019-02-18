Вечер современной хореографии завершил программу «ПлаSтформы-2019»

Завершающей страницей программы VII Открытого форума экспериментальных пластических театров «ПлаSтформа-2019» стал вечер современной хореографии Choreo content. Помимо начинающих и известных белорусских хореографов, выступила гостья из Израиля Адас Эшель с сольной работой «Drive».

Завершающей страницей программы VII Открытого форума экспериментальных пластических театров «ПлаSтформа-2019» стал вечер современной хореографии Choreo content.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Общей темой выступлений стало вдохновение и ощущение этого важного творческого чувства/качества.

Первыми на сцену вышли Театр современной хореографии БГМТ с отрывком из спектакля «Pieta», постановщик Ирина Широкая.

«Pieta» получилась в процессе постановки предыдущей работы Ирины Широкой «Коммуна».Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Pieta» получилась в процессе постановки предыдущей работы «Коммуна». В одной из сцен участники рассматривали свои страхи, словно в лаборатории. Самая большая тревожность для хореографа – война. Она истребитель любви, а романтических чувств, а высокой силы (Общей Любви). Героиня спектакля «Pieta» и мать, и возлюбленная, и тело, кровь теряет и сына, и возлюбленного, и плоть, и дух. Это работа о пустоте, которая остается после потерь, даже если находишь силы с ними уживаться.

В «Pieta» война рассматривается как истребитель Общей Любви.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отрывок из спектакля «Pieta».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Героиня спектакля «Pieta» и мать, и возлюбленная, и тело, кровь теряет и сына, и возлюбленного, и плоть, и дух.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это работа о пустоте, которая остается после потерь, даже если находишь силы с ними уживаться.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вторыми на сцену вышли театр-студия современной хореографии Дианы Юрченко с работой «Позволить всему просто быть», постановщица - Татьяна Воронова (Витебск).

Театр-студия современной хореографии Дианы Юрченко с работой «Позволить всему просто быть»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время создания работы Татьяну поддерживали слова ее учителя: «В нашем прошлом опыте, каким сложным о не казался, нет ничего героического, мы все идем своим путем и каждый день проживаем рождение и смерть».

театр-студия современной хореографии Дианы Юрченко с работой «Позволить всему просто быть»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Адас Эшель показала солоперформанс «Drive» о внутреннем диалоге между телом и разумом. Диалог возникает из-за потребности найти истинное желание тела двигаться определенным образом.

Адас Эшель показала солоперформанс «Drive» о внутреннем диалоге между телом и разумом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я интересуюсь хореографией и искусством как формой исследования. Тело - это материал с глубиной, своими возможностями, секретами, страстями, и я увлечена изучением методов, которые могут привести тело к определенным качествам движения и сделать это движение наполненным. Это мое вдохновение, - говорит Адас Эшель. - Во время действия возникает перформативный парадокс: элементарные желания должны существовать без влияния внешнего наблюдателя, но в то же время есть зритель - и он становится частью неизвестного путешествия.

Это Диалог возникает из-за потребности найти истинное желание тела двигаться определенным образом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Проект Ольги Рабецкой «4 сцены» еще в стадии воздания.

- Что меня вдохновило? Собственный опыт. Он меня подвел к хореографическому высказыванию. Я долго сопротивлялась. В основу взят некоторый период жизни, богатый на эмоции, решения, изменения и открытия, последствия которого перешли в телесные и визуальные формы. Переживая то или иное, в теле иногда случаются очень яркие ощущения и образы, которые я и старалась использовать, - отметила Ольга Рабецкая.

Проект Ольги Рабецкой «4 сцены» еще в стадии создания.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Проект Ольги Рабецкой «4 сцены» еще в стадии воздания. Ее вдохновили события из личной жизни. Последствия перешли в телесные и визуальные формы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Проект Ольги Рабецкой «4 сцены». Вторая сцена. Впервые на сцене.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Студия современной хореографии Toona dance показала работу «Минуты вечности» ( постановщицы Ольга Марковская, Валерия Метлицкая). Вдохновением и последний пазлом для завершения картины послужил отрывок из произведения Германа Гессе «Деревья». История о мудрости и величии.

Студия современной хореографии Toona dance показала работу «Минуты вечности».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вдохновением и последним пазлом для завершения картины послужил отрывок из произведения Германа Гессе «Деревья».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Финальный аккорд поставила театр-студия современной хореографии Дианы Юрченко с постановкой «Человеки» (постановщик Сергей Толкач). Основная тема работы – доброта. «Человеки» о людях, но не о тех, что «люд честной», а о тех, которые «каждый».

Театр-студия современной хореографии Дианы Юрченко с постановкой «Человеки»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Основная тема работы – доброта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Человеки» о людях, но не о тех, что «люд честной», а о тех, которые «каждый».Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Человеки». Постановщик Сергей Толкач.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Человеки»: человек человеку человек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечер современной хореографии завершил программу «ПлаSтформы-2019».Фото: Павел МАРТИНЧИК

На «ПлаSтформу-2019» пришло более ста заявок на участие»

Итоги «ПлаSтформы-2019» подвел идейный вдохновитель форума, режиссер пластического театра «ИнЖест» Вячеслав Иноземцев:

- Доволен, что это случилось. Уже в седьмой раз прошел наш фестиваль. Когда-то казалось, что это пройдет один-два раза и все. Уже хорошо, что театральный форум проводится. Пока как не было внимания к нам со стороны меценатов или власть предержащих, так и не было. В седьмой раз форум проходит только в расчете на самоокупаемость, интерес зрителей, которые и обеспечивают приезд театров, рекламу. Радует, что в нашей команде стало больше активных помощников, есть команда которая рулит рекламой и другими делами, так я смог сосредоточиться на иных вещах. Но все равно, пока все это на энтузиазме. Главное, что он не угасает. И расширяется география участников форума. Впервые у нас выступил театр из Австрии (моноспектакль «PAULA» Ирис Хайцингер – KP.BY). Надеюсь, и дальше будем набирать обороты.

- Вы, наверное, давно знали программу форума, может, все равно по ходу форума для вас были открытия?

- Досконально программу не знал. У нас было больше сотни заявок со всего мира, например, из Танзании. Конечно, не было возможностей пригласить всех. Благодарен, что посольство Австрии поспособствовало приезду Ирис Хайцингер. Это было открытие. Кстати, отмечу, что нас поддержали театральные площадки: Национальный центр современного искусства, Рэспубліканскi тэатр беларускай драматургіі (РТБД), культурный хаб Ок16. Польские друзья снова были с нами, спектакль Юзефа Маркоцкого как всегда вызвал большой интерес.

- На следующий год уже есть идеи?

- Надо думать, как двигаться дальше. Изначально мы планировали показывать лучшее из пластических театров, которые есть в Беларуси и заграницей. Более-менее мы рулим этой ситуацией. Но пока чаще получается, что показываем то, что есть в принципе. Хотелось бы, чтобы у нас пластических театров было больше. Хотели бы пригласить иностранных звезд. Но за какие средства? Хорошо, что в этом оду поддержало посольство Австрии, Польский институт. Физический театр OddDance, по сути, приехал за свой счет.