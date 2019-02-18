Стало плохо в самолете: кто оплачивает расходы опоздавшим пассажирам, что умеет экипаж в таких ситуациях?

Инцидент произошел в субботу, 16 февраля. Из Минска в Амстердам самолет Boeing 737-500 авиакомпании «Белавиа» вылетел по расписанию, в 10.30 утра. На борту - 98 пассажиров и 5 членов экипажа. Но буквально через 15 минут после вылета командир корабля принял решение развернуться и вернуться в аэропорт Минска - самолет к этому моменту даже не долетел до Лиды. Причина - плохо стало одному из пассажиров, у него случился эпилептический приступ.

По прилете пассажира передали врачам. Самолет провел на земле больше двух часов и в 13.30 вылетел снова. Таким образом, общая задержка рейса составила около трех часов. Часто ли бывают такие случаи? Что теперь делать пассажиру, которого оставили в Минске? И как быть пассажирам, которые, например, из-за задержки рейса не успели на свои стыковки в Амстердаме?

«Комсомолка» задала наивные вопросы заместителю директора авиакомпании «Белавиа» Игорю Чергинцу.

- Случаи возврата самолета по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров - явление нечастое, такое происходит далеко не каждую неделю, и даже не каждый месяц, - рассказал «Комсомолке» Игорь Николаевич.

Самолеты иногда возвращаются в аэропорты вылета по техническим причинам, или если пассажиру стало плохо на борту. Фото носит иллюстративный характер.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Какие есть медицинские противопоказания, с которыми нельзя на борт?

- Самый распространенный случай - беременные женщины. Их пустят на борт «Белавиа» с определенными оговорками. По правилам, перед полетом (но не раньше чем за 7 дней до начала полета) нужно сходить к врачу и получить консультацию о противопоказаниях и рекомендациях по поводу перелета. По правилам, беременным нельзя летать, если до предполагаемых родов меньше четырех недель или есть опасность преждевременных родов. Возможность перелета должна быть подтверждена медицинским заключением. Если такого заключения нет - авиакомпания может отказать в перевозке.

Также в правилах прописаны условия перевозки людей с ограниченными возможностями - но это отдельные случаи, там речь идет о носилках, колясках и так далее. А еще правила гласят: «Если возраст, физическое или психическое состояние пассажира может вызвать в полете ухудшение его здоровья или создать опасность для его жизни, перевозка такого пассажира производится при условии, что авиакомпания «Белавиа» не несет ответственности за последствия, наступившие в результате указанных причин».

- Значит ли это, что все дополнительные расходы будет нести пассажир, которому стало плохо? - уточнила «КП».

- Все люди разные, и от внезапного ухудшения самочувствия в полете никто не застрахован, - рассказал Игорь Чергинец. - Конечно, если есть какие-то хронические заболевания, то лучше взять заранее соответствующую справку и предупредить об этом сотрудника на стойке регистрации или бортпроводника в самолете. Тогда такому пассажиру будет оказано дополнительное внимание.

Все члены кабинного экипажа прошли курсы первой медицинской помощи и могут оказать первоначальную помощь. Но окончательное решение всегда принимает командир корабля. Например, он может снизить высоту, чтобы выровнять давление в салоне, сесть на ближайшем аэродроме или вернуться в точку вылета.

- Что происходит с пассажиром, которого высадили, а его рейс улетел?

- Он может обратиться к нам, и мы без дополнительных сборов выпишем ему билет на другой рейс. Причем все расходы, связанные с возвратом самолета в таких случаях, несет авиакомпания. Расходы, кстати, немаленькие.

- А что с другими пассажирами, которые, например, из-за возврата самолета опоздали на свои стыковки?

- Безусловно, такие пассажиры также страдают, и мы принимаем все возможные меры, чтобы доставить их в конечные точки их маршрутов. Даже если их билеты не предусматривают бесплатные изменения времени или даты рейса. Если не можем обеспечить доставку пассажира силами нашей авиакомпании - часто приходится договариваться с другими. В любом случае делаем все возможное.

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