2019-02-18T21:59:09+03:00
Экономика
КП Беларусь

Реальные доходы белорусов выросли в 2,5 раза больше, чем ожидало правительство

Но эксперты полагают, что в нынешнем году они будут расти медленнее
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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В прошлом году реальные доходы выросли на 8%.В прошлом году реальные доходы выросли на 8%.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Белстат подсчитал, что в 2018 году реальные располагаемые доходы белорусов выросли на 8%. Напомним, к ним относятся не только зарплаты, но и пенсии, пособия, стипендии и прочие выплаты. Плюс рассчитываются они с поправкой на инфляцию. По сути, в кошельках у белорусов стало на 8% больше живых денег, которые можно потратить или отложить.

Прирост получился довольно большим. Во-первых, власти планировали его на куда меньшем уровне - 3,2%. Во-вторых, в предыдущем 2017 году реальные доходы выросли всего на 2,8%, а в 2016-м и вовсе снизились на 6,9% (см. инфографику). А в-третьих, у нас реальные доходы росли гораздо быстрее, чем, например, в России, где за прошлый год они снизились на 0,2%.

За счет чего удался такой прирост и чего ждать дальше?

- Рост реальных доходов в первую очередь был вызван ростом зарплат. В 2018 году они выросли на 11,6% в реальном выражении, - объясняет Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC. - Кроме того, росли пенсии и пособия. Такой бурный рост доходов вызван в основном двумя факторами. Во-первых, это восстановление после кризиса, когда доходы серьезно падали. Во-вторых, административное влияние на доходы - в частности, на рост зарплат. Хотя ранее поставленные цели по росту зарплат выполнить не удалось (ведь когда-то говорилось и про 1500 рублей к концу 2018 года), определенные усилия были сделаны. Конечно, этот рост доходов превосходит рост производительности труда, а значит, создает давление на цены. Поэтому Нацбанк и не прогнозирует такого же активного снижения уровня инфляции в этом году. Скорее всего, в 2019 такие темпы роста доходов уже будут недостижимы. Потенциал восстановительного роста исчерпан, нефтяной конфликт с Россией далек от разрешения. Значит, средств на бурный рост доходов не будет.

Как менялись реальные доходы белорусов. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как менялись реальные доходы белорусов.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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