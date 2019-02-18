Многодетная мама: «То, что происходит сейчас в школе, - это иллюзия поддержки, которая продолжит оборачиваться трагедиями»

Виктория живет в городе Пружаны Брестской области, у них с мужем 13 детей, своих и приемных. Пожалуй, сложно найти человека, более знакомого с проблемами детей самого разного возраста, когда каждый - со своими характерами, психологическими особенностями и потребностями.

Пружаны и Столбцы, где недавно произошла трагедия с участием 15-летнего подростка, который в школе убил учительницу и старшеклассника, очень похожи. Небольшие райцентры, 17 - 19 тысяч жителей, несколько школ, гимназия и Дом культуры, или Центр творчества… Все, как и в десятках похожих городов в Беларуси.

- Я убеждена, что ситуация со школьными психологами - подтверждение системного кризиса образования по всей республике, - говорит Виктория. - Это не только проблема малых городов. Психолог в школе делает все в соответствии с нормативными документами, чтобы прикрыть школу в случае трагедии. Наверняка в столбцовской школе с журналами психолога все в порядке… А в школе у него 10 обязательных документов для ведения и 5 дополнительных! Но у меня вопрос, как у законной представительницы детей, являющейся участницей образовательного процесса (как гласит Кодекс об образовании). Готовы ли мы, родители, поощрять бумажную работу школы в ущерб взаимодействия с детьми? Я не готова.

Если мы говорим об активном участии школы в формировании личности, то оно должно быть действительным, а не фиктивным, и в необходимых объемах. Все, что происходит сейчас в школе, - это иллюзия поддержки, которая продолжит оборачиваться такими трагедиями. В маленьких городах выбора гораздо меньше, обратиться за психологической поддержкой меньше возможностей, чем в Минске, да и компетенции ожидаемо ниже. Родителям остается надеяться на собственную интуицию и на то, что их внимательное отношение поможет заметить изменения в состоянии своего ребенка. Потому что сейчас школьный психолог завален бумажной работой настолько, что увидеть проблему у школьника не может.

- Что может сейчас школьный психолог? Что он делает?

- Сейчас психолог проводит диагностику микроклимата или тревожности в классах по запросу классного руководителя, социометрию в первых и пятых классах. Должен тестировать девятые классы на профориентацию и помогать одиннадцатым классам справляться с предэкзаменационным стрессом. Это огромная нагрузка на специалиста, а ведь по нормам в школе на одного психолога 500 - 600 учащихся. Для продуктивной психологической работы надо добавить еще трех-четырех человек. А ведь у психолога есть еще контроль семей со статусом социально опасного положения, работа с родителями и прочие поручения руководства вместо того, чтобы становиться для школьников человеком, которому можно доверить свои проблемы и тревоги.

- Что делать, чтобы исправить ситуацию?

- Убрать лишние бумаги, поднять зарплату (очевидная мера) и обязательно добавить психологами личную терапию и супервизию как защиту от выгорания.

- Куда обращаться в случае сомнения в том, что с ребенком все хорошо?

- К местным психологам в социально-педагогическом центре, по телефонам экстренной психологической помощи, по телефону доверия.

От редакции добавим, что даже телефоны доверия в интернете стоит лишний раз перепроверять. Иногда номер меняется, например, из-за смены АТС, и на сайтах, которые их когда-то просто разместили у себя, он остается тот же. Самый яркий пример - телефон доверия для подростков, реальный номер которого (017) 263-03-03, но даже в поиске Яндекса на главной странице выдается старый номер, с неверными первыми цифрами.

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