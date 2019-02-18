Ученый перевел Библию, Гомера и Гоголя на диалект родной деревни

- Его считали немного чудаком. Не был женат, все ездил по деревням, изучал наш диалект, сравнивал, где как говорят. Наверное, у всех гениев такая судьба: только после смерти начинают по-настоящему ценить то, что они сделали, - говорят на родине языковеда Федора Климчука, куда мы заглянули накануне Международного дня родного языка, который отмечают 21 февраля.

Федор Климчук жил в Минске, там же отметил 80-летие. Фото: из архива Сергея ЛИТВИНКО.

Симоновичи - деревня в 12 километрах от Дрогичина. В центре стоит камень с табличкой, что Симоновичи упоминаются в исторических документах уже в 1452 году.

- Мы с Федором Даниловичем выбирали этот камень. Текст таблички тоже он согласовывал, участвовал в ее оформлении, - рассказывает краевед из Симоновичей Сергей Литвинко, ученик Климчука.

Еще в 70-е здесь жило около 1300 жителей, сейчас едва ли наберется 200. Деревня большая, но здесь нет церкви, школы, магазина. Улицы Советская да Пролетарская идеально выстелены свежим снегом: как в песне, «ні машын, ні людзей». Даже не знаешь, в какую хату постучаться. Там окна заколочены, тут вроде жилой дом, а шевеления во дворе не слышно и дым из печной трубы не идет. Местные говорят, что половина домов - дачи. Люди переехали в город, здесь работать негде. Жизнь есть в соседней Вульке - там магазины, почта, библиотека.

От Симоновичей до Дрогичина всего 12 км.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Про Климчука у нас, конечно же, все знают. Про новое издание Нового Завета, которое недавно в Минске вышло, в последнее время часто спрашивают. Но у нас пока нет ни одного экземпляра, и в Дрогичинской библиотеке тоже. Надеюсь, в ближайшее время разрешим этот вопрос. Обидно, что на родине ученого нет его книги! - говорит Елена Буйнич из Вульковской сельской библиотеки.

- Хочется посмотреть на книгу, подержать хоть в руках. Читать же тяжело - непривычно видеть разговорную речь написанной, - рассуждают читатели.

«МОЛОДЕЖЬ УЧИЛИ РАЗГОВАРИВАТЬ ПО-ГОРОДСКОМУ»

Федор Климчук очень переживал по поводу того, что диалекты могут исчезнуть вместе с деревней. Западнополесский диалект он мечтал сделать чем-то вроде бренда - если не страны, то хотя бы Припятского Полесья. Аргументировал тем, что в европейских странах диалекты в почете. На региональных языках издаются газеты, ставятся спектакли. В Польше есть кашубы, в Германии - швабы, в Бельгии - фламандцы, ну а в Беларуси есть полешуки и полесские диалекты. Ими стоит гордиться, и их важно сохранить. На это Климчук отдал всю жизнь.

- Когда молодежь отправляли в город, всегда учили, что надо разговаривать так, чтобы тебя понимали. Значит, красиво, по-городскому. Считалось, что по-белорусски (имеется в виду диалект. - Ред.) говорить стыдно. По-своему можно дома, с бацькамi, - вспоминает самая старшая жительница Симоновичей, 94-летняя Пелагея Степанюк, троюродная сестра Федора Климчука.

То, чем занимался симоновичский ученый-лингвист, не укладывалось в это правило. Климчук не просто не стеснялся своего деревенского языка, но и привез его в Минск. И старался прославить на весь белый свет.

Родной хутор Федора Климчука рядом с Симоновичами. Фото из архива Сергея ЛИТВИНКО.

- Когда мне было 80, я стала писать стихи, и Феде по телефону их диктовала. Он их записывал, брошюрки делал. Даже взял адрес моей племянницы из Воронежа, чтобы ей отправить! А еще у Феди был друг в Израиле, он отсюда во время войны уехал, Яша. Ему тоже он стихи мои посылал, - хвалится пенсионерка.

Странная мода говорить по-городскому сохраняется у полешуков и сейчас.

- Мамо, я гондэ тылько подйихала до станции! Потым поговорэмо, не дуры мэни головы, - отвернувшись к окну в дизеле, цедит сквозь зубы в телефон юная полешучка, по виду - студентка. Едва спустившись на перрон в Дрогичине, моментально переключается на русский.

Так же ведут себя и взрослые. Не только в Дрогичине, но и в других райцентрах - в Пинске, в Иваново. Между собой общаются «по-свойому». В городе, «в людях» - по-городскому, по-русски. Даже сельские жители с чужими не ленятся переходить на русский. Выглядит это так, будто они упражняются в иностранном языке - часто сбиваются на диалект, выдают себя интонациями, произношением.

- Я стесняюсь говорить по-деревенски в городе. С родными и близкими друзьями могу, а так боюсь, что будут смеяться, будто я деревенщина, колхозница, - признается студентка Полесского университета из Пинска.

«Ні машын, ні людзей».Фото: Оксана БРОВАЧ

ДИАЛЕКТ - ЭТО НЕ ИСКОВЕРКАННЫЙ ЯЗЫК

Обывателю сложно оценить, какую огромную работу проделал Федор Климчук. Он не просто обходил на своих двоих окрестные деревни, подмечал особенности произношения, записывал народные песни. Языковед систематизировал свои знания и наблюдения. И в очередной раз доказал, что диалект - это не исковерканный литературный язык, как думают некоторые, и не трасянка. Это стройная система, полноценный самобытный микроязык, который может многое рассказать о его носителях.

- Федор Данилович сравнивал, как говорят в разных регионах Полесья, и по речи сразу мог понять, откуда человек родом. Например, как у вас говорят: «Везти сено на возу»?

- Вэ´зты на возо´ви, - вспоминаю, как говорила бабушка.

- Вот! А у нас - вэзты´, а в соседней деревне вообще говорят не «воз», а «вуз», - приводит пример Леонид Горбейко из Симоновичей, краевед и ученик Климчука.

«Отче наш» на полесском диалекте.Фото: Оксана БРОВАЧ

Правда, все эти тонкости - темный лес для тех, кто впервые услышал, как на Полесье говорят местные.

- Мой муж из Дрогичина, я - родом из Могилевской области. Когда мы приезжаем к свекрови, я иногда не понимаю половину из того, что она говорит. Муж смеется: я с таким сосредоточенным лицом всегда к его маме прислушиваюсь! Как ни приедем в гости, я новые слова для себя открываю, - подтверждает минчанка Кристина.

Помню, как сама приехала в детстве к бабушке в Брестский район. Похвасталась, что мы в садике учимся говорить по-белорусски: «Добрай раніцы», «Дзякуй»... Нас наставляли, что родной язык - это тот, на котором говорят родители, бабушки и дедушки.

- Баба Маня! А почему ты так не говоришь?

- Бо в нас так нэ кажуть, - отрезала она. - Сядай но йисты.

Благодаря этой фразе - «В нас так нэ кажуть» - я поняла, какая она у меня, эта «матчына мова». А Федор Климчук перевел на родной западнополесский диалект Новый Завет.

«Новый Завіт» издали тиражом в 500 экземпляров на народные деньги. Федор Климчук умер за 3 месяца до того, как книга увидела свет.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Федор Данилович, когда не знал, какое слово подобрать, спрашивал свою маму. Она, можно сказать, соавтор его переводов, очень умная женщина была, - говорит Леонид Горбейко.

- Пока были живы родители, читал им свои переводы и записанные в нашей местности песни. Иной раз они говорили: «Быто и по-нашому, алэ надто далёкэ сыло». Тогда я продолжал работу, пока они не утверждали: «А от гэто ужэ нашэ!» - рассказывал Федор Климчук в одном из интервью.

Федор Климчук с отцом и братьями. Фото: из архива Сергея ЛИТВИНКО.

Ученый оставил после себя более 200 научных работ и уйму материала для тех, кто захочет продолжить изучать Полесье. Рядовому полешуку до монографий дела нет, но все же местные гордятся тем, что земляк посчитал их язык достойным такого внимания.

В память о Федоре Климчуке создали рождественскую «Полесскую батлейку». Представление на диалекте появилось стараниями Ларисы и Александра Быцко из агроусадьбы «Стулы» в Пружанском районе - это на родине народного мастера Николая Тарасюка. А Пинский драмтеатр ставит «Пинскую шляхту» в оригинале, по-полесски.

- Федор Данилович был бы рад такой популярности, - улыбаются его ученики.

СПРАВКА «КП»

Федор Климчук родился в 1935 году в Симоновичах Дрогичинского района. Был учителем истории в школах родного района. Работу совмещал с экспедициями и сбором материала по диалектам. В 1967-м заочно закончил истфак Минского пединститута, в 1973-м защитил кандидатскую диссертацию по лингвогеографии Западного Полесья. На полесский язык Климчук переводил Гомера, Толстого и Гоголя. Над переводом Нового Завета (Новый Завіт) работал более 15 лет - закончил его в 1995-м, но только в 2010-м тиражом в 200 экземпляров вышла часть перевода. Полное издание ученый увидеть не успел. Он умер в октябре 2018-го на 83-м году жизни, а книга вышла в 2019-м на деньги, собранные с помощью краудфандинга.