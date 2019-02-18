Жители Тракторозаводского поселка: «К нам экскурсии водят, на уникальные дома смотреть… А у меня пол проваливается!»

Город в городе, ламповый район - как только не называют минчане Тракторозаводской поселок. Район для работников МТЗ начали строить после войны - работали пленные немцы, помогали сами заводчане. Кажется, время здесь замерло: ни высоток, ни торговых центров, вдоль улиц - необычные домики с рельефными украшениями на фасадах, греческие вазы. По уникальному району с домиками в неоклассическом стиле водят экскурсии.

По уникальному району с домиками в неоклассическом стиле водят экскурсииФото: Павел МАРТИНЧИК

Но сейчас о поселке говорят с сожалением: под ковш бульдозера в прошлом году пустили десяток двухэтажек, а к 2030 году снесут еще 60 домиков и построят новое жилье.

Мы узнали подробности планов и поговорили об изменениях с местными жителями - с теми, кто за переезд из забытых двухэтажек в новые дома, и теми, кто хотел бы здесь остаться.

«Это уникальная часть Минска! Высотки испортят облик района»

Приходим в поселок. По тихим улочкам гуляют местные жители, делятся с соседями новостями, еще бы - все друг друга знают.

- Я здесь родился и вырос, у нас уютно, спокойно, - говорит Александр, житель дома на улице Стахановская. - Не хочу уезжать! Раньше было много палисадников, четыре фонтана, скверы, оригинальные здания садиков с узорами и колоннадами. А что стало? На месте одного сквера поставили церковь, второй пришел в упадок, убрали фонтаны. Садики уничтожили, там теперь офисы. Хотят еще дома снести, уничтожить всю самобытность! Это уникальная часть Минска, как власти не понимают, что высотки испортят облик района?

Тракторозаводской поселок начали застраивать практически сразу после войныФото: Павел МАРТИНЧИК

Разговоры о сносе ходят давно, в 2008 году разработали проект детальной планировки (ПДП), по которому часть двухэтажек должна исчезнуть. Некоторые жители такому исходу были бы рады.

- Нас давно обещают снести, но все никак. Здесь все затапливается, ломается, полы гнилые, стены сыплются, - говорит местный житель Николай. - У нас хотели делать реконструкцию, потом передумали, сделали косметический ремонт, после которого я переделывал полы и окна. Были бы здесь дома нормальные, никто бы не хотел уезжать! Если бы реконструкцию лет 20 назад сделали… А так от них ничего хорошего не осталось.

В планах властей - снести более 60 двухэтажных домиков и построить на их месте новое жильеФото: Павел МАРТИНЧИК

«Обещали снос до 2015 года, потом - 2020-го, теперь - 2030-й... А как жить?»

Состояние домов и называют как одну из причин будущего сноса, в них устарели трубы и коммуникации.

- Чего только не делали, писали письма и в ЖЭС, и в ЖКХ. Получаем только отговорки. У нас ржавый стояк, все плывет, гниет. Коммунальники пришли, запенили - и все. Но это не помогает! Куда идут наши отчисления на капремонт? - возмущается Наталья из дома на ул. Чеботарева. - Нам говорят за свой счет делать. Но почему? Все по вине ЖЭСа, не из-за меня же стояк стал ржавым.

Местные говорят, что дома уже давно устарели. Например, у Натальи в кухне образовалась дырка в полу!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще одна опасная зона в квартире Натальи - кухня. В полу образовалась дырка, под раковиной поселились слизни.

-У нас засор общего стояка, каждый месяц аварийку вызываем. Просели полы, на кухне дырка, я там дощечки положила, чтобы не проваливаться. По ночам боюсь ходить из-за слизней - травим, а они вновь появляются. Иногда уезжаем пожить на дачу.

Местные говорят, что отдельная головная боль - устаревшие коммуникацииФото: Павел МАРТИНЧИК

Ее соседи Вячеслав и Лариса тоже жалуются на проблемы, которые сложно представить в XXI веке в столице.

- Я за снос, потому что реконструкцию делать не хотят, полы проваливаются, сверху все сыпется, трубы ржавые. Капремонт был в 1974 году! - говорит Вячеслав. - Коммунальники ничего делать не хотят. Нам обещали снос сначала до 2015-го, потом до 2020-го, теперь - 2030-й... А до этого как жить? Здесь водят экскурсии, показывают уникальные дома. Хорошо, но отреставрируйте, как Троицкое предместье, чтоб жить можно было! А так с удовольствием бы переехал в новый дом в Лошицу или Каменную Горку.

Похожие невероятные проблемы есть и у других жильцов Тракторозаводского поселкаФото: Павел МАРТИНЧИК

- Дома можно сохранить, если делать нормальный капремонт! А так у нас полы и стены волнами, на кухне из-за сырости стали расти грибы, - возмущается его супруга Лариса. - Что можно сделать самим, мы делаем, но как я поменяю сама трубы?

«Те, кто из-за сноса переехал, потом возвращались»

Екатерина с семьей переехала в двухэтажку на улице Стахановская три года назад. Сделали ремонт, да еще и подъезд превратили практически в галерею:

- Мы и раньше тут жили. Когда задумались о расширении жилья, купили трешку здесь же. Центр города, спокойно, чуть ли не в каждом дворе по садику. Все друг друга знают. У нас крепкий дом с капремонтом, стены непробиваемые и такая изоляция! Будто одни живем! - рассказывает девушка. - Подъезд был ужасный, но мы напрягли ЖЭС, сделали текущий ремонт, покрасили стены. Внизу слишком широко отступы краской сделали - я нарисовала узоры, а потом и по трафаретам и другие стены разукрасила. И мы, и соседи довольны. Те, кто запускает свои квартиры, конечно, хотят съехать. Но ведь и в новой квартире нужен ремонт. Знаю, что те, кто из-за сноса переехал, сюда потом возвращаются.

Екатерина с семьей переехала в двухэтажку на улице Стахановская три года назад. Помимо ремонта в квартире она занялась преображением и подъездаФото: Павел МАРТИНЧИК

Микрорайон считается уникальным, благодаря своей необычной архитектуреФото: Павел МАРТИНЧИК

Известный столичный культуролог Максим Жбанков специально купил квартиру в этом районе, в трехэтажном доме.

- Рассматривали разные варианты, но когда гулял по этому району, у меня интуитивно заиграла музыка. Я понял, что мне комфортно, хочу видеть это каждый день. Это уникальный памятник индустриальной застройки. Есть своя культурная ценность не только в неповторимых зданиях, но и в типовой застройке. Каждый дом в отдельности трудно назвать гениальным, но в сумме они составляют интересную композицию, архитектурную партитуру. Замена этих домиков высотками - будто из партитуры вырвать страницы. Нарушается общая гармония.

Известный столичный культуролог Максим Жбанков, который живет в Тракторозаводском поселке, считает, что нужна независимая экспертиза, которая поможет разобраться, что делать с двухэтажкамиФото: Павел МАРТИНЧИК

- Что делать с домами, которые изношены?

- Разобраться, почему до такого состояния довели. Наш дом считается элитным, раньше здесь жили топовые инженеры Тракторного завода. Но неизвестно, когда был капремонт, дом оставлен сам себе, как и район. Нужно определиться, обязательно ли все сносить и пускать инвесторов, строить высотки или казино? Конечно, подумать о людях. Тем, кто хочет переехать, дать жилье. Но есть те, кто хочет здесь жить. И нужно сделать так, чтобы были для этого условия. Провести независимую экспертизу, чтобы понять, как это сделать. Можно грамотно отреставрировать дома, сохранить их и поддерживать состояние. Если такой возможности нет, то реконструировать, то есть создать новые здания, но в существующем стиле, чтобы не нарушать архитектурный ансамбль.

Поселок строили для работников МТЗФото: Павел МАРТИНЧИК

КОММЕНТАРИИ СТОРОН

Администрация района: «Решение по сносу не принято - еще не определен застройщик»

- Снос 63 двухэтажных домиков определен в детальном плане, который был разработан в 2008 году. Причина - техническое состояние домов. На их месте будет построено новое жилье, есть ограничение по высоте зданий - максимум 6 - 7 этажей, - объясняет начальник отдела по архитектуре и строительству администрации Партизанского района Александр Ленько. - Экспертизы, проводимые для ПДП, показывают, что средства, затраченные на реконструкцию этих домов и приведение их в состояние, соответствующее нормам, сопоставимы со строительством нового жилья. Чтобы провести реконструкцию, необходимо много строительных мероприятий, вплоть до отселения граждан и полного переоборудования конструкций. В этом районе есть дома, непригодные для жизни, к нам поступают жалобы от жильцов. Но говорить о сроках и решении по сносу рано, потому что не определен заказчик и застройщик. Да и детальный план 2008 года нуждается в корректировке, за 10 лет многое изменилось. Так что проектная документация на эту территорию не разработана, решение не принято, оно будет зависеть от застройщика. Пока что разрабатывается проектная документация на территорию, где были снесены жилые дома. Заказчик - УКС Заводского района. К лету будут готовы документы, на этой площадке начнется строительство.

Когда задумались о расширении жилья, купили трешку здесь же. Центр города, спокойно, чуть ли не в каждом дворе по садику. Все друг друга знают.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коммунальники: «Нельзя сказать, что дома в аварийном состоянии»

Мы решили узнать у коммунальных служб, почему некоторые дома оказались в таком состоянии?

-У нас проводятся весенне-осенние осмотры домов, в том числе и двухэтажных зданий. В ходе них принимается решение о том, где необходимо провести дополнительные работы по инженерным системам, фасадам, кровле. Нельзя сказать, что дома в Тракторозаводском поселке находятся в аварийном состоянии. Да и жалоб от жильцов поступает немного. В основном к нам обращаются по поводу бытовых и сезонных проблем, например отопления. Что делать жильцам, которые ожидают снос? Поддерживать техническое состояние домов, следить за ними, - говорят в ЖКХ Партизанского района.

Власти говорят, что снос 60 домов не начнется пока не найдется застройщикФото: Павел МАРТИНЧИК

Активисты: «Ансамблю надо придавать статус историко-культурной ценности»

На защиту Тракторозаводского поселка встала общественность.

- Основному ансамблю, трех- и четырехэтажным домикам, надо придавать статус историко-культурной ценности, чтобы сохранить планировочную структуру, самые выразительные здания. Вокруг сделать зоны охраны ландшафта и регулируемой застройки, в которые войдут двухэтажные постройки. Мы составили досье об этом и передадим его в Мингорисполком. Нас поддерживают Белорусский союз архитекторов, Институт истории НАН, - говорит координатор товарищества «Город для горожан» Денис Кобрусев. - Нужно провести обследование и решить, какие из двухэтажных построек можно модернизировать, а на месте каких - построить новое жилье. 7-этажные дома, которые предлагаются для застройки, убьют единый архитектурный ансамбль поселка. На наш взгляд, оптимальная высота зданий здесь - до четырех этажей.

Главной причиной будущего сноса стало техническое состояние двухэтажекФото: Павел МАРТИНЧИК

Активисты уверены, что план 2008 года нуждается в корректировке.

- Комитет архитектуры Мингорисполкома рассматривал вопрос и, скорее всего, будет ходатайствовать о корректировках детального плана, который предусматривает снос домов. Ведь документ устарел. Есть возможность сохранения построек, - объясняет Денис Кобрусев. - Нужно привлечь местных жителей, профессиональные организации, чтобы найти выход из ситуации. Мы общались с жильцами двухэтажек, некоторые хотят переехать. Но есть те, кто вкладывает средства в свои дома, делают ремонт, и они не хотят уезжать. Жильцы не виноваты в состоянии домов, они десятилетиями платили отчисления на капремонт и имеют право на нормальные условия. Если дома оказались в плохом состоянии, значит, со стороны госорганов были упущения.

Местные жители говорят, что если бы в двухэтажках своевременно делали капремонт, их можно было бы сохранитьФото: Павел МАРТИНЧИК