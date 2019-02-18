Везем любимую 8 Марта в мини-путешествие

Конечно, можно обойтись дежурным букетом тюльпанов. Но предусмотрительные мужчины обратили внимание, что в этом году на женский праздник выпадают три выходных. Можно их провести на диване, а можно отправиться в небольшое путешествие. Мы подобрали для вас варианты бюджетного отдыха, который не оставит равнодушной вашу вторую половинку.

Подышать воздухом старой Европы

Не каждый может позволить себе поехать в какую-либо из европейских стран на неделю или больше. А путешествие в автобусе позволит вам побывать сразу в нескольких странах, причем в сжатые сроки - 3 - 5 дней. Направления туров самые разные: Будапешт, Варшава, Вена, Прага, Краков, Дрезден, Берлин и даже Париж или Рим. Вы сможете увидеть главные достопримечательности, сфотографироваться и насладиться воздухом старой Европы. Как правило, такие туры предусматривают: проезд, проживание, завтраки, сопровождение гида, страхование и некоторые экскурсии. Правда, советуем обращать внимание на количество ночных переездов - это довольно утомительно. Зато можно сэкономить на гостинице. Стоимость такой поездки на двоих - $300 - 500.

Погулять и поесть в Украине

Спору нет, самым популярным у белорусов городом в соседке Украине является Львов. Причин множество! Близко расположен - всего ночь пути. Поездку во Львов очень просто организовать самостоятельно: купить билеты на автобус (54 руб.), поезд (64 руб.), самолет (150 руб., но на распродаже можно словить в два раза дешевле) либо ехать на перекладных. Говорят, если добираться электричками - это вообще смешные деньги, но тратится гораздо больше времени. Лучше потратить его на этот красивый и атмосферный город, каждый дом в центре которого - часть истории. За что еще любят Львов? За то, что это очень дешевое путешествие - можно снять квартиру в самом центре с выходом прямо на площадь Рынок за $25 в сутки. А еще во Львове огромное количество тематических кафе, в которых можно вкусно поесть за $3 - 5.

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Но не одним Львовом жив туризм в Украине.

Берегово - небольшой городок в Закарпатье славится своей красотой и термальными источниками. Туристам всегда найдется чем себя здесь занять. А еще с 8 по 11 марта здесь проходит традиционный фестиваль вина. Гости смогут насладиться концертной программой, праздничным маршем, поучаствовать в конкурсах, и, конечно же, отведать вкуснейших закарпатских вин.

Каменец-Подольский хорош в любую пору года. Это романтический город, который притягивает огромное количество влюбленных пар, ибо где, если не среди старинных стен, признаваться в любви или даже звать замуж!

Драгобрат - лучший горнолыжный курорт Украины, который находится на высоте 1300 - 1700 метров над уровнем моря. Если у вас на двоих одна страсть - лыжи или сноуборд, самое время использовать длинные выходные для катания. Уже начнут действовать скидки конца сезона (а это до 50%!), солнце будет пригревать, при этом снег здесь задержится до апреля-мая.

Впрочем, в Украине на горных лыжах можно покататься не только в Карпатах. Так, на Черкасчине есть горнолыжный курорт «Водяники» (номер в местном отеле от $33/сутки, ски-пас на 1 день от $15, покат снаряжения от $6). А буквально в 40 минутах езды от центра Киева, возле села Подгорцы, расположился курорт «Гвоздов» (номер в отеле от $47/сутки, стоимость подъема $0,5, прокат снаряжения $10).

Прокатиться на лыжах в литовском холодильнике!

Самая близкая наша соседка - Литва. Съездить на три дня, не теряя много времени на дорогу, можно в Вильнюс, Каунас и Друскининкай. Поезд - самый оптимальный вариант для поездки в Вильнюс (от 36 руб.). А самое неприятное - прохождение границы - в этом случае вообще сказка! Добраться поездом можно от 2,5 до 4,5 часа. А уже оттуда можно съездить в Каунас. Кроме прогулок, осмотра достопримечательностей, вы можете посвятить время релаксу. Многие отели Литвы предлагают целый спектр спа-услуг, многие из которых входят в стоимость отеля. Особенно в этом преуспел Друскининкай, который находится настолько близко от Беларуси, что можно даже словить наших сотовых операторов. Бассейн, сауны, бани помогут за несколько дней отдохнуть и зарядиться энергией надолго. А еще в Друскениках есть Snow Arena - крытый лыжный склон, кататься на котором можно в любое время года. Два часа катания для взрослого стоят 15 евро, весь день - 21 евро.

Окунуться в Красное море

В Египте сейчас не самое теплое время года, но уже нет досаждающих туристам холодных ветров - так что можно загорать и купаться. К тому же цены в гостиницах сейчас бюджетные. За $800 на двоих можно найти туры на неделю с вылетом из Киева. Правда, в канун 8 Марта стабильно наблюдается ажиотаж в этом направлении. Так что если вы решили отвезти любимую к берегу Красного моря, стоит поспешить. Если же вам повезет забрать горячий тур, он может обойтись всего в $600 на все включено в отель 4-5*.

Придумать культурную программу в одной из двух столиц России

Россия идеально подходит для короткого путешествия, две ночи из которых можно провести в поезде, так что можно потратиться лишь на одну ночь в гостинице. Билеты-плацкарты туда и обратно на одного человека обойдутся менее чем в $100.

Куда сводить свою половинку на праздники в Москве?

1. Шоу Валентина Юдашкина. Вот уже несколько лет подряд признанный ценитель женской красоты проводит свой весенний показ новой коллекции именно 8 Марта в Кремлевском дворце. Сопровождается оно обычно выступлением звезд эстрады.

2. ВДНХ. Здесь всегда можно посетить интересную выставку или мероприятие, и Женский день вовсе не исключение. Также вероятно организовать конную прогулку, посетить парк виртуальных аттракционов либо мастер-класс по гончарному делу.

3. Выставка «Репетиция весны» в Ботаническом саду МГУ. Это очень впечатлит вашу спутницу - перед вами во всей красе откроется мир благоухающих цветов.

4. Открытые площадки. В этот день праздничные программы пройдут в парке Горького, Сокольниках, на Таганке и во многих других местах.

Если же Москвой ее не удивить, можно отправиться в северную столицу России Санкт-Петербург. Среди экскурсионных туров из Беларуси любимое детище Петра занимает далеко не последнее место. Что можно увидеть на мартовские праздники в Питере?

1. Центр Петербурга настолько прекрасен, что можно посвятить один день прогулкам и знакомству с городом. Например, пройтись вечером по Невскому, заглядывая во дворы-колодцы, добраться до Дворцовой площади, затем двинуться в сторону Петропавловки и покормить уток, прячущихся под мостами.

2. Съездить на экскурсию в Петергоф, который славится своей красотой далеко за пределами России. Хотя, конечно, стоит признать, что лучшее время для этого - лето.

3. Царское Село. За целый день довольно сложно обойти все пять парков и три дворца. Однако даже если вы посетите их выборочно, впечатления останутся надолго.

Привезти янтарь из Калининграда

Если у вас есть шенгенская виза, можно махнуть на машине в Калининград - это 540 км от Минска. Кроме того, по маршруту Минск - Калининград ежедневно отправляется два поезда, два самолета, есть автобус. Стоимость билетов начинается от 38 руб. в одну сторону. Конечно, погода в это время не порадует солнцем и теплом, но для посещения достопримечательностей это не помеха. Можно бесконечно бродить по старинным фортам, средневековым сооружениям, башням, а также необычным узеньким улочкам. А также заглянуть в Музей янтаря, художественную галерею или музей Мирового океана - везде вы сможете заказать интересную экскурсионную программу, кардинально отличающуюся от традиционного празднования 8 Марта. В Музее янтаря можно приобрести подарок, который ваша девушка оценит и запомнит надолго.