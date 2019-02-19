Чем удивить любимую 8 марта: куда в Минске можно сходить и что подарить?

Выставка-ярмарка изделий ручной работы «Млын» - это праздник творчества и красоты, который пройдет с 8 по 10 марта в «БелЭкспо» на пр. Победителей, 14.

Традиционно «Чароўны Млын» проходит в Минске в первых числах марта. В этом году, что особо приятно, «время handmade» совпало еще и с праздничными днями. Потому на выставку-ярмарку стоит заглянуть не только за подарками, но и за праздничным настроением! Это замечательный повод увидеться с мастерами, которые создают прекрасные вещи. Здесь можно порадовать свой глаз и сердце уютными вещами, созданными с любовью.

Поход на «Млын» можно расценивать как семейный отдых. Каждый член семьи, от мала до велика, обязательно найдет здесь что-то по душе. Мероприятие пройдет в центре Минска, сюда можно пригласить не только близких и друзей, но и зарубежных гостей, которые приехали в Минск на длинные выходные.

Почему место встречи изменить нельзя и место это - «Чароўны Млын»?

- Собираются более 500 талантливых мастеров и дизайнеров со всей Беларуси и зарубежья;

- Тематика выставки охватывает самые разнообразные направления творчества: керамика, оригинальные украшения, картины и панно, авторские куклы и мишки Тедди, игрушки для детей, мебель из дерева и лозы, флористика, авторская одежда и головные уборы, сумки, аксессуары и многое другое;

- В уютном музыкальном зале запланирована насыщенная концертная программа;

- Будут ставшие традиционными мастер-классы по разным видам творчества;

- Здесь же можно будет приобрести и товары для хобби.

Организаторы позаботились об удобстве посетителей «Млына»: в цокольном этаже выставочного центра - гардероб, фуд-корт, где можно посидеть, поболтать, выпить кофе с вкусняшками, перекусить. Будут продавать также фермерскую еду и эко-продукты.

«Чароўны Млын» - это особая атмосфера красоты, доброты, которых в нашей жизни порой не хватает. А еще «Млын» - это встречи, «Млын» - это удовольствие, «Млын» - это радость и «Млын» - это любовь, то, что нужно всегда, а весной - тем более!

Не пропустите!

Выставка-ярмарка изделий ручной работы «Млын» состоится 8, 9, 10 марта в выставочном центре «БелЭкспо» на пр. Победителей, 14.

Время работы:

8, 9 марта, 11.00 - 19.30

10 марта, 11.00 - 18.30

Больше информации на сайте https://expo.mill.by

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