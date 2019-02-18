2019-02-18T15:22:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Стало плохо в самолете: кто оплачивает расходы опоздавшим пассажирам, что умеет экипаж в таких ситуациях?

Из-за приступа эпилепсии у пассажира самолет «Белавиа» пришлось вернуть в Минск
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Что происходит с пассажирами, которые, например, из-за возврата самолета опоздали на свои стыковки?Что происходит с пассажирами, которые, например, из-за возврата самолета опоздали на свои стыковки?Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в субботу, 16 февраля. Из Минска в Амстердам самолет Boeing 737-500 авиакомпании «Белавиа» вылетел по расписанию, в 10.30 утра. На борту - 98 пассажиров и 5 членов экипажа. Но буквально через 15 минут после вылета командир корабля принял решение развернуться и вернуться в аэропорт Минска - самолет к этому моменту даже не долетел до Лиды. Причина - плохо стало одному из пассажиров, у него случился эпилептический приступ.

По прилете пассажира передали врачам. Самолет провел на земле больше двух часов и в 13.30 вылетел снова. Таким образом, общая задержка рейса составила около трех часов. Часто ли бывают такие случаи? Что теперь делать пассажиру, которого оставили в Минске? И как быть пассажирам, которые, например, из-за задержки рейса не успели на свои стыковки в Амстердаме?

«Комсомолка» задала наивные вопросы заместителю директора авиакомпании «Белавиа» Игорю Чергинцу.

- Случаи возврата самолета по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров - явление нечастое, такое происходит далеко не каждую неделю, и даже не каждый месяц, - рассказал «Комсомолке» Игорь Николаевич.

Самолеты иногда возвращаются в аэропорты вылета по техническим причинам, или если пассажиру стало плохо на борту. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Самолеты иногда возвращаются в аэропорты вылета по техническим причинам, или если пассажиру стало плохо на борту. Фото носит иллюстративный характер.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Какие есть медицинские противопоказания, с которыми нельзя на борт?

- Самый распространенный случай - беременные женщины. Их пустят на борт «Белавиа» с определенными оговорками. По правилам, перед полетом (но не раньше чем за 7 дней до начала полета) нужно сходить к врачу и получить консультацию о противопоказаниях и рекомендациях по поводу перелета. По правилам, беременным нельзя летать, если до предполагаемых родов меньше четырех недель или есть опасность преждевременных родов. Возможность перелета должна быть подтверждена медицинским заключением. Если такого заключения нет - авиакомпания может отказать в перевозке.

Также в правилах прописаны условия перевозки людей с ограниченными возможностями - но это отдельные случаи, там речь идет о носилках, колясках и так далее. А еще правила гласят: «Если возраст, физическое или психическое состояние пассажира может вызвать в полете ухудшение его здоровья или создать опасность для его жизни, перевозка такого пассажира производится при условии, что авиакомпания «Белавиа» не несет ответственности за последствия, наступившие в результате указанных причин».

- Значит ли это, что все дополнительные расходы будет нести пассажир, которому стало плохо? - уточнила «КП».

- Все люди разные, и от внезапного ухудшения самочувствия в полете никто не застрахован, - рассказал Игорь Чергинец. - Конечно, если есть какие-то хронические заболевания, то лучше взять заранее соответствующую справку и предупредить об этом сотрудника на стойке регистрации или бортпроводника в самолете. Тогда такому пассажиру будет оказано дополнительное внимание.

Все члены кабинного экипажа прошли курсы первой медицинской помощи и могут оказать первоначальную помощь. Но окончательное решение всегда принимает командир корабля. Например, он может снизить высоту, чтобы выровнять давление в салоне, сесть на ближайшем аэродроме или вернуться в точку вылета.

- Что происходит с пассажиром, которого высадили, а его рейс улетел?

- Он может обратиться к нам, и мы без дополнительных сборов выпишем ему билет на другой рейс. Причем все расходы, связанные с возвратом самолета в таких случаях, несет авиакомпания. Расходы, кстати, немаленькие.

- А что с другими пассажирами, которые, например, из-за возврата самолета опоздали на свои стыковки?

- Безусловно, такие пассажиры также страдают, и мы принимаем все возможные меры, чтобы доставить их в конечные точки их маршрутов. Даже если их билеты не предусматривают бесплатные изменения времени или даты рейса. Если не можем обеспечить доставку пассажира силами нашей авиакомпании - часто приходится договариваться с другими. В любом случае делаем все возможное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На рейсе «Белавиа» пассажир лежал на полу, а самолет снизил высоту почти в два раза. Что произошло? Мужчине стало плохо, стюардессы достали кислородный баллон, и по салону поползли разговоры о разгерметизации

Громкая история с возвратом самолета «Белавиа» в Киев случилась в ноябре 2016 года. Историю прокомментировал директор департамента Владимир Костин. Департамент по авиации Беларуси: «Возврат самолетов - дело обычное, но не по таким причинам и не таким образом»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Гродно молодой человек упал с третьего этажа
Погода на неделю: сначала солнце, потом мокрый снег
217 человек за три дня получили штраф из-за фликеров в Могилевской области
«Проблемы у нас были всегда и, наверное, будут». Лукашенко об отношениях Беларуси и ЕС
В центре Донецка прогремели взрывы
«Запрещаются автомобили на территории ярмарки». Ярмарки в Беларуси будут проходить по-новому
В Гродно произошло первое в этом году ДТП c мопедом
Алина Талай победила в беге на 60 метров с барьерами в Бельгии
В Витебске спасли человека на пожаре в девятиэтажке
«Преимущества при поступлении, заселении в общежитие и распределении». В Беларуси хотят ввести льготы для отслуживших
В Толочинском районе автомобиль задушил хозяина
Подробности страшной аварии в Ружанах, где погибла бабушка с младенцем
Тадеуш Кондрусевич благословил новые колокола Красного костела
Ольга Мазуренок установила новый рекорд на марафоне в Гонконге
В Ружанах перевернулся грузовик с бревнами: погибли 6-месячный ребенок и его бабушка
В январе средняя пенсия оказалась 381 рубль. Ее уровень хотят повысить
В Гомеле пассажирка такси пострадала при столкновении авто с троллейбусом
Вниманию водителей: военная техника на дорогах
Пенсионер позвонил в "102": «Иду убивать людей!»