2019-02-18T17:51:29+03:00
Спорт
КП Беларусь

Дарья Домрачева о проводах из большого спорта: «Если задуматься, то можно взгрустнуть. Но лучше буду радоваться»

Сегодня в «Раубичах» проходит «Гонка легенд», где состоятся проводы Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта [фото]
Владимир КРИУЛИН
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Нашлись и желающие сфотографироваться с Дарьей ДомрачевойНашлись и желающие сфотографироваться с Дарьей ДомрачевойФото: Павел МАРТИНЧИК
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В рамках стартом будет три гонки: масс-старты у женщин и мужчин, а также смешанная эстафета. Ожидалось, что Дарья Домрачева примет участие в двух гонках, но в итоге решила бежать только в эстафете вместе с мужем Оле-Эйнаром Бьорндаленым. Несколькими днями ранее Дарья через соцсети сообщила, что у нее поднялась температура.

- О подготовке как таковой речи не идет, неделю лежала с температурой. Буквально недавно стала на лыжи, - сказала Домрачева во время автограф-сессии перед открытием «Гонки легенд».

В «Раубичах» состоятся проводы Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта Фото: Павел МАРТИНЧИК

В «Раубичах» состоятся проводы Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спортаФото: Павел МАРТИНЧИК

- Это долгожданная гонка. Большой праздник. У нас собралась яркая компания, - добавила биатлонистка.

- Вам не грустно, все-таки это будут ваши проводы из большого спорта? – спросили у Дарьи.

- Не знаю… Не успевала подумать с этой точки зрения. Воспринимаю это как большое событие. Если посидеть и подумать, то грустинку можно ощутить. Но лучше я буду радоваться.

Все желающие могли получить фото с автографом от Дарьи Домрачевой Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все желающие могли получить фото с автографом от Дарьи ДомрачевойФото: Павел МАРТИНЧИК

- Тысячи людей возьмут сегодня у вас автограф. Вы в детстве у кого бы взяли автограф?

- Вчера на ужине Екатерина Дафовска подарила фотографию: я маленькая девочка стою с ней. Это здорово, приятные воспоминания. Особенно приятно осознавать, что за моими плечами серьезная большая карьера. Тогда встреча с именитыми биатлонистами казалась мне чем-то уму не постижимым. Надеюсь, что эти ребята, наше подрастающее поколение, вдохновится нашими победами и будет идти к большим достижениям.

Нашлись и желающие сфотографироваться с Дарьей Домрачевой Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нашлись и желающие сфотографироваться с Дарьей ДомрачевойФото: Павел МАРТИНЧИК

- Чем будете заниматься послезавтра? Какие ваши дальнейшие планы?

- Послезавтра стартует чемпионат Европы. Праздник «Гонки легенд» перейдет в праздник чемпионата Европы. Есть разные планы. Например, планы учиться. У меня есть два высших образования, хотелось бы освежить эти знания. Планирую продолжить бизнес-образование.

Оле-Эйнар Бьерндален раздает автографы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оле-Эйнар Бьерндален раздает автографыФото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы пробовали себя как дизайнер одежды…

- Есть планы это продолжать. Я молодая мама, важно уделять время общению с ребенком. А вообще есть разные идеи. Придет время – вы все увидите.

Юные фанаты Дарьи Домрачевой Фото: Павел МАРТИНЧИК

Юные фанаты Дарьи ДомрачевойФото: Павел МАРТИНЧИК

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