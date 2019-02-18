«Спорт-пятница с РРБ-Банком» в Минске: фитнес-марафон, силовое шоу и смарт часы в подарок!

Преодолеть Фитнес-марафон, зарядиться энергией с ведущей Анной Бонд и силачом Кириллом Шимко? Проявить находчивость в Спорт-Квизе, совершить февральский велозаезд на 25 км и забрать домой фитнес-подарки…? Да-да! Всё реально! Десятки спортивных активностей и главный приз – СМАРТ ЧАСЫ – ждут вас на «Спортивной пятнице с РРБ-Банком».

- Почему именно 22 февраля и 25 км?

- В этот день ЗАО «РРБ-Банк» исполняется 25 лет!

«Спортивная пятница с РРБ-Банком» - будет драйвово

В программе «Спортивной пятницы с РРБ-Банком»: Фитнес-марафон, велозаезд на 25 км, эффектное «СИЛОВОЕ ШОУ» от Кирилла Шимко, Спорт-Квиз, мастер-классы, викторины, конкурсы и спортивные подарки.

Внимание, спойлер! Самый спортивный участник заберет домой супер-приз — крутые СМАРТ ЧАСЫ. Подробности — здесь!

Почему пятница - спортивная?

«Спортивная пятница с РРБ-Банком» — это праздник спорта, силы и здоровья! Таким нестандартным способом РРБ-Банк решил отметить свое 25-летие.

Фитнес-марафон: от TAI-CHI до зажигательной ZUMBA

В здоровом теле – здоровый дух! «Спортивную пятницу» откроет Фитнес-марафон от РРБ-Банка и партнеров. Наш марафон — это возможность опробовать на одной площадке сразу 5 современных фитнес-направлений: тай-чи, фитнес-йога, табата, зумба, танцевальная аэробика.

Фитнес-марафон — это открытое общение с профессиональными тренерами и фитнес-инструкторами, бесплатные консультации по питанию, возможность найти тренера и сформировать персональную программу занятий. Фитнес-марафон — это яркие конкурсы и викторины, подарки и отличное настроение!

Условия участия

Хочешь стать участником Фитнес-марафона? Дерзай! Заполни экспресс-форму регистрации. Да-да, вход свободный!

Участникам Фитнес-марафона: с собой взять кроссовки. Будет работать гардероб.

Экшн дня: «СИЛОВОЕ ШОУ» Кирилла Шимко

Спортивная пятница с РРБ-Банком — на стороне силы! Белорусский силач и гиннесовский рекордсмен, Кирилл Шимко умеет голыми руками двигать танки и самолеты... А на сцене ТЦ МОМО великан будет вершить захватывающее дух СИЛОВОЕ ШОУ.

Условия участия

Вход свободный

Спорт-Квиз — для самых умных и находчивых:

«Спортивная пятница с РРБ-Банком» — это фитнес-мозгобойня Спорт-Квиз с головоломками и интеллектуальными играми. В отличие от популярного телешоу «Что? Где? Когда?» — игрокам Спорт-Квиза не обязательно в совершенстве знать спортивную историю. Чтобы отвечать на вопросы викторины — используйте логику и смекалку!

А команду-победителя ждет спортивный приз!

Условия участия

Участие бесплатное. Оставляйте заявки на сайте проекта. Внимание, количество мест ограничено!

А самым спортивным – «ДИКИЕ БЕЗЛИМИТЫ» и крутые СМАРТ ЧАСЫ!

Участников «Спортивной пятницы с РРБ-Банком» ждет россыпь спортивных призов! Гости нашей не по-февральски горячей пятницы смогут забрать домой: абонементы-безлимиты в крупные фитнес-клубы от партнёров РРБ-Банка, спортивные сувениры и аксессуары, «умные» гаджеты, вкусные подарки и многое другое.

Специальный приз — крутые смарт часы! Хочешь себе такие? Регистрируйся на Фитнес-марафон, приходи и забирай!

Условия участия

Хочешь примкнуть к фитнес-марафону? Подай экспресс-заявку и приходи!

Будешь участвовать в фитнес-мозгобойне Спорт-Квиз? Кликай сюда.

Дата проведения: 22.02.19 (пятница)

Площадка: ТЦ МОМО, Партизанский просп. 150А, Минск (главный вход / 1 этаж)

Время проведения: 16.00 – 20.00

Условия участия: вход свободный

Стиль одежды: спортивный

Участникам Фитнес-марафона: с собой взять кроссовки. Будет работать гардероб.

Справки по тел.:

+375 17 269-23-25

+375 29 665 6 221