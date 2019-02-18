Что подарить мужчине на 23 февраля?

Любимая, между 23 февраля и 8 Марта у нас всего две недели. И мне в этом смысле повезло больше. Знаешь почему? Ты даришь первой и тем самым задаешь планку для меня. Поэтому я очень надеюсь, что в этот раз не получу еще один дезодорант, пену для бритья или носки, ведь у меня уже запас на несколько лет вперед.

Ты где-то прочитала, что мужчины с Марса. Да земные мы на 100%! У нас все просто: есть проблема - будет и решение. Есть вопрос «Что подарить?» - мы либо спрашиваем в лоб, либо - да, научены уже - открываем интернет и читаем все отзывы по теме. И после полного понимания предмета совершаем забег в магазин, точный и молниеносный, как стрела индейца. Так было и с телефоном, что я тебе дарил на 8 Марта в прошлом году, и с путешествием по Европе. А ты все удивлялась, как я угадал. Интернет! Ну и твои прямые «намеки».

Это я к чему. Говорю прямо о том, какие подарки я не хотел бы получить к 23 февраля. Уж лучше ничего, чем:

1. Носки, законсервированные в банку цвета хаки или выложенные в виде гвоздики, дезодорант или набор для бритья. Спасибо, но не надо. Серьезно. Получить это во второй или десятый раз уже не смешно.

2. Игрушки на военную тематику. Это все глупости, что, мол, мужчина остается ребенком на всю жизнь и голову. Да, я и сейчас готов на такие безумные поступки, как прыжок с парашютом в свои почти 40 лет или сплав на байдарках с пацанами. Но это «ребячество» - часть нашего, мужского, характера, где есть место состязанию, пусть и с самим собой. И все эти поступки, как то признание тебе в любви в три утра на очередную годовщину, не значат, что я превратился в подростка, который будет счастлив получить в подарок автомат или модель самолетика.

3. Любые безделушки, купленные на бегу или сделанные наспех из того, что было...

Ты сейчас спросишь, так а что хотел бы? И, возможно, добавишь: это же всего лишь 23 февраля! Не день рождения и не Новый год.

Все верно, любимая. Такой же единственный в своем роде день в году, как и 8 Марта. И мы, мужчины, - существа очень практичные. Я был бы рад получить в подарок портативную зарядку для смартфона или беспроводные наушники для пробежек (FreeBuds, говорят, очень крутые по звуку). Полезным мог бы быть сертификат на одну или несколько автомоек, а лучше - абонемент в тренажерный зал или бассейн (хоть на месяц, хоть полугодовой).

И раз у нас с тобой настолько серьезный разговор, то скажу еще об одном подарке, который очень в тему к грядущему празднику, - новый смартфон Huawei Mate 20 или Mate 20 Pro. Последний не только самый крутой по камере по рейтингу DxOMark, но и в мире (the Guardian пишет, что он - лучший выбор по качеству и характеристикам). Главные особенности обеих моделей - камера с искусственным интеллектом, макросъемка от 2,5 см и высочайшая производительность. Космический телефон! И будь уверена, что получив такой, я скажу в ответ: «Проси все, что хочешь».