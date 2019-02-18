Родители школьников жалуются: «Нам хотели втюхать ненужный товар втридорога!»

Проверка прошла еще в начале февраля в докшицких школах. Младшеклассники принесли родителям бланки разрешений на обследование стопы, которое проводится в рамках программы «Страна без плоскостопия». Большинство родителей подписали. Детей осмотрели. А через некоторое время родителям начали звонить. Кому-то сообщали, что у ребенка обнаружили плоскостопие, кому-то - что ребенок в группе риска. Предлагали приобрести специальные стельки. Оператор уверял, что стельки изготавливают индивидуально, по слепку ножки ребенка. Большинство родителей купить стельки согласились. Согласилась и Наталья.

- У моей дочери уже года три существует такая проблема, мы пользуемся ортопедическими стельками. Предложение показалось выгодным - за две пары индивидуальных стелек просили 30 рублей. Но когда я их получила и вскрыла посылку, была ошарашена, - рассказывает она. - В пакете лежали обыкновенные анатомические стельки! Я ведь сама за это время уже почти специалистом по ортопедическим стелькам стала, вижу различия. Такие и в дешевые китайские кроссовки вкладывают, а купить их можно за пару долларов. Я спросила у дочери, как проводили обследование. Детям даже не предлагали снять носки и колготки. О каком учете индивидуальных параметров, слепке стопы может идти речь?

Наталья начала звонить в фирму, которая прислала стельки. Добиться возврата денег, утверждает Наталья, удалось только после того, как пригрозила обратиться в милицию.

- Пришла на почту возвращать стельки, а там две коробки стоят с такими же посылками, - рассказывает Наталья. - Тогда я написала в соцсетях, чтобы люди не забирали эти посылки. Мне стали звонить, спрашивать, я объясняла, что это надувательство. Многие и не стали забирать их.

Мини-скандалы вокруг фирмы «ФрешМинт Восток», которая и проводит обследование школьников в рамках программы «Страна без плоскостопия», вот уже несколько лет вспыхивают в разных регионах. В конце 2017 года тревогу били родители слонимских школьников, в 2018-м - ганцевичских. В Гомеле обследовать детские стопы представители «Страны без плоскостопия» пришли в гимназию, где учится сын ортопеда-травматолога высшей категории Алексея Козика.

- В гимназии какие-то люди провели осмотр детей, а потом мне позвонили и сообщили, что у сына «тяжелая форма плоскостопия» и ему срочно нужны стельки. Причем купить их надо только у фирмы, проводившей осмотр, - рассказал Алексей Николаевич. - И в классе у сына больными оказались 90% детей! Мне стало интересно, что же за медицинская компания проводит осмотры?

Алексей Козик провел собственное расследование. Результаты его шокировали.

- Моего сына и его одноклассников обследовал даже не медик, а женщина, которая работает электриком Гомельских тепловых сетей! А фирма «ФрешМинт Восток», в которой она таким образом подрабатывала, не имеет лицензии на медицинскую деятельность. Тем не менее они проводят осмотры детей во всех регионах Беларуси! - возмущается Козик. - Диагноз ставят по отпечатку стопы на бумаге, детям предлагают стать на этот лист в носках, на неровном полу. Не уверен, что эти отпечатки потом изучают специалисты, такое впечатление, что плоскостопие обнаруживают наугад, главное - охватить определенных процент школьников. Мне больше всего обидно даже не за здоровых детей, родители которых купили им эти стельки. Страшно, что некоторым из тех ребят, у которых действительно есть серьезные проблемы, сказали, что они здоровы. И родители успокоились, не стали обследовать и лечить ребенка, упустили время. Такие случаи мне известны.

Заместитель директора «ФрешМинт Восток» скромно представляется только по имени - Артем. Плоскостопие, говорит он, это чума XXI века. У 70% белорусских детей те или иные признаки плоскостопия, говорит он. А программу «Страна без плоскостопия» фирма проводит за собственные средства.

- Поначалу мы просто обследовали детей, не заручившись письменным согласием родителей, это вызвало недопонимание. Ошибку учли, сейчас все исключительно на добровольной основе! - уверяет Артем. - И диагноз мы не ставим, просто предупреждаем о проблеме. И лечение не назначаем, просто рекомендуем обратиться к специалистам, делать гимнастику. И стельки приобрести.

По словам заместителя директора, стельки - собственная разработка фирмы, уникальная. И метод обследования детей тоже уникален. Стопу они ставят не на обычный лист бумаги, а на специальный. Так что ни носки снимать, ни краской ноги мазать не нужно.

- Все происходит исключительно на добровольной основе! - еще раз подчеркивает Артем. - А если мы мошенники, почему нас до сих пор не закрыли?

Тем временем на витебских мамских форумах родители детсадовцев обсуждают новость: у них просят согласие на обследование стоп детей.