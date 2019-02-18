Дети сожгли деревню. Одного отец избил до смерти, другой стал народным поэтом

До того дети и внуки поэта Аркадзя Кулешова не понимали, почему дедушка так боится спичек и всего, что связано с огнем. Про пожар Аркадий Александрович рассказал дочери осенью 1977 года, когда вместе с внучкой отдыхал на озере Нарочь.

В какой-то момент девочка схватила спички и выбежала с ними на улицу. Поэт напрягся. Зная про непонятную тревогу отца, дочь забрала у девочки спички, шутя поинтересовавшись, чего он их так боится?

- Таму, што я аднойчы спаліў вёску... - глухим от волнения голосом ответил поэт.

Дети и внуки поэта Аркадзя Кулешова не понимали, почему дедушка так боится спичек и всего, что связано с огнем. Фото: wikimedia.org

Воспоминания Аркадзя Кулешова его дочь Валентина описала в своем эссе «Лясному рэху праўду раскажу”. Оказалось, что четырехлетний Аркадзь и его семилетний друг решили отомстить соседу, который их обидел. Заводилой был старший, но действовали сообща.

- Хата бацькоў старэйшага хлопчыка стаяла побач з хатай крыўдзіцеля. Прыставіўшы да страхі драбіны, дзеці ўзлезлі наверх і кінулі ў салому запаленую сярнічку. Усчаўся пажар, - пишет Валентина Кулешова. - Дзень быў ветраны, і палова вёскі згарэла. Раз’юшаны натоўп прагнуў пакарання вінаватых, і бацька сямігадовага хлопчыка на вачах усіх так збіў сына, што той праз тры дні памёр. Хацелі пакараць і Аркадзя, але маці не аддала яго на расправу. Кацярына Фамінічна была настаўніцай. Людзі паважалі яе і не адважыліся адабраць сына сілком. Думаецца, што гэты трагічны выпадак адыграў сваю ролю ў выбары будучым паэтам першага літаратурнага псеўданіма. «Збор твораў Куляшова-Няшчаснага» - так назваў ён свой першы «зборнік» вершаў - вучнёўскі сшытак, дзе занатоўвалася ўсё, што «ў сэрцы набалела».