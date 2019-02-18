Андрей Равков: 84% молодых людей считают, что армия дала им только позитив

Генерал-лейтенант Андрей Равков дал интервью программе «Главный эфир» на «Беларусь 1». Он рассказал о льготах для отслуживших и новой IT-роте.

А также о…

…НЕЖЕЛАНИИ СЛУЖИТЬ В АРМИИ

«Глава государства остро обозначил эту проблему. Что мужчинами можно становиться, только пройдя службу в армии. Он (президент. - Ред.) говорил и о своем опыте, и о своем взгляде на эту проблему. (…) Есть две серьезные причины. Первая причина - демографическая. Если в начале 2000-х у нас был избыток призывных ресурсов, наверное, за последние десять лет в два раза уменьшилось количество призывников, которые приписываются в военных комиссариатах. Это очень серьезное уменьшение. Вторая - это ценностные ориентации людей. Мир становится более прагматичным. Сейчас в связи с тем, что очень долгое время мы по большому счету жили в мире и спокойствии, уже целые поколения выросли, и люди считают, «да, армия есть, я ее уважаю, но служить я там, наверное, не буду». Роль защитника своей родины как социальная роль уменьшается до того понимания, что он (человек призывного возраста. - Ред.) представляет армию как атрибут государства, что она такая существует, но это без него».

…ОТСРОЧКАХ

«Для тех людей, которые законным образом получают отсрочку для получения образования, мы готовим предложения. Чтобы этот человек обязательно в любом случае, даже имея эту отсрочку, получил воинскую учетную специальность».

…ЛЬГОТАХ

«Очень важно, чтобы человек, который прошел срочную военную службу или срочную службу в резерве, по отношению к тем молодым людям, которые уклоняются или уклонялись от прохождения службы, имел какие-то преимущества при поступлении, при равных баллах. Но как отслуживший срочную военную службу он имеет преимущество перед своим товарищем. Преимущество при заселении в общежитие, преимущество при распределении».

…ВОЗМУЖАНИИ

«Мы регулярно отслеживаем мнения молодых людей, проводим анкетирование тех ребят, которые уже уходят со службы на гражданку, 84% молодых людей считают, что армия дала им только позитив. Они окрепли, они возмужали, они поняли, как общаться с людьми, какие проблемы есть в общении. Они готовы к этой взрослой жизни, жизни на гражданке»

…IT-РОТЕ ИЗ АЙТИШНИКОВ

«У нас в Беларуси в ИТ-сфере очень много хороших специалистов. И для того чтобы эти специалисты имели возможность пройти срочную военную службу и не теряли свою специальность и навыки, мы предложили такое решение, оно было положительно воспринято. Конкурс был где-то 8 человек на место. Я буквально на днях был в этой роте. У ребят глаза блестят, настроены на работу».